Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026

VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), „Monument“ oder das „Unternehmen“, hat heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate („Q3 GJ 2026“) und die neun Monate bis zum 31. März 2026 („YTD GJ 2026“) bekanntgegeben. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist (siehe www.sedar.com für die vollständigen Finanzergebnisse).

Cathy Zhai, President und CEO, dazu: „Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen Nettogewinn von 22,65 Mio. USD bzw. einen Gewinn je Aktie von 0,07 USD erzielt hat, wodurch sich der Nettogewinn seit Jahresbeginn auf 53,31 Mio. USD bzw. einen Gewinn je Aktie von 0,15 USD beläuft. Die Goldmine Selinsing in Malaysia liefert weiterhin positive Produktionsergebnisse. In Verbindung mit dem hohen Goldpreis stiegen die liquiden Mittel sowie die kurzfristigen Anlagen des Unternehmens in Form von Festgeldanlagen auf einen Höchststand von 101,76 Mio. USD, was die Wachstumsinitiativen des Unternehmens unterstützen dürfte.“

Cathy Zhai äußerte sich zur Verwendung der Barmittel für das Minenerweiterungsprogramm wie folgt: „Unsere Strategie zur Kapitalallokation konzentriert sich weiterhin darauf, durch disziplinierte Investitionen in unsere Kernanlagen langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Die Explorationsbohrungen in Selinsing zeigten weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine, während wir in Murchison die behördlichen, technischen und planerischen Aktivitäten vorantrieben, einschließlich der Bewertung verschiedener Alternativen für die Aufbereitungsanlage. Wir sind der Ansicht, dass diese Initiativen attraktive Möglichkeiten bieten, um das künftige Wachstum zu fördern und den Wert unserer Projekte zu maximieren.“

Zhai fügte außerdem hinzu: „Im Januar 2026, zu Beginn des dritten Quartals, schüttete das Unternehmen seine erste Sonderdividende an die Aktionäre aus, womit es sowohl seine Wertschätzung für die Unterstützung durch die Aktionäre als auch sein anhaltendes Engagement für die Erzielung von Aktionärsrenditen zum Ausdruck brachte.“

WICHTIGE KENNZAHLEN DES DRITTEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:

Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 22,65 Mio. US-Dollar (Q3 2025: 4,86 Mio. US-Dollar) bzw. 0,07 US-Dollar je Aktie (Q3 2025: 0,01 US-Dollar je Aktie), womit sich der Nettogewinn seit Jahresbeginn auf 53,31 Mio. US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar je Aktie belief;

Die Bruttomarge belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 32,47 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 160 % gegenüber den 12,51 Mio. US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entspricht;

Das Unternehmen verfügte über 101,76 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln (11,16 Mio. US-Dollar) und kurzfristigen Finanzanlagen (90,60 Mio. US-Dollar in Form von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 90 bis 180 Tagen), verglichen mit 45 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2025.

Das Nettoumlaufvermögen betrug 108,85 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg um 50,31 Mio. US-Dollar gegenüber den 58,54 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025 entspricht;

Produktionsleistung: Im Quartal wurden 11.700 Unzen Gold produziert (Q3 GJ 2025: 9.543 Unzen); 10.478 Unzen Gold wurden zu einem Rekordpreis von durchschnittlich 5.166 USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoerlös von 47,04 Mio. USD entspricht (Q3 GJ 2025: 8.399 Unzen zu einem Durchschnittspreis von 2.945 USD/Unze, Bruttoumsatz 19,85 Mio. USD); Die Barmittelkosten beliefen sich auf 1.390 US-Dollar pro verkaufter Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 874 US-Dollar/Unze), was auf höhere Lizenzgebühren und sonstige staatliche Abgaben im Zusammenhang mit dem im Quartal erzielten rekordhohen durchschnittlichen realisierten Goldpreis zurückzuführen ist; Die Gesamtkosten beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.583 US-Dollar pro verkaufter Unze, verglichen mit 1.366 US-Dollar pro Unze im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurden in Selinsing umfangreiche Explorationsbohrungen erfolgreich durchgeführt, die das anhaltende Potenzial für eine Ressourcenausweitung sowie künftige Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine untermauern;

Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar 2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.

Am 18. Februar 2026 wurde das Unternehmen als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange („TSXV“) für das Jahr 2025 ausgezeichnet und schaffte es damit auf die Liste „TSX Venture 50™“ für das Jahr 2026.

Summary of Third Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance

Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2026 2025 2026 2025 Production Ore mined (tonnes) 224,398 217,303 645,877 532,531 Waste removed (tonnes) 2,154,912 2,079,437 6,002,316 6,454,008 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 243,367 191,664 707,518 550,976 Average mill feed grade (g/t) 1.67 1.76 1.72 1.78 Processing recovery rate (%) 89.75 88.20 89.69 83.49 Gold produced (oz) (1) 11,700 9,543 35,040 26,215 Gold sold (oz) 10,478 8,399 35,429 26,656 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 47,039 19,847 128,669 59,015 Gross margin from mining operations 32,473 12,511 86,452 35,664 Net Income before other items 28,212 9,296 69,682 26,321 Net income 22,649 4,863 53,306 16,699 Cash flows provided by operations 27,264 11,322 68,352 29,720 Working capital 108,850 38,929 108,850 38,929 Earnings per share – basic and diluted (US$/share) 0.07 0.01 0.15 0.05 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz - Realized price – sulphide production 5,166 2,945 4,262 2,718 Cash cost per ounce sold Mining 369 229 331 238 Processing 275 296 277 298 Royalties 648 257 481 245 Rehabilitation fund levy 45 24 36 22 Other cost of sales 53 68 67 73 Total cash cost per ounce sold (2) 1,390 874 1,192 876 Operation expenses 2 4 1 5 Corporate expenses 6 39 3 17 Accretion of asset retirement obligation 5 7 5 6 Sustaining exploration and evaluation expenditures 3 20 1 9 Sustaining capital expenditures 177 422 121 311 Total all-in sustaining costs per ounce sold (3) 1,583 1,366 1,323 1,224

(1) Out of total 11,700 ounces of gold production reported in Q3 FY 2026, of which 1,396 ounces were production adjustments.

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production expenses – cost of sales such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, rehabilitation fund levy, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, sustaining exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.



ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG

Goldproduktion im dritten Quartal

Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.700 Unzen Gold. Insgesamt wurden 243.367 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 89,75 % verarbeitet, was die fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,67 g/t niedriger ausfiel als im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative Leistung stark.

Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block 7. Die geförderte Erzmenge stieg im Quartal um 3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den Vorstoß in die geplanten Erzgebiete konnte die Erzförderung erhöht werden, während das Abraumverhältnis mit 9,60 im Vergleich zu 9,57 im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 weitgehend unverändert blieb.

Die im Quartal verarbeitete Erzmenge stieg im Vergleich zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 27 %, was auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit, laufende Optimierungsmaßnahmen und eine stärkere Leistung der neuen Filterpresse zurückzuführen ist, durch die der bisherige Verarbeitungsengpass erfolgreich beseitigt werden konnte.





Goldproduktion im Geschäftsjahr 2026

Die Fördermenge umfasste insgesamt 6.648.193 Tonnen gefördertes Material (in den ersten neun Monaten bis zum 31. März 2025: 6.986.539 Tonnen), darunter 645.877 Tonnen Erz (in den ersten neun Monaten bis zum 31. März 2025: 532.531 Tonnen) sowie 6.002.316 Tonnen Abraum (neun Monate bis zum 31. März 2025: 6.454.008 Tonnen). Die Abraumquote sank in den neun Monaten bis zum 31. März 2026 auf 9,29, verglichen mit 12,12 im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang war auf die gestiegene Erzmenge beim Erreichen der Erzzonen, eine optimierte Abbaureihenfolge sowie geringere Abraummengen zurückzuführen, vor allem im Tagebau BRC4 von Buffalo Reef, um Zugang zum Erzkörper zu erhalten.

Die Mühle verarbeitete im bisherigen Geschäftsjahr 2026 insgesamt 707.518 Tonnen Sulfiderz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,72 g/t und erzielte dabei eine höhere Goldausbeute von 89,69% (seit Jahresbeginn im Geschäftsjahr 2025: 83,49 %). Die Verarbeitungskosten pro Tonne sanken von 14,39 USD im Vorjahreszeitraum auf 13,94 USD, was in erster Linie auf eine verbesserte betriebliche Effizienz zurückzuführen ist, da sich die fixen Wartungs- und Personalkosten auf einen höheren Durchsatz verteilten.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse des dritten Quartals

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem Verkauf von 10.478 Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von 5.166 USD je Unze einen starken Umsatz von 47,04 Mio. USD. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, in dem 8.399 Unzen zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.945 USD je Unze abgesetzt wurden, was sowohl auf höhere Verkaufsmengen als auch auf deutlich höhere Goldpreise zurückzuführen ist.

Die Bergbauaktivitäten erzielten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen eine hervorragende Bruttomarge von 32,47 Mio. USD, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 12,51 Mio. USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 darstellt. Der starke Anstieg spiegelt die anhaltende Verbesserung der operativen Leistung, das höhere Produktionsniveau sowie die günstigen Goldpreise wider, die im Laufe des Quartals erzielt wurden.

Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.390 USD, verglichen mit 874 USD im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Lizenzgebühren zurückzuführen, die sowohl durch die ab September 2025 geltende Erhöhung des Lizenzsatzes als auch durch höhere Lizenzkosten pro Unze bedingt waren, die sich aus den im Quartal erzielten höheren Goldpreisen ergaben. Zu den weiteren Faktoren zählten die Aufwertung des malaysischen Ringgit gegenüber dem US-Dollar, die bei der Umrechnung in US-Dollar zu höheren operativen Kosten führte, höhere Abbaukosten im Zusammenhang mit der gestiegenen Gesamtfördermenge sowie die Einführung der neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer („SST“) auf bergbaubezogene Dienstleistungen.

Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 21,90 Mio. USD, ein Anstieg um 13,18 Mio. USD gegenüber 8,72 Mio. USD im Vorjahresquartal. Dieses starke Wachstum ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus gestiegenen Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen resultieren.

Die gesamten Barreserven des Unternehmens, bestehend aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Festgeldanlagen, beliefen sich zum 31. März 2026 auf 101,76 Mio. USD, was einem Anstieg um 55,82 Mio. USD gegenüber 45,94 Mio. USD zum 30. Juni 2025 entspricht. Das Umlaufvermögen überstieg die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 108,85 Mio. USD (30. Juni 2025: 58,54 Mio. USD), was die gestärkte Liquiditätsposition des Unternehmens und die solide Nettoumlaufvermögenbasis widerspiegelt.





Finanzergebnisse seit Jahresbeginn bis zum Geschäftsjahr 2026

In den neun Monaten bis zum 31. März 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus der Sulfid-Goldproduktion auf 128,67 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März 2025: 59,02 Mio. USD), was auf den Verkauf von 35.429 Unzen Goldkonzentrat zu einem realisierten Goldpreis von 4.262 USD pro Unze zurückzuführen ist (Neunmonatszeitraum zum 31. März 2025: 26.656 Unzen zu 2.718 USD/Unze).

Die Bruttomarge belief sich in den neun Monaten bis zum 31. März 2026 auf 86,45 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März 2025: 35,66 Mio. USD), was die starke operative Leistung des Unternehmens sowie die positiven Auswirkungen der im Berichtszeitraum deutlich höheren realisierten Goldpreise widerspiegelt.

Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich im bisherigen Geschäftsjahr 2026 auf 1.192 USD, verglichen mit 876 USD im bisherigen Geschäftsjahr 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die positiven Auswirkungen der im Quartal deutlich gestiegenen Goldpreise zurückzuführen, die im Einklang mit der verbesserten Umsatzentwicklung zu höheren Lizenzgebühren und Abgaben für den Sanierungsfonds führten. Die operativen Kosten wurden zudem durch die Aufwertung des malaysischen Ringgit gegenüber dem US-Dollar bei der Umrechnung in US-Dollar sowie durch die Einführung der neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer („SST“) auf bergbaubezogene Dienstleistungen beeinflusst.





MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Forschung und Entwicklung

Es wurden Versuche im Labormaßstab durchgeführt, bei denen verschiedene Kollektoren in Kombination mit Kaliumamylxanthat eingesetzt wurden, um die Gold- und Antimonausbeute sowohl unter alkalischen als auch unter sauren Bedingungen zu verbessern; die Ergebnisse fielen gemischt aus. Wöchentlich wurden die Labortests fortgesetzt, um die Ergebnisse mit den Produktionszahlen der Anlage zu vergleichen, mit dem Ziel, die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die Rückgewinnung von Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des Konzentrats konstant zu halten.

Erweiterung des Konzentratlagers

Die Erweiterung des Lagers wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen, und die zusätzlichen Kapazitäten wurden vollständig ausgeschöpft. Die Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich Beleuchtung und Verkabelung, kamen im Laufe des Quartals gut voran. Die Anlage zum Abfüllen von Schüttgut in 1-Tonnen-Säcke wurde unter einem Vordach an der Südseite des Anbaus des Konzentratlagers montiert.

Minenentwicklung

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die Abbauaktivitäten auf die Phasen 2 und 3 von BRC2 sowie auf die Phasen 2 und 3 von BRC4; der Abbau in Phase 3 von BRC3 wurde im März wieder aufgenommen. Im Rahmen der 3. Erschließungsphase am südlichen Ende der Grube BRC2 wurden Rückverlagerungsarbeiten im Tagebau durchgeführt, wobei Abraum bis auf eine Höhe von 465 mRL abgetragen wurde.

Abraumlagerungsanlage (TSF)

Die Planung der Haupt- und Sattel-Dämme für Bauabschnitt 7 wurde im Laufe des Quartals von unseren TSF-Beratern abgeschlossen. Die Bauarbeiten an den südlichen Dämmen schritten gut voran; der Bau der Mittellinie des südlichen Damms Nr. 2 wurde bis zur geplanten Zwischenhöhe von 543 mRL abgeschlossen, und der Bau des südlichen Damms Nr. 1 in flussabwärtser Richtung hatte zum Quartalsende eine Höhe von 537 mRL erreicht. Die vorläufige Aufschüttung auf 543 mRL wird eine zusätzliche Kapazität von rund 1,5 Millionen Tonnen schaffen, was einer Abraumabfuhr von 20 Monaten entspricht.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Für den PAX-Flotationssammler wurden eine neue Förderpumpe und neue Rohrleitungen installiert, und an den Unterlaufleitungen des Konzentrats und des Wasserrückgewinnungs-Eindickers wurden Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die neue Filterpresse war während des gesamten Quartals zuverlässig im Einsatz, und die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jeden Monat in Betrieb genommen.

Computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem

Das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem („CMMS“) wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erfolgreich eingeführt. Die Wartungsleistung zeigte eine stetige und messbare Verbesserung, die sich in einer höheren Anlagenzuverlässigkeit, geringeren Ausfallzeiten und einer effizienteren Bestandsverwaltung niederschlug. Die Umsetzung wirkte sich im Berichtsquartal positiv auf die betriebliche Effizienz, die Kostenkontrolle und die Gesamtleistung der Vermögenswerte aus.

Murchison-Goldprojekt

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen weitere solide Fortschritte bei den technischen und entwicklungsbezogenen Studien im Rahmen des Murchison-Projekts, darunter den erfolgreichen Abschluss der Bewertungen der Prozessauslegungskriterien sowie die Erstellung eines Leistungsumfangs für künftige Möglichkeiten zur Erweiterung der Aufbereitungsanlagen, was die laufende Projektbewertung und Entwicklungsplanung unterstützt.

Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Laufe des Quartals fortgesetzt, wodurch die Beziehungen gestärkt und die Gespräche zur Produktionsplanung vorangebracht wurden. Die im zweiten Quartal durchgeführten Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem Interim Heritage Agreement ausgewertet, und es wurde ein Plan erarbeitet, um die Projekte Gabanintha und Burnakura im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Feldarbeiten weiter voranzutreiben.

Auch die Umweltprogramme verzeichneten im Quartal positive Fortschritte: Die erfolgreiche Durchführung der Fauna-Erhebung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bestätigte, dass im Untersuchungsgebiet keine schutzrelevanten Arten festgestellt wurden, was ein positives Ergebnis für die künftigen Projektfortschritte darstellt.

Darüber hinaus wurden mit Unterstützung externer Berater detaillierte Kulturerbe-Gutachten erfolgreich abgeschlossen, um die Einholung der Zustimmung der traditionellen Eigentümer für das bevorstehende Explorationsbohrprogramm zu unterstützen.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich fortgesetzt. Insgesamt wurden 58 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.666 Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und vorwiegende Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 13.045,1 Meter gebohrt und 9.078 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor übermittelt.

Westaustralien

Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen die Auswertung historischer Daten und vorhandener Ressourcen in den Lagerstätten Gabanintha und Burnakura fort und schloss die vorläufige Planung ab, um Ziele für Infill- und Erweiterungsbohrungen zu identifizieren, die ein potenzielles Ressourcenwachstum unterstützen sollen.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung – einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden – sowie zu guter Corporate Governance.

WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder wenden Sie sich an:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com



„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Solche Aussagen beziehen sich auf Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse und stellen keine historischen Fakten dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Mineralprojekten des Unternehmens, zum Hochfahrprozess bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und dem damit verbundenen Zeitplan, zur fortlaufenden Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, zur Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers sowie zum Zeitplan und zu den erwarteten Ergebnissen der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten; Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser keinen übermäßigen Vertrauensvorschuss auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad57c373-1dea-4b7f-ae55-bf6bd0af8885