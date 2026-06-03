Coralogix bringt 200 Millionen US-Dollar auf, um die Observability-Infrastruktur für das Zeitalter der KI auszubauen

BOSTON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coralogix , die Daten- und KI-Plattform für Observability, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Serie-F-Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Advent, CPPIB und Greenfield angeführt, unter Beteiligung von Brighton Park Capital, wodurch sich das Gesamtfinanzierungsvolumen für Coralogix auf 550 Millionen US-Dollar belief.

„KI verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend, und die Observability entwickelt sich rasch zu einer zentralen Säule der Business Intelligence“, sagt Alek Ferro von Advent. „Coralogix war bei diesem Wandel stets einen Schritt voraus und hat eine Plattform entwickelt, die auf die Größenordnung, Geschwindigkeit und Komplexität des Zeitalters der Agenten ausgelegt ist. Seit unserer ersten Investition hat das Unternehmen die Innovation und die Marktakzeptanz weiter vorangetrieben und damit unsere Überzeugung bestärkt, dass Coralogix bestens positioniert ist, um die Zukunft der KI-gestützten Observability zu gestalten.“

Die bisherige Observability wurde für eine Welt entwickelt, die es nicht mehr gibt

Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem KI den Markt für Observability grundlegend verändert. KI-gestützte Anwendungen generieren Telemetriedaten in einem Umfang, mit einer Geschwindigkeit und in einer Komplexität, die weit über das hinausgehen, wofür herkömmliche Überwachungsplattformen ausgelegt sind. Gleichzeitig entwickeln sich KI-Agenten zur primären Schnittstelle für Unternehmensanwender und Technikteams: Sie beantworten Fragen zur Produktion, untersuchen Vorfälle, erklären Anomalien und übernehmen zunehmend die direkte Steuerung von Produktionssystemen.

Dieser Wandel macht die Grenzen herkömmlicher Observability-Tools deutlich. Plattformen, die für statische, stichprobenartige Workloads entwickelt wurden, haben oft Schwierigkeiten mit Telemetriedatenmengen im Agent-Maßstab, verursachen bei explosionsartigem Datenwachstum ausufernde Erfassungskosten und hinterlassen bei den Entwicklerteams blinde Flecken, für deren Beseitigung kein Dashboard und keine Alarmregel konzipiert wurde.

Coralogix wurde speziell für diesen Wandel entwickelt und verfügt über eine Observability-Architektur, die auf die Erfassung von Daten in voller Auflösung, Echtzeit-Streaming-Analysen, offene Formate und kundeneigenen Speicher in großem Maßstab ausgelegt ist. Im Zeitalter der Dashboards trug diese Architektur dazu bei, dass Kunden mehr Telemetriedaten speichern, Kosten senken und einen besseren Einblick in den Betriebsablauf gewinnen konnten. Im Zeitalter der KI bildet sie die Datengrundlage, die intelligente Systeme benötigen, um komplexe Produktionsumgebungen in Echtzeit zu untersuchen, zu analysieren und zu steuern.

„Die Infrastruktur war bereits vorhanden“, so Ariel Assaraf, CEO und Mitbegründer von Coralogix. „Lange bevor in der Branche von KI-Agenten die Rede war, haben wir auf der Grundlage der Überzeugung gearbeitet, dass Observability vollständige Daten, offenen Zugang und eine Infrastruktur erfordert, die Kunden wirklich kontrollieren können. Was sich nun ändert, ist die Schnittstellenebene, die auf diesem Fundament aufbaut. Ingenieure sind nicht mehr die einzigen Nutzer von Observability-Daten. KI-Systeme werden selbst zu operativen Akteuren. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, diesen Wandel zu beschleunigen und die für die nächste Generation von Produktionsabläufen erforderliche intelligente Ebene aufzubauen. Im Zeitalter der KI sind Dashboards nicht mehr der Ausgangspunkt für die Observability. Es ist die Intelligenz. Wir haben uns auf diesen Wandel nicht neu ausgerichtet. Wir wurden dafür geschaffen.“

Das neue Zeitalter der Observability

Die Workflows zur Observability entwickeln sich parallel zur modernen Infrastruktur weiter. Auch heute noch untersuchen Ingenieure Vorfälle mithilfe von Dashboards, Warnmeldungen und manuellen Analysen. Zunehmend übernehmen KI-Systeme jedoch bereits die ersten Phasen der Untersuchung, decken mögliche Ursachen auf, analysieren das Produktionsverhalten und automatisieren operative Aufgaben, bevor menschliches Eingreifen erforderlich wird.

Coralogix wurde speziell für diesen Übergang entwickelt. Dank ihrer Streaming-Engine und ihrer schemalosen Architektur können Unternehmen weitaus größere Mengen an Produktionsdaten speichern und analysieren, ohne dabei den üblichen Kompromiss zwischen Transparenz und Kosten eingehen zu müssen. Olly, der in Coralogix integrierte KI-Agent, sowie die MCP- und CLI-Schnittstellen für automatisierte Workflows basieren alle auf derselben Dateninfrastruktur. Dies ermöglicht es Teams, von manuell gesteuerten Abläufen zu einer zunehmend autonomen Observability überzugehen, ohne dabei Plattformen oder Architekturen wechseln zu müssen.

Wie wird Coralogix diese Finanzmittel einsetzen?

Die Serie-F-Finanzierungsrunde knüpft an die Serie-E-Finanzierungsrunde von Coralogix aus dem Jahr 2025 in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an und erfolgt in einer Phase starken geschäftlichen Wachstums und zunehmender Kundenakzeptanz. Die Plattform, der weltweit mehr als 5.000 Kunden wie IBM, Tradeweb und JFrog vertrauen, verarbeitet täglich Petabytes an Produktionsdaten in acht Regionen, darunter GovCloud für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen, und expandiert weiterhin in den Bereichen Fintech, KI-Infrastruktur, Cybersicherheit und cloud-native Unternehmen.

Das Unternehmen wird diese Finanzmittel nutzen, um das Wachstum in drei Kernbereichen voranzutreiben:

KI-native Observability: Beschleunigung der Entwicklung agentenbasierter KI-Fähigkeiten in Olly, MCP und CLI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, in immer komplexeren KI-gesteuerten Umgebungen Untersuchungen durchzuführen, Prozesse zu automatisieren und den Betrieb mit maschineller Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Beschleunigung der Entwicklung agentenbasierter KI-Fähigkeiten in Olly, MCP und CLI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, in immer komplexeren KI-gesteuerten Umgebungen Untersuchungen durchzuführen, Prozesse zu automatisieren und den Betrieb mit maschineller Geschwindigkeit zu gewährleisten. Telemetriedaten-Infrastruktur: Erweiterung der schemalosen Telemetrie-Data-Lake-Architektur von Coralogix zur Unterstützung von Echtzeitverarbeitung, langfristiger Datenaufbewahrung und Analysen in offenen Formaten im Unternehmens- und KI-Maßstab.

Erweiterung der schemalosen Telemetrie-Data-Lake-Architektur von Coralogix zur Unterstützung von Echtzeitverarbeitung, langfristiger Datenaufbewahrung und Analysen in offenen Formaten im Unternehmens- und KI-Maßstab. Globale Unternehmenserweiterung: Ausweitung der Plattformnutzung in Unternehmen, die sich über herkömmliche Observability-Tools hinaus modernisieren, da die Nachfrage nach KI-fähigen Architekturen, lückenloser Telemetrie und einer kundeneigenen Dateninfrastruktur wächst.



Um mehr über Coralogix zu erfahren, besuchen Sie https://coralogix.com .

Über Coralogix

Coralogix ist ein führender Anbieter von Observability-Lösungen, die Entwicklerteams dabei unterstützen, ihre Systemdaten in Echtzeit zu überwachen, zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Mithilfe von Olly, seinem integrierten KI-Ermittler, sowie MCP- und CLI-Schnittstellen für agentenbasierte Arbeitsabläufe unterstützt Coralogix drei Betriebsmodi auf einer einzigen Datenbasis: von Menschen geleitete Ermittlungen, die Zusammenarbeit mit dialogorientierter KI sowie vollständig automatisierte Agenten-Workflows. Coralogix basiert auf einer Streaming-Engine und einem schemalosen Data Lake mit kundeneigenen Speichern in offenen Formaten. Das System erfasst alle Produktionsdaten – nicht nur eine Stichprobe – und stellt sie sowohl menschlichen Ingenieuren als auch KI-Agenten zur Verfügung. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Tausenden von Teams weltweit aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel sowie cloud-native Unternehmen.

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