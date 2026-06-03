Coralogix lève 200 millions de dollars pour développer l’infrastructure centrale de l’observabilité à l’ère de l’IA

BOSTON, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coralogix , plateforme de données et d’intelligence artificielle dédiée à l’observabilité, a annoncé aujourd’hui avoir levé 200 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série F. L’opération a été codirigée par Advent, CPPIB et Greenfield, avec la participation de Brighton Park Capital, portant le financement total de Coralogix à 550 millions de dollars.

« L’intelligence artificielle transforme fondamentalement la manière dont les entreprises fonctionnent, et l’observabilité devient rapidement une couche essentielle de l’intelligence économique », a déclaré Alek Ferro d’Advent. « Coralogix a constamment anticipé cette transformation en construisant une plateforme conçue pour répondre à l’échelle, à la vitesse et à la complexité de l’ère agentique. Depuis notre investissement initial, l’entreprise a continué d’accélérer son innovation et son adoption sur le marché, renforçant notre conviction qu’elle est idéalement positionnée pour définir l’avenir de l’observabilité alimentée par l’IA. »

Une observabilité historique conçue pour un monde qui n’existe plus

Cette levée de fonds intervient alors que l’intelligence artificielle redéfinit le marché de l’observabilité. Les applications reposant sur l’IA génèrent aujourd’hui des données de télémétrie dans des volumes, à des vitesses et avec des niveaux de complexité largement supérieurs à ceux pour lesquels les plateformes de supervision traditionnelles avaient été conçues. Parallèlement, les agents d’IA deviennent l’interface privilégiée des utilisateurs et des équipes d’ingénierie au sein des entreprises. Ils répondent aux questions liées aux environnements de production, enquêtent sur les incidents, expliquent les anomalies et prennent de plus en plus en charge l’exploitation directe des systèmes de production.

Cette évolution met en lumière les limites des outils d’observabilité traditionnels. Les plateformes conçues pour des charges de travail statiques et des données échantillonnées peinent souvent à gérer les volumes massifs de télémétrie générés à l’échelle agentique. Elles entraînent également une explosion des coûts d’ingestion des données et laissent subsister des angles morts opérationnels qu’aucun tableau de bord ni aucune règle d’alerte n’avait été conçue pour traiter.

Coralogix a été développée précisément pour accompagner cette mutation. Son architecture d’observabilité a été conçue pour permettre l’ingestion intégrale des données, l’analyse en flux en temps réel, l’utilisation de formats ouverts et le stockage des données dont le client conserve la propriété, même à très grande échelle. À l’ère des tableaux de bord, cette architecture permettait déjà aux clients de conserver davantage de données de télémétrie, de réduire leurs coûts et de bénéficier d’une visibilité opérationnelle plus approfondie. À l’ère de l’IA, elle fournit le socle de données dont les systèmes intelligents ont besoin pour enquêter, raisonner et exploiter des environnements de production complexes en temps réel.

« L’architecture était déjà en place », a expliqué Ariel Assaraf, PDG et cofondateur de Coralogix. « Bien avant que l’industrie ne commence à parler d’agents d’IA, nous étions convaincus que l’observabilité nécessitait un accès complet aux données, des formats ouverts et une infrastructure réellement contrôlée par les clients. Ce qui évolue aujourd’hui, c’est la couche d’interface construite au-dessus de cette fondation. Les ingénieurs ne sont plus les seuls consommateurs des données d’observabilité. Les systèmes d’IA deviennent eux-mêmes des acteurs opérationnels. Ce financement nous permet d’accélérer cette transition et de construire la couche d’intelligence nécessaire à la prochaine génération des opérations de production. À l’ère de l’IA, les tableaux de bord ne constituent plus le point de départ de l’observabilité. C’est l’intelligence qui occupe désormais ce rôle. Nous ne nous sommes pas repositionnés pour accompagner cette évolution. Nous avons été conçus pour elle. »

Une nouvelle ère pour l’observabilité

Les pratiques d’observabilité évoluent parallèlement aux infrastructures modernes. Aujourd’hui encore, les ingénieurs analysent les incidents au moyen de tableaux de bord, d’alertes et d’investigations manuelles. Toutefois, les systèmes d’IA prennent de plus en plus en charge les premières phases de diagnostic : ils identifient les causes probables des incidents, analysent le comportement des systèmes en production et automatisent certaines tâches opérationnelles avant même qu’une intervention humaine soit nécessaire.

Coralogix a été conçue pour accompagner cette transition. Son moteur de traitement en continu et son architecture sans schéma prédéfini permettent aux entreprises de conserver et d’analyser des volumes de données de production beaucoup plus importants sans devoir arbitrer entre visibilité et maîtrise des coûts. Olly, l’agent d’IA intégré de Coralogix, ainsi que les interfaces MCP et CLI destinées à l’automatisation des flux de travail, s’appuient tous sur le même socle de données. Cela permet aux équipes de passer progressivement d’opérations pilotées par des humains à une observabilité de plus en plus autonome, sans changer de plateforme ni d’architecture.

Comment Coralogix utilisera-t-elle ce financement ?

Cette série F fait suite à la levée de 115 millions de dollars en série E de Coralogix réalisée en 2025 et intervient dans un contexte de forte croissance commerciale et d’adoption soutenue par les clients. La plateforme est aujourd’hui utilisée par plus de 5 000 clients dans le monde, parmi lesquels IBM, Tradeweb et JFrog. Elle traite quotidiennement des pétaoctets de données de production répartis sur huit régions géographiques, dont GovCloud pour les administrations publiques et les secteurs fortement réglementés. L’entreprise poursuit également son expansion dans les secteurs de la fintech, des infrastructures d’IA, de la cybersécurité et des entreprises cloud-natives.

Les fonds levés serviront à accélérer le développement dans trois domaines stratégiques :

Observabilité native pour l’IA : accélération du développement des capacités d’IA agentiques au sein d’Olly, des interfaces MCP et CLI, afin d’aider les entreprises à investiguer, automatiser et exploiter leurs systèmes au rythme des machines dans des environnements pilotés par l’IA de plus en plus complexes.

accélération du développement des capacités d’IA agentiques au sein d’Olly, des interfaces MCP et CLI, afin d’aider les entreprises à investiguer, automatiser et exploiter leurs systèmes au rythme des machines dans des environnements pilotés par l’IA de plus en plus complexes. Infrastructure de données de télémétrie : extension de l’architecture de lac de données de télémétrie sans schéma de Coralogix afin de prendre en charge le traitement en temps réel, la conservation à long terme des données et les analyses basées sur des formats ouverts à l’échelle des grandes entreprises et de l’intelligence artificielle.

extension de l’architecture de lac de données de télémétrie sans schéma de Coralogix afin de prendre en charge le traitement en temps réel, la conservation à long terme des données et les analyses basées sur des formats ouverts à l’échelle des grandes entreprises et de l’intelligence artificielle. Expansion mondiale auprès des grandes entreprises : accélération de l’adoption de la plateforme par les organisations souhaitant moderniser leurs outils d’observabilité et dépasser les solutions historiques, alors que la demande augmente pour des architectures prêtes pour l’IA, une conservation intégrale des données de télémétrie et des infrastructures de données contrôlées par les clients.



Pour en savoir plus sur Coralogix, rendez-vous sur https://coralogix.com .

À propos de Coralogix

Coralogix est un fournisseur majeur de solutions d’observabilité permettant aux équipes d’ingénierie de surveiller, comprendre et exploiter leurs données système en temps réel. Grâce à Olly, son enquêteur IA intégré, ainsi qu’aux interfaces MCP et CLI dédiées aux flux de travail basés sur des agents, Coralogix prend en charge trois modes d’exploitation reposant sur un même socle de données : l’investigation menée par les humains, la collaboration conversationnelle avec l’IA, les flux de travail entièrement automatisés par des agents. Construite autour d’un moteur de traitement en continu et d’un lac de données sans schéma utilisant des formats ouverts et un stockage contrôlé par le client, la plateforme capture l’intégralité des données de production — et non un simple échantillon — et les met à disposition aussi bien des ingénieurs que des agents d’intelligence artificielle. L’entreprise est utilisée par des milliers d’équipes à travers le monde dans les secteurs des services financiers, des médias et du divertissement, du commerce de détail et des entreprises cloud natives.

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