Avis aux médias -- Un nouveau nom ajouté au Monument commémoratif du Nouveau-Brunswick de MADD Canada

MONCTON, Nouveau-Brunswick, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles et les amis de victimes innocentes tuées dans des collisions liées à l’alcool et/ou aux drogues se réuniront pour une cérémonie spéciale d’espoir et de dédicace au Monument commémoratif du Nouveau-Brunswick de MADD Canada.

Situé au Fairhaven Memorial Gardens à Moncton, ce magnifique Monument de granite est gravé des noms de 59 victimes, dont un nouveau nom ajouté cette année : Robert Goguen, tué le 22 mai 2022.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités seront disponibles sur demande.

Date et heure : Samedi 6 juin 2026, à 11 h Endroit : Fairhaven Memorial Gardens, 1177 Salisbury Rd., Moncton, Nouveau Brunswick Invités : Meg Wetmore, Responsable des Services aux victimes, région de l’Atlantique, MADD Canada

Sergent Bruno Labbé, patrouille générale, GRC du district régional de Codiac





« Les cérémonies commémoratives comme celle-ci sont importantes, car elles permettent de s’assurer que les victimes ne sont jamais oubliées et que les familles savent qu’elles ne sont pas seules », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Alors que nous rendons hommage aux personnes tuées, nous renouvelons également notre appel à tous les conducteurs afin qu’ils fassent des choix responsables et contribuent à prévenir d’autres tragédies sur nos routes, nos voies navigables et nos sentiers. »

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. Des cérémonies sont organisées chaque année pour commémorer et honorer la mémoire de toutes les victimes. Le Monument de l‘Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé et l’organisme travaille à l’établissement d’un Monument en Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca