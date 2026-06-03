Boréal établit un nouveau record en célébrant plus de 1 000 personnes diplômées lors de la 31e édition de ses cérémonies de remise de diplômes

SUDBURY, Ontario, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --





Aujourd’hui s’achèvent les cérémonies mettant à l’honneur la cohorte diplômée du printemps 2026 des campus de Boréal situés à Hamilton, Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Sudbury, Timmins, Toronto et Windsor, ainsi que de Boréal en ligne. En présence des parents et des proches réunis pour l’occasion, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, ainsi que des membres de la haute direction de l’établissement auront remis ce printemps pas moins de 1 058 diplômes, un record dans l’histoire du Collège.

Médaille académique de la Gouverneure générale

La Médaille académique de la Gouverneure générale a été pour sa part décernée à Souhila Ouari, du programme d’Éducation en services à l’enfance offert par Boréal en ligne. Cette distinction est octroyée à une étudiante ou à un étudiant à temps plein ayant obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans et qui mène à un diplôme.

Diplôme honorifique

Le Collège Boréal décerne cette année un diplôme honorifique en affaires et services communautaires à Paul C. Genest, premier vice-président de Power Corporation et président du conseil d’administration du Musée des beaux-arts du Canada, en reconnaissance d’un parcours exceptionnel au service du bien commun, de la culture et de la francophonie ontarienne. Au fil d’une carrière remarquable, monsieur Genest a exercé un leadership influent au sein des secteurs public, communautaire et corporatif. À titre de sous-ministre des Affaires intergouvernementales et des Affaires francophones de l’Ontario, puis sous-ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto en 2015, il a contribué à des politiques et à des partenariats durables favorisant l’accès aux services en français et le rayonnement des communautés. Outre son rôle de premier plan dans le milieu culturel et philanthropique, Paul C. Genest a par ailleurs apporté une contribution déterminante au Collège en négociant la toute première entente de mandat stratégique du Collège avec le gouvernement de l’Ontario.

Prix de la présidence et Prix de la présidence du conseil d’administration du Collège Boréal

Remis respectivement à des organismes privés et communautaires, le Prix de la présidence et le Prix de la présidence du conseil d’administration du Collège Boréal sont décernés en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle au développement du Collège et de sa communauté.

Cette année, le Prix de la présidence est remis à l’entreprise DJB Mining Products and Services Ltd, notamment pour son rôle actif dans la formation de la relève et son partage d’expertise au profit du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). La mise à disposition de ses espaces et l’amélioration des infrastructures pédagogiques du Collège grâce à des dons d’équipements font de DJB Mining Products and Services Ltd un partenaire de premier choix. La participation de son propriétaire, Daniel Brunet, au comité consultatif des programmes de soudage offerts à Boréal contribue également de façon durable à un milieu d’apprentissage et de travail innovant, inclusif et ancré dans son territoire.

Le Prix de la présidence du conseil d’administration est attribué à FrancoQueer, une association francophone basée à Toronto, dont l’engagement soutenu envers les personnes 2SLGBTQIA+ contribue de façon significative aux initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion du Collège Boréal. Par son appui constant, FrancoQueer offre des consultations, anime des webinaires et propose des ateliers visant à sensibiliser et à outiller tant la population étudiante que le personnel de Boréal aux réalités touchant la diversité sexuelle et de genre. À travers ces activités, FrancoQueer favorise des échanges respectueux et ouverts, tout en mettant en lumière la responsabilité collective d’adopter une attitude d’ouverture et d’écoute active.

La Fondation Boréal

Grâce à la générosité des personnes et des agences qui ont appuyé la Fondation Boréal en 2025-2026, plus de 6 000 bourses ont été remises aux étudiantes et étudiants du Collège pour une valeur totale s’élevant à plus de 2,3 millions de dollars.

Citations

« C’est avec une profonde fierté que le Collège Boréal rend hommage aux accomplissements remarquables de ses diplômées et diplômés, dont la réussite témoigne d’une persévérance à toute épreuve. Leurs efforts participent activement à faire rayonner la langue française au cœur de chaque communauté, tout en démontrant l’apport indéniable de leurs nouvelles compétences et de leur diversité au développement économique et culturel de l’Ontario. Grâce à leurs diplômes de Boréal, les perspectives d’avenir qui s’ouvrent à cette nouvelle génération de personnes diplômées s’avèrent des plus enrichissantes et prometteuses. »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

« Le Collège Boréal souligne l’engagement et le talent d’une relève hautement qualifiée, prête à répondre aux besoins concrets des collectivités de l’Ontario. Par leur détermination et leurs choix de carrière dans des secteurs essentiels comme l’administration des affaires – un domaine dans lequel nous célébrons cette année la réussite de la première cohorte du baccalauréat –, les diplômées et diplômés de Boréal contribuent à bâtir la société de demain. Souhaitons-leur tout le succès qu’ils méritent et des parcours professionnels à la hauteur de leurs ambitions. »

Paulette Bonin – vice-présidente à l’Enseignement du Collège Boréal

Faits en bref

Depuis sa création en 1995, le Collège Boréal a remis 26 157 diplômes sur l’ensemble de son territoire, du Nord au Sud de l’Ontario.





Liens connexes

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 31 campus répartis dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos programmes et services, consultez le collegeboreal.ca ainsi que nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, Bluesky et X.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f34761ff-6d07-4469-88aa-ae9fd0177de7/fr