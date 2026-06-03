Avis aux médias : Un nouveau nom vient s'ajouter au monument commémoratif provincial de MADD Canada en Saskatchewan

SASKATOON, Saskatchewan, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra sa 8e cérémonie au monument commémoratif provincial de la Saskatchewan afin de rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues.

Cette cérémonie permet aux familles, aux amis et aux membres de la communauté de rendre hommage aux victimes, tout en sensibilisant le public aux conséquences dévastatrices de la conduite sous l'emprise de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues.

Sur le monument commémoratif provincial de la Saskatchewan, situé dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Saskatoon, sont gravés les noms de 71 victimes, dont un nouveau nom ajouté cette année : Austin Walker, tué le 22 juin 2024.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d'honneur seront disponibles sur demande.

Date et heure : Samedi 6 juin 2026 à 10 h Endroit : HMCS Unicorn, 405 24 Street E, Saskatoon (pour les discours et la Veille à la chandelle, suivis d'une cérémonie d'inauguration au monument situé dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Saskatoon) Orateurs : Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada

L'honorable Alana Ross, ministre des Parcs, de la Culture et des Sports

Inspecteur Tony Landry, Service de police de Saskatoon

Robert Duttchen, chef de la police de Corman Park

Sergent-chef Luke Baiton, coordinateur des services de la circulation de la GRC

Rob Dziadyk, directeur des opérations, Medavie Health Services West





« Chaque nom ajouté à ce monument représente un être cher qui devrait encore être parmi nous aujourd’hui », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Ces tragédies sont tout à fait évitables, mais des familles continuent de vivre une douleur inimaginable à cause de la conduite avec capacités affaiblies. Grâce à cette cérémonie, nous renforçons notre engagement à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. »

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Des cérémonies sont tenues chaque année pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Nous sommes ravis que le monument de l'Île-du-Prince-Édouard soit bientôt dévoilé et nous œuvrons présentement à la mise en place d'un monument commémoratif en Colombie-Britannique.

Pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca