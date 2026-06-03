Monument publie les résultats financiers de son troisième trimestre 2026

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », publie ce jour ses résultats financiers pour les trois mois et les six mois clos le 31 mars 2026, respectivement le « troisième trimestre de l’exercice 2026 » et le « cumul annuel de l’exercice 2026 ». Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Rendez-vous sur www.sedar.com pour accéder aux résultats financiers complets.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale a déclaré : « Nous sommes très heureux que la Société ait enregistré un bénéfice net de 22,65 millions de dollars au troisième trimestre, soit de 0,07 $ par action, ce qui porte le bénéfice net cumulatif depuis le début de l’année à 53,31 millions de dollars, soit 0,15 $ par action. La mine d’or de Selinsing, en Malaisie, continue d’afficher des résultats de production favorables. Conjuguée à un prix de l’or élevé, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société, ainsi que ses placements à court terme en dépôts à terme, ont atteint le niveau record de 101,76 millions de dollars, ce qui permettra de soutenir les initiatives de croissance de la Société. »

Mme Zhai a commenté l’affectation des liquidités au programme d’expansion minière : « Notre stratégie d’allocation de capital demeure axée sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires grâce à des investissements rigoureusement sélectionnés dans nos actifs principaux. Les forages d’exploration à Selinsing ont continué de démontrer le potentiel d’expansion des ressources et de prolongation de la durée de vie de la mine, tandis qu’à Murchison, nous avons fait progresser les activités réglementaires, techniques et de planification du développement, notamment l’évaluation des alternatives pour l’usine de traitement. Nous pensons que ces initiatives offrent des opportunités intéressantes pour soutenir la croissance future et accroître la valeur de nos projets. »

Mme Zhai a ajouté : « En janvier 2026, au début du troisième trimestre, la Société a versé son premier dividende exceptionnel aux actionnaires, témoignant ainsi de sa reconnaissance pour leur soutien et de son engagement constant à leur assurer un rendement optimal. »

ÉLÉMENTS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026 :

Bénéfice net de 22,65 millions de dollars (T3 2025 : 4,86 millions de dollars), soit 0,07 dollar par action (T3 2025 : 0,01 dollar par action), pour le troisième trimestre de l’exercice 2026, portant le bénéfice net cumulé depuis le début de l’exercice à 53,31 millions de dollars, soit 0,15 dollar par action ;

Marge brute de 32,47 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2026, en hausse de 160 % par rapport aux 12,51 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2025 ;

La Société détient 101,76 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (11,16 millions de dollars) et d’investissements à court terme (90,60 millions de dollars en dépôts à terme de 90 à 180 jours), contre 45 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 30 juin 2025.

Fonds de roulement de 108,85 millions de dollars, soit une augmentation de 50,31 millions de dollars par rapport aux 58,54 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2025 ;

Performances de la production : 11 700 onces d’or produites au cours du trimestre (T3 2025 : 9 543 onces) ; 10 478 onces d’or vendues à un prix de vente moyen record de 5 166 $/oz, pour un chiffre d’affaires brut de 47,04 millions de dollars (T3 2025 : 8 399 onces vendues à un prix de vente moyen de 2 945 $/oz, pour un chiffre d’affaires brut de 19,85 millions de dollars) ; Coût en numéraire de 1 390 $ par once vendue (T3 2025 : 874 $/oz), reflétant la hausse des redevances et autres frais gouvernementaux liés au prix de vente moyen record de l’or atteint au cours du trimestre ; Coût de production total (AISC) de 1 583 $ par once vendue pour le T3 2026, contre 1 366 $/oz au T3 2025.

D’importantes activités de forage d’exploration ont été menées avec succès à Selinsing au cours du 3e trimestre de l’exercice 2026, confirmant le potentiel de croissance continue des ressources et les possibilités de prolongation de la durée de vie de la mine ;

Un dividende exceptionnel a été annoncé le 11 décembre 2025, avec une date d’enregistrement fixée au 5 janvier 2026 et un versement le 19 janvier 2026.

Le 18 février 2026, la Société a été reconnue comme l’une des sociétés les plus performantes de la Bourse de Toronto (« TSXV ») pour l’année 2025, ce qui lui a permis de figurer au palmarès TSX Venture 50™ de 2026.

Summary of Third Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance

Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2026 2025 2026 2025 Production Ore mined (tonnes) 224,398 217,303 645,877 532,531 Waste removed (tonnes) 2,154,912 2,079,437 6,002,316 6,454,008 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 243,367 191,664 707,518 550,976 Average mill feed grade (g/t) 1.67 1.76 1.72 1.78 Processing recovery rate (%) 89.75 88.20 89.69 83.49 Gold produced (oz) (1) 11,700 9,543 35,040 26,215 Gold sold (oz) 10,478 8,399 35,429 26,656 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 47,039 19,847 128,669 59,015 Gross margin from mining operations 32,473 12,511 86,452 35,664 Net Income before other items 28,212 9,296 69,682 26,321 Net income 22,649 4,863 53,306 16,699 Cash flows provided by operations 27,264 11,322 68,352 29,720 Working capital 108,850 38,929 108,850 38,929 Earnings per share – basic and diluted (US$/share) 0.07 0.01 0.15 0.05 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz - Realized price – sulphide production 5,166 2,945 4,262 2,718 Cash cost per ounce sold Mining 369 229 331 238 Processing 275 296 277 298 Royalties 648 257 481 245 Rehabilitation fund levy 45 24 36 22 Other cost of sales 53 68 67 73 Total cash cost per ounce sold (2) 1,390 874 1,192 876 Operation expenses 2 4 1 5 Corporate expenses 6 39 3 17 Accretion of asset retirement obligation 5 7 5 6 Sustaining exploration and evaluation expenditures 3 20 1 9 Sustaining capital expenditures 177 422 121 311 Total all-in sustaining costs per ounce sold (3) 1,583 1,366 1,323 1,224

(1) Out of total 11,700 ounces of gold production reported in Q3 FY 2026, of which 1,396 ounces were production adjustments.

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production expenses – cost of sales such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, rehabilitation fund levy, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, sustaining exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.



RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production d’or au troisième trimestre

L’usine de flottation de minerai sulfuré a produit 10 700 onces d’or au cours du trimestre. Au total, 243 367 tonnes de minerai sulfuré ont été traitées avec un taux de récupération moyen amélioré de 89,75 %, ce qui témoigne des avantages constants des améliorations apportées à l’usine et des initiatives d’optimisation. Malgré une teneur de tête moyenne inférieure de 1,67 g/t par rapport au T3 2025, les performances opérationnelles sont restées solides.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, les activités minières ont continué de se concentrer sur les sites de Buffalo Reef et le Felda Block 7. Le volume de minerai extrait a augmenté de 3 % par rapport au T3 2025. L’exploitation progressive des zones prévues a permis d’atteindre des tonnages de minerai plus élevés, tandis que le taux de décapage est resté globalement stable à 9,60, contre 9,57 au T3 2025.

Le volume de minerai traité a augmenté de 27 % par rapport au T3 2025, grâce à une meilleure disponibilité des installations, aux initiatives d’optimisation en cours et aux performances accrues du nouveau filtre-presse, qui a permis d'éliminer le principal goulot d’étranglement du traitement.





Production d’or cumulée depuis le début de l’exercice 2026

La production minière s’élève à 6 648 193 tonnes de matériaux extraits (contre 6 986 539 tonnes produites au cours des neuf mois clos le 31 mars 2025), dont 645 877 tonnes de minerai (contre 532 531 tonnes pour les neuf mois clos le 31 mars 2025) et 6 002 316 tonnes de stériles (contre 6 454 008 tonnes pour les neuf mois clos le 31 mars 2025). Le taux de décapage a diminué à 9,29 pour les neuf mois clos le 31 mars 2026, contre 12,12 pour la même période de l’exercice précédent. Cette baisse s’explique par l’augmentation du tonnage de minerai lors de l’atteinte des zones minéralisées, l’optimisation de la séquence d’exploitation et la réduction des stériles de décapage, principalement à la fosse BRC4 du site de Buffalo Reef, afin d’accéder au gisement.

L’usine a traité 707 518 tonnes de minerai sulfuré depuis le début de l’exercice 2026, avec une teneur de tête moyenne de 1,72 g/t et un taux de récupération plus élevé de 89,69 % (contre 83,49 % en cumul annuel pour l’exercice 2025). Les coûts de traitement par tonne ont diminué, passant de 14,39 $ à 13,94 $ par rapport à la même période de l’exercice précédent, principalement grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, les coûts fixes d’entretien et de main-d’œuvre ayant été répartis sur un volume de production plus important.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du troisième trimestre

Les ventes d’or au troisième trimestre de l’exercice 2026 ont généré un chiffre d’affaires de 47,04 millions de dollars, grâce à la vente de 10 478 onces à un prix moyen de 5 166 $ l’once, un record. Ces chiffres représentent une amélioration significative par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2025, au cours duquel 8 399 onces ont été vendues à un prix moyen de 2 945 dollars l’once, reflétant à la fois des volumes de vente accrus et un cours de l’or nettement plus élevé.

Les activités minières, avant amortissement et dépréciation sans incidence sur la trésorerie, ont enregistré une marge brute exceptionnelle de 32,47 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2026, une nette progression par rapport aux 12,51 millions de dollars du troisième trimestre de l’exercice 2025. Cette forte hausse témoigne de l’amélioration continue des performances opérationnelles, des niveaux de production plus élevés et des cours de l’or favorables observés au cours du trimestre.

Le coût en numéraire par once d’or vendue issue des opérations d’extraction de sulfures s’est élevé à 1 390 $ au troisième trimestre de l’exercice 2026, contre 874 $ au troisième trimestre de l’exercice 2025. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des redevances, elle-même due à la fois à la hausse du taux de redevance applicable à compter de septembre 2025 et à l’augmentation du coût des redevances par once, résultat de la vigueur des prix de l’or au cours du trimestre. Parmi les autres facteurs ayant contribué à cette augmentation, on peut citer l’appréciation du ringgit malaisien par rapport au dollar américain, qui a renchéri les coûts d’exploitation une fois convertis en dollars, ainsi que la hausse des coûts d’extraction liée à l’augmentation du volume total de minerai extrait et la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur les ventes et les services (« SST ») applicable aux services miniers.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation au troisième trimestre de l’exercice 2026 se sont élevés à 21,90 millions de dollars, soit une hausse de 13,18 millions de dollars par rapport aux 8,72 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2025. Cette forte croissance s’explique principalement par l’amélioration des marges brutes, grâce à la hausse des ventes de concentré d’or et à la vigueur des prix de l’or réalisés.

Au 31 mars 2026, les réserves de trésorerie totales de la Société, comprenant la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à court terme, s’élevaient à 101,76 millions de dollars, soit une augmentation de 55,82 millions de dollars par rapport aux 45,94 millions de dollars du 30 juin 2025. L’actif circulant excédait le passif circulant de 108,85 millions de dollars (58,54 millions de dollars au 30 juin 2025), démontrant le renforcement de la liquidité de la Société et de la solidité de son fonds de roulement net.





Résultats financiers cumulatifs de l’exercice 2026

Au cours des neuf mois clos le 31 mars 2026, le chiffre d’affaires issu de la production d’or sulfuré s’est élevé à 128,67 millions de dollars (contre 59,02 millions de dollars pour la même période en 2025), grâce à la vente de 35 429 onces de concentré d’or à un prix de vente de 4 262 dollars l’once (contre 26 656 onces à 2 718 dollars l’once pour la même période en 2025).

La marge brute s’est établie à 86,45 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 mars 2026 (contre 35,66 millions de dollars pour la même période en 2025), reflétant la solide performance opérationnelle de la Société et l’impact positif de la forte hausse des prix de l’or durant cette période.

Le coût en numéraire par once d’or vendue à partir des opérations d’exploitation des sulfures s’élevait à 1192 dollars depuis le début de l’exercice 2026, contre 876 dollars pour la même période en 2025. Cette hausse reflète principalement l’impact positif de la forte progression des prix de l’or au cours du trimestre, ce qui a entraîné une augmentation des redevances et de la contribution au fonds de réhabilitation, conformément à l’amélioration des revenus. Les coûts d’exploitation ont également été influencés par l’appréciation du ringgit malaisien par rapport au dollar américain, ainsi que par la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur les ventes et les services (« SST ») applicable aux services miniers.





DÉVELOPPEMENT MINIER

Mine d’or de Selinsing

Recherche et développement

Des essais ont été menés en laboratoire avec différents collecteurs, associés au xanthate d’amyle de potassium, afin d’améliorer la récupération de l’or et de l’antimoine dans des milieux alcalins et acides. Les résultats ont été mitigés. Des essais hebdomadaires en laboratoire ont été poursuivis en laboratoire afin de comparer les résultats aux chiffres de production du site, dans le but d’optimiser le dosage des réactifs, d’accroître les taux de récupération de l’or et de l’antimoine, et de maintenir la qualité du concentré.

Extension de l’entrepôt de concentré

L’extension de l’entrepôt a été achevée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, et la capacité supplémentaire a été pleinement exploitée. Les travaux d’installation électrique, notamment l’éclairage et le câblage, ont progressé de manière satisfaisante durant le trimestre. Le système d’ensachage en vrac d’une tonne a été assemblé sous un appentis du côté sud de l’extension de l’entrepôt de concentré.

Développement Minier

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, les activités minières se sont concentrées sur les phases 2 et 3 des fosses BRC2 et BRC4. L’exploitation a repris à la phase 3 de la fosse BRC3 en mars. Des travaux de remblaiement à ciel ouvert ont été menés dans le cadre du développement de la phase 3, à l’extrémité sud de la fosse BRC2, avec l’évacuation des stériles jusqu’à une altitude de 465 mRL.

Installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

La conception des remblais principaux et intermédiaires de la phase 7 a été finalisée par nos consultants en ISRM au cours du trimestre. La construction des remblais sud a progressé de manière satisfaisante. La construction de l’axe du remblai sud n° 2 a été achevée jusqu’à l’altitude provisoire prévue de 543 mRL et celle du remblai sud n° 1 en aval a atteint une altitude de 537 mRL à la fin du trimestre. L’altitude provisoire de 543 mRL permettra d’augmenter la capacité de stockage d’environ 1,5 million de tonnes, soit l’équivalent de 20 mois de rejet de résidus miniers.

Usine de flottation et installations connexes

Une nouvelle pompe de transfert et une nouvelle tuyauterie ont été installées pour le collecteur de flottation PAX. Des améliorations ont également été apportées aux conduites de sousverse de l’épaississeur de concentré et de l’épaississeur de récupération d’eau. Le nouveau filtre-presse a fonctionné de manière fiable tout au long du trimestre et le filtre-presse d’origine a été mis en marche mensuellement dans le cadre des activités de maintenance courante.

Système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur

Le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (« GMAO ») a été mis en œuvre avec succès au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026. Les performances de maintenance ont affiché une amélioration constante et mesurable, avec une fiabilité accrue des équipements, une réduction des temps d’arrêt et une gestion des stocks plus efficace. Sa mise en œuvre a contribué positivement à l’efficacité opérationnelle, à la maîtrise des coûts et à la performance globale des équipements au cours du trimestre.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, la Société a continué de réaliser des progrès significatifs dans les études techniques et de développement du projet Murchison. Elle a notamment mené avec succès les évaluations des critères de conception des procédés et établi un énoncé des travaux pour les futures possibilités d’expansion du traitement. Ces résultats soutiennent l’évaluation en cours du projet et la planification de son développement.

Les échanges avec les propriétaires coutumiers se sont poursuivis de manière constructive au cours du trimestre afin de renforcer les relations et faire progresser les discussions sur la planification de la production. Les relevés patrimoniaux réalisés au cours du deuxième trimestre, conformément à l’Accord provisoire sur le patrimoine, ont été évalués et un plan a été élaboré pour faire avancer les projets Gabanintha et Burnakura en vue de la reprise des activités sur le terrain.

Les programmes environnementaux ont également progressé de manière positive au cours du trimestre. La réalisation avec succès du relevé faunique du troisième trimestre de l’exercice 2026 a confirmé qu’aucune espèce d’importance pour la conservation n’avait été recensée dans la zone étudiée, ce qui constitue un résultat positif pour les activités futures d’avancement du projet.

De plus, des évaluations patrimoniales détaillées ont été réalisées avec succès, avec l’appui de consultants externes, afin d’obtenir le consentement des propriétaires coutumiers pour le prochain programme de forage d’exploration.

Exploration

Malaisie

Le programme de forage d’exploration sur le site Buffalo Reef a progressé au cours de ce trimestre, avec 58 forages réalisés pour un total de 8 666 mètres forés. Ce programme visait à étendre les minéralisations d’oxydes et de sulfures dans les zones minières connues, ainsi qu’à potentiellement augmenter les ressources minérales en dehors de la fosse actuelle, ce qui pourrait permettre de prolonger la durée de vie de la mine, sous réserve d’études complémentaires. Fin septembre 2026, un total de 13 045,1 mètres avait été foré dans le cadre du programme d’expansion des ressources et 9 078 échantillons avaient été préparés et envoyés à un laboratoire d’analyse indépendant reconnu.

Australie-Occidentale

Au cours du trimestre, la Société a poursuivi l’examen des données historiques et des ressources existantes des gisements de Gabanintha et de Burnakura, et a finalisé la planification préliminaire visant à identifier les cibles de forage de densification et d’extension destinées à soutenir la croissance potentielle des ressources.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé dans la région de Murchison en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd à hauteur de 20 %. La Société emploie environ 297 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion environnementale, de responsabilité sociétale (notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses employés et des communautés avoisinantes) et de bonne gouvernance d’entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou contactez :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com



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