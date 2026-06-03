Le premier rapport intégré de Wawanesa reflète la perspective de la compagnie mutuelle d’assurance à offrir une valeur durable aux membres et aux communautés.

WINNIPEG, Manitoba, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face au constat des liens solides qui unissent son rendement financier et en matière de durabilité, et la façon dont ils se croisent avec les impacts croissants du changement climatique, Wawanesa a réuni les deux éléments dans son premier rapport intégré.

La publication intitulée « Rapport à nos membres 2025 » fournit une vision transparente du modèle d’exploitation de la compagnie mutuelle d’assurance. Il renforce l’accent mis sur la création d’une entreprise résiliente qui peut continuer à répondre aux besoins de ses membres pour les générations à venir. Il démontre également les mesures prises par Wawanesa pour protéger, renforcer et soutenir les communautés afin qu’elles puissent faire face avec confiance aux défis d’un monde en constante évolution. La ligne directrice B-15 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) : Gestion des risques climatiques a inspiré l’élaboration du rapport, ainsi que d’autres principes, normes, cadres et règlements pertinents.

Parmi les réalisations en matière de développement durable soulignées dans le Rapport à nos membres 2025 figure une réduction de 23 % des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 (fondées sur l’emplacement) des activités de Wawanesa par rapport aux indices de référence. L’obtention, pour la première fois, d’une assurance limitée d’une tierce partie sur les chiffres de 2025 vient souligner cette réalisation.

Sur le plan financier, Wawanesa a enregistré des résultats records l’an dernier, avec des primes consolidées atteignant 4,1 milliards de dollars et un revenu net consolidé de 556 millions de dollars. Au total, l’organisation a versé environ 1,9 milliard de dollars en réclamations à ses 1,8 million de membres.

« Le Rapport à nos membres 2025 démontre comment nous alignons le rendement avec notre raison d’être, et la responsabilité avec l’ambition », a déclaré Evan Johnston, président et chef de la direction de Wawanesa. « En intégrant les résultats financiers aux considérations de durabilité, nous améliorons notre capacité à créer une valeur durable en tant que compagnie mutuelle d’assurance. »

Wawanesa a d’abord fait part de son Rapport à nos membres 2025 lors de son assemblée générale annuelle tenue le 28 mai à Wawanesa, au Manitoba, la communauté où l’organisation a été fondée il y a plus de 129 ans. L’ajout de deux nouveaux membres au conseil d’administration de Wawanesa, Danielle Harrison et Hugh Moncrieff, a également marqué l’assemblée générale annuelle.

Membre de l’Institut canadien des actuaires et de la Casualty Actuarial Society, Danielle Harrison a bâti une éminente carrière couvrant la gestion des risques d’entreprise, la transformation stratégique et la gouvernance. Hugh Moncrieff possède une vaste expérience en leadership dans la distribution nationale, la stratégie de canaux et le développement de réseaux de conseillers. Les deux ont passé plus de 30 ans dans le secteur des services financiers du Canada et détiennent le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés.

« Danielle et Hugh apportent une expertise approfondie et des perspectives financières précieuses, et je suis heureuse de les accueillir dans notre organisation », a déclaré Catherine (Kay) Best, présidente du conseil d’administration de Wawanesa. « Par la même occasion, je tiens à remercier Bruce Jack, qui a pris sa retraite du conseil d’administration après plus d’une décennie de service, pour ses contributions inestimables pendant des périodes de changements importants. »

Le conseil d’administration de Wawanesa est actuellement composé de 12 personnes élues par les membres de l’assureur. Pour obtenir plus d’information sur le cadre de gouvernance d’entreprise de l’organisation consultez le Rapport à nos membres 2025 .

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Fondée en 1896, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est l’une des plus grandes compagnies mutuelles d’assurance du Canada, détenue à 100 % par ses membres, avec plus de 4,1 milliards de dollars de revenus annuels et 12,5 milliards de dollars d’actifs. Wawanesa, dont le siège social est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des solutions en matière d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, un important distributeur national d’assurance des particuliers et des entreprises. En mars 2026, Wawanesa a conclu une entente visant l’acquisition de La compagnie d’assurance Everest du Canada pour renforcer ses capacités en matière d’assurance des entreprises et faire progresser sa stratégie de croissance à long terme.

Wawanesa est fière de servir plus de 1,8 million de membres partout au Canada. L’entreprise redonne activement aux organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 4 millions de dollars par an à des organismes de bienfaisance, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes qui travaillent en première ligne pour aider les communautés à s’adapter aux changements climatiques. Pour en savoir plus, visitez wawanesa.com .