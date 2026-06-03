LEXIBOOK : Achat d'un bloc d'actions et projet d'OPAS

Doodle SAS, actionnaire de contrôle de Lexibook, signe un contrat d’acquisition qui lui permettra de porter sa participation à 87,73% après l’acquisition des actions détenues par Moneta Asset Management.

Cette acquisition sera suivie du dépôt, d’ici fin juin 2026, d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Lexibook non-détenues par Doodle SAS et, le cas échéant, d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies, à un prix de 8,00 euros par action.

87,73% du capital de Lexibook est détenu par Doodle à l’issue de l’acquisition des actions détenues par Moneta Asset Management, représentant 8,89% du capital ;

Projet d’Offre au prix de 8,00 euros par action, représentant une prime de 37,93% sur le cours de clôture du 3 juin 2026 et de 48,98% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 jours de bourse précédant l’annonce de l’Offre ;

MM. Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier, actionnaires de contrôle de Doodle, renforcent leur contrôle sur le groupe Lexibook qu’ils ont créé, avec le soutien de Lawrence Rosen LLC en qualité de partenaire financier ;

Le conseil de surveillance de Lexibook a accueilli favorablement et à l’unanimité le projet d’offre publique simplifiée. Il a mis en place un comité ad hoc et désigné Crowe HAF en qualité d’expert indépendant.

Les Ulis, le 3 juin 2026 – Par l’intermédiaire de Doodle SAS (« Doodle » ou l’ « Initiateur »), MM. Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier annoncent avoir signé le 3 juin 2026, un contrat de cession de bloc d’actions auprès de fonds gérés et représentés par Moneta Asset Management, portant sur une participation représentant 8,89 % du capital de Lexibook, au prix ferme de 8,00 euros par action (le « Transfert de Bloc »).

À la suite de ce Transfert de Bloc, Doodle entend renforcer son contrôle sur Lexibook en déposant auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») d’ici fin juin 2026, un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») portant sur l’ensemble des actions Lexibook existantes non détenues par l’Initiateur, au prix unitaire de 8,00 euros, représentant environ 12,27% du capital de Lexibook.

L’Offre sera proposée à un prix de 8,00 euros par action, représentant une prime de 37,93% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026 et de 48,98% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 jours de bourse précédant l’annonce de l’Offre.

L’Offre permettra donc aux actionnaires de Lexibook de bénéficier d’une fenêtre de liquidité aux mêmes conditions de prix attractives que celles consenties par Doodle dans le cadre de l’acquisition de ce bloc d’actions, et ce dans un contexte de faibles volumes d’échange sur le marché.

Offre accueillie favorablement par le conseil de surveillance de Lexibook

Le conseil de surveillance de Lexibook, qui s’est réuni le 3 juin 2026, a noté qu’il ressort notamment de l’examen préalable des principaux termes de l’Offre que celle-ci propose aux actionnaires minoritaires une opportunité de céder leurs actions à des conditions faisant ressortir une prime de 37,93% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026.

Sur la base de ces éléments, le conseil de surveillance de Lexibook a accueilli l’Offre favorablement et à l’unanimité, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant et du comité ad hoc.

Le conseil de surveillance a constitué un comité ad hoc composé de Monsieur Luc Le Cottier (président du conseil de surveillance) et de deux membres indépendants, Madame Caroline Puechoultres et Monsieur Pascal Gandolfini, et a, sur recommandation de ce dernier, nommé le cabinet Crowe HAF (représenté par Monsieur Olivier Grivillers, 85 rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois-Perret, + 33 (0)1 41 05 98 48 - olivier.grivillers@crowe-haf.fr) en qualité d’expert indépendant afin de préparer un rapport incluant une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre, en ce compris le retrait obligatoire (conformément à l’article 261-1 I, 1°, 2° et 4°, et II, du règlement général de l’AMF).

Le comité ad hoc supervisera les travaux de l’expert indépendant et formulera des recommandations au conseil de surveillance en vue de la remise de son avis motivé sur l’Offre.

Sur la base du rapport préparé par l’expert indépendant et de l’avis du comité ad hoc, le conseil de surveillance se réunira afin de se prononcer sur les termes de l’Offre, l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour Lexibook, ses actionnaires et ses salariés.

Autres éléments et calendrier envisagé de l’offre publique d’achat simplifiée

Si les actions non présentées à l’Offre à l’issue de celle-ci par les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de Lexibook, Doodle demandera à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au prix de l’Offre.

Le projet d’Offre ainsi que les projets de note d'information et de note en réponse qui seront déposés auprès de l'AMF demeurent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Conformément à l’article 231-38, IV, du règlement général, l’Initiateur se réserve la possibilité, jusqu’à la date d’ouverture de l’Offre, de se porter acquéreur d’actions Lexibook dans la limite de 952.730 actions (soit 30% des actions visées par l’Offre), sur la base d’un ordre libellé au prix de l’offre.

L’Offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.

Sous réserve de l’avis de conformité de l’AMF, il est envisagé que l’ouverture de l’Offre intervienne au 3ème trimestre 2026.

À propos de Lexibook

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 20 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN: FR0000033599 – ALLEX; ICB: 3743 – Consumer electronics.

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LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier – CEO – aymericlecottier@lexibook.com

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