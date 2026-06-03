OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers consolidés audités pour l’exercice 2025 et annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2025

Les résultats financiers consolidés audités 2025 sont en ligne avec les résultats non audités précédemment publiés le 30 avril 2026

Le Financement IRIS annoncé le 28 mai 2026 a été ajouté dans les évènements postérieurs à la clôture

Horizon de trésorerie confirmé jusqu’à fin décembre 2026, après le Financement IRIS

NANTES, France, le 3 juin 2026, 20h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés audités pour l’exercice 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 3 juin 2026. Ces résultats financiers audités sont inchangés par rapport aux résultats financiers non audités précédemment publiés le 30 avril 2026 , l’ajout en évènement postérieur à la clôture du Financement IRIS annoncé le 28 mai 2026 étant l’unique changement. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2025 effectuées par les commissaires aux comptes sont terminées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Résultats financiers consolidés 2025 (IFRS, audités)

En millions d’euros 2024 2025 Chiffre d’affaires 69,9 2,6 Autres produits 13,6 0,1 Produits opérationnels 83,4 2,7 Dépenses de recherche et développement (30,4) (33,9) Frais généraux et administratifs (6,5) (8,8) Charges liées aux paiements en actions (2,7) (1,9) Autres produits opérationnels - 4,4 Résultat opérationnel 43,7 (37,5) Résultat financier (3,9) 0,1 Résultat net 37,4 (37,7) Résultat par action (en euros par action) 1,71 (1,69) Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 48,4 (34,0) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (46,9) 41,4 Flux de trésorerie net lié aux activités de financement (3,5) (6,5) Variation de la trésorerie (1,9) 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 16,7 17,6 Position de trésorerie totale à la clôture (incl. dépôts à terme) 64,2 22,7

Les résultats financiers consolidés 2025 sont détaillés dans le communiqué de la Société publiant les résultats financiers non audités le 30 avril 2026 .

Horizon de trésorerie et financement

À ce jour, la Société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour honorer ses engagements au cours des 12 prochains mois.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à 17,0 millions d’euros au 31 mars 2026.

Après la réalisation du Financement IRIS et la prise en compte d’un produit brut de 19,3 millions d'euros sur une période de 24 mois, et sur la base des hypothèses actuelles, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu’à fin décembre 2026. Cet horizon de trésorerie n’intègre aucun potentiel paiement d’étape à venir dans le cadre des partenariats en cours.

Le Financement IRIS constitue la première étape d’une stratégie globale de financement visant à sécuriser le plan stratégique à 3 ans d’OSE Immunotherapeutics, et la Société a intensifié ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Europe.

Afin d’étendre son horizon de trésorerie au-delà de 2026, la Société continue d’évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l’un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres auprès d’investisseurs institutionnels, et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s’ajouter de potentiels paiements d’étape issus des partenariats en cours.

Bien que la Société soit confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs de financement à court terme, rien ne garantit qu'elle sera en mesure d'obtenir les financements nécessaires pour répondre à ses besoins ou d'obtenir des fonds dans des conditions attractives pour financer l'ensemble de ses activités sur un horizon de 12 mois.

Les résultats financiers 2025 ont été arrêtés sur la base de la continuité d’exploitation, bien que cette situation constitue une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d’exploitation de la Société au-delà de l’horizon de trésorerie estimé actuellement. Le rapport de certification des commissaires aux comptes inclura une incertitude significative sur la continuité d’exploitation.

Document d’Enregistrement Universel

Le Document d’Enregistrement Universel a été déposé aujourd’hui auprès de l’AMF.

Le document d’enregistrement universel inclut notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport de gestion ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Ce document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site Internet de la Société ( www.ose-immuno.com ), section Investisseurs, et sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basée à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Cliquez et suivez-nous sur Linkedln .

Contacts

OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com

FP2COM (Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

Pièces jointes