Transcontinental inc. annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026

Faits saillants

Revenus de 269,2 millions $ pour le trimestre clos le 26 avril 2026; résultat opérationnel de 14,1 millions $; et résultat net lié aux activités poursuivies de 4,3 millions $ (0,05 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté ( 1) de 45,4 millions $ pour le trimestre clos le 26 avril 2026; résultat opérationnel ajusté ( 1) de 29,9 millions $; et résultat net ajusté lié aux activités poursuivies ( 1) de 16,0 millions $ (0,19 $ par action).

de 45,4 millions $ pour le trimestre clos le 26 avril 2026; résultat opérationnel ajusté de 29,9 millions $; et résultat net ajusté lié aux activités poursuivies de 16,0 millions $ (0,19 $ par action). Clôture de la vente des activités d'emballage le 6 mars 2026 et paiement de la distribution spéciale de 20,00 $ par action le 20 mars 2026.

Acquisition du Groupe PDI afin d’accélérer la croissance des activités de marketing sur le lieu de vente.

Subséquemment à la clôture du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026, vente d'un entrepôt situé à Boucherville (Québec) pour une contrepartie de 34,9 millions $.

Signature d'ententes pluriannuelles avec Postmedia et Glacier pour des volumes additionnels d'impression de journaux.

Déploiement de raddarᴹᴰ à l’échelle nationale prévu pour la semaine du 15 juin 2026.

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,05 $ par action.

(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

MONTRÉAL, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026 clos le 26 avril 2026.

« Grâce aux initiatives mises en place afin d'augmenter la profitabilité, nous sommes en bonne voie vers une performance financière améliorée au deuxième semestre de l'exercice financier 2026 et de rencontrer nos perspectives d'un résultat opérationnel avant amortissement ajusté stable pour l'exercice financier 2026 par rapport à celui de l'exercice financier 2025, pour les activités poursuivies, a déclaré Sam Bendavid, chef de la direction de TC Transcontinental.

« Comme au trimestre précédent, les acquisitions dans nos activités de marketing sur le lieu de vente, incluant la récente acquisition du Groupe PDI, nous ont permis de partiellement contrebalancer le ralentissement dans nos activités traditionnelles. Par ailleurs, les ententes récemment signées avec Postmedia et Glacier ainsi que nos initiatives de réduction de coûts auront une incidence positive sur nos activités traditionnelles dès le troisième trimestre. De plus, le déploiement de raddarMD à l’échelle nationale prévu pour la semaine du 15 juin 2026 est de bon augure pour notre avenir. La performance financière s'améliore et je suis très confiant dans le futur de l'entreprise. »

« La vente de notre entrepôt de Boucherville le 30 avril 2026 ainsi que les importants flux de trésorerie que nous prévoyons générer au quatrième trimestre de l'exercice financier 2026 nous permettront de réduire de façon importante notre endettement net au cours des deux prochains trimestres, a ajouté Donald LeCavalier, vice-président exécutif et chef de la direction financière de TC Transcontinental. »

Faits saillants financiers

T2-2026



T2-2025 Variation

en % (pour les activités poursuivies, en millions de dollars, sauf les données par action) Retraité (1) Revenus 269,2 $ 283,3 $ (5,0 )% Résultat opérationnel avant amortissement 31,4 45,2 (30,5 ) Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (2) 45,4 46,2 (1,7 ) Résultat opérationnel 14,1 27,1 (48,0 ) Résultat opérationnel ajusté (2) 29,9 29,3 2,0 Résultat net 4,3 15,4 (72,1 ) Résultat net par action 0,05 0,18 (72,2 ) Résultat net ajusté (2) 16,0 17,0 (5,9 ) Résultat net ajusté par action (2) 0,19 0,20 (5,0 )

(1) Veuillez consulter la section « Activités abandonnées et reclassement des chiffres comparatifs » ainsi que le tableau #2 à la section « Retraitements comptables » du Rapport de gestion pour une explication des données retraitées présentées ci-dessus.

(2) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.

Résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026

Les revenus ont diminué de 14,1 millions $ soit de 5,0 %, passant de 283,3 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025 à 269,2 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette diminution est majoritairement attribuable à la baisse de volumes dans nos deux secteurs, partiellement contrebalancée par nos récentes acquisitions et, dans une moindre mesure, par l'effet favorable du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 13,8 millions $, soit de 30,5 %, passant de 45,2 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025 à 31,4 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à l'augmentation des frais de restructuration et à la diminution de volumes dans nos deux secteurs, partiellement contrebalancées par la diminution de la rémunération incitative, par nos récentes acquisitions, par nos initiatives de réduction de coûts et, dans une moindre mesure, par l'effet favorable du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a diminué de 0,8 million $, soit de 1,7 %, passant de 46,2 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025 à 45,4 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse de volumes dans nos deux secteurs, majoritairement contrebalancée par la diminution de la rémunération incitative, par nos récentes acquisitions, par nos initiatives de réduction de coûts et par l'effet favorable de la variation des taux de change.

Le résultat net lié aux activités poursuivies a diminué de 11,1 millions $, soit de 72,1 %, passant de 15,4 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025 à 4,3 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment et à l'augmentation des frais financiers, partiellement contrebalancées par la diminution des impôts sur le résultat et, dans une moindre mesure, par la diminution de l'amortissement. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société lié aux activités poursuivies a diminué de 72,2 %, passant de 0,18 $ à 0,05 $, respectivement.

Le résultat net ajusté lié aux activités poursuivies a diminué de 1,0 million $, soit de 5,9 %, passant de 17,0 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025 à 16,0 millions au deuxième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette baisse est principalement due à l'augmentation des frais financiers et à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement ajusté expliquée précédemment, partiellement contrebalancées par la diminution des impôts sur le résultat ajusté. Par action, le résultat net ajusté lié aux activités poursuivies a diminué de 5,0 %, passant de 0,20 $ à 0,19 $, respectivement.

Résultats des six premiers mois de l'exercice financier 2026

Les revenus ont diminué de 8,3 millions $, soit de 1,5 %, passant de 541,0 millions au cours des six premiers mois de l'exercice financier 2025 à 532,7 millions pour la même période en 2026. Cette diminution s'explique principalement à une baisse de volumes dans nos deux secteurs, partiellement contrebalancée par nos récentes acquisitions et, dans une moindre mesure, par l'effet favorable de la variation du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 24,4 millions $, soit de 29,8 %, passant de 81,9 millions au cours des six premiers mois de l'exercice financier 2025 à 57,5 millions pour la même période en 2026. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse de volumes dans nos deux secteurs, à l'augmentation des frais de restructuration et autres coûts ainsi qu'à la comptabilisation d'une charge de dépréciation d'actifs, partiellement contrebalancées par nos récentes acquisitions et par l'effet favorable de la variation du taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a diminué de 8,0 millions $, soit de 9,2 %, passant de 86,5 millions au cours des six premiers mois de l'exercice financier 2025 à 78,5 millions pour la même période en 2026. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse de volumes dans nos deux secteurs, partiellement contrebalancée par nos récentes acquisitions, par l'effet favorable de la variation des taux de change et par la diminution de la rémunération incitative.

Le résultat net lié aux activités poursuivies a diminué de 16,1 millions $, soit de 79,7 %, passant de 20,2 millions au cours des six premiers mois de l'exercice financier 2025 à 4,1 millions pour la même période en 2026. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment et par l'augmentation des frais financiers, partiellement contrebalancées par la diminution des impôts sur le résultat et, dans une moindre mesure, par la diminution de l'amortissement. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société lié aux activités poursuivies a diminué de 79,2 %, passant de 0,24 $ à 0,05 $, respectivement.

En ce qui a trait au résultat net ajusté lié aux activités poursuivies, il a diminué de 2,5 millions $, soit de 9,9 %, passant de 25,2 millions au cours des six premiers mois de l'exercice financier 2025 à 22,7 millions pour la même période en 2026. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement ajusté expliquée précédemment et à l'augmentation des frais financiers, partiellement contrebalancées par la diminution des impôts sur le résultat ajusté. Par action, le résultat net ajusté lié aux activités poursuivies a diminué de 10,0 %, passant de 0,30 $ à 0,27 $, respectivement.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2026 clos le 26 avril 2026 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc .

Perspectives

La conclusion de la vente de nos activités d’emballage représente un important jalon pour TC Transcontinental. Cette vente nous permet de concentrer nos ressources sur notre stratégie de croissance, notamment dans les activités de marketing sur le lieu de vente et d'édition pédagogique.

Pour l'exercice financier 2026, nous anticipons une diminution de volumes dans nos activités traditionnelles, incluant l’impression de livres qui avait connu une forte croissance au cours de l’exercice financier 2025. Cette diminution devrait être partiellement contrebalancée par une croissance dans nos activités de marketing sur le lieu de vente, incluant l’effet positif des acquisitions.

Au niveau consolidé, avec les effets positifs des initiatives de réduction de coûts, nous prévoyons que le résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2026, pour les activités poursuivies, demeure stable par rapport à celui de l'exercice financier 2025.

Finalement, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Au cours des prochains trimestres, ces flux devraient nous permettre de réduire notre endettement net à moins de deux fois le résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2026 tout en investissant dans notre croissance.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d’indication contraire, l’information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d’information financière de comptabilité (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 4 « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le deuxième trimestre clos le 26 avril 2026.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant amortissement ajusté Résultat opérationnel avant amortissement excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus) ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour mieux évaluer le rendement opérationnel courant de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise. Résultat net ajusté



Résultat net lié aux activités poursuivies excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents, ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance financière de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie.

Cette mesure est utilisée pour calculer le ratio d'endettement net. Ratio d’endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.

Ce ratio est utilisé par la Société pour mesurer sa capacité de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.



Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, la marge du résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté lié aux activités poursuivies, le résultat net ajusté par action lié aux activités poursuivies, l’endettement net, et le ratio d’endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS. Elles pourraient être calculées différemment et ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu’un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS, puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s’y substituent pas et n’y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel des activités poursuivies - Deuxième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Six mois clos le (en millions de dollars) 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 Retraité Retraité Résultat opérationnel 14,1 $ 27,1 $ 22,3 $ 45,9 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 14,0 1,0 17,5 4,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 1,8 1,2 4,1 2,2 Dépréciation d'actifs — — 3,5 — Résultat opérationnel ajusté 29,9 $ 29,3 $ 47,4 $ 52,7 $ Amortissement (2) 15,5 16,9 31,1 33,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 45,4 $ 46,2 $ 78,5 $ 86,5 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat opérationnel - Deuxième trimestre et cumulatif pour le secteur des services au commerce de détail et de l'impression Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 (en millions de dollars) Retraité Retraité Retraité Résultat opérationnel 25,0 $ 38,6 $ 47,9 $ 67,0 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 6,7 1,0 9,1 4,1 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 1,3 0,6 3,4 1,2 Dépréciation d'actifs — — 3,5 — Résultat opérationnel ajusté 33,0 $ 40,2 $ 63,9 $ 72,3 $ Amortissement (2) 8,1 9,1 15,9 18,1 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 41,1 $ 49,3 $ 79,8 $ 90,4 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos ententes de non-concurrence et nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat opérationnel - Deuxième trimestre et cumulatif pour le secteur du livre et de l'éducation Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 (en millions de dollars) Retraité Retraité Retraité Résultat opérationnel 0,1 $ 0,3 $ 1,1 $ 0,3 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 0,1 0,2 0,1 0,2 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 0,5 0,6 0,7 1,0 Résultat opérationnel ajusté 0,7 $ 1,1 $ 1,9 $ 1,5 $ Amortissement (2) 6,3 6,4 13,0 13,1 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 7,0 $ 7,5 $ 14,9 $ 14,6 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.

Rapprochement du résultat opérationnel - Deuxième trimestre et cumulatif pour le siège social Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 (en millions de dollars) Retraité Retraité Retraité Résultat opérationnel (11,0 ) $ (11,8 ) $ (26,7 ) $ (21,4 ) $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 7,2 (0,2 ) 8,3 0,3 Résultat opérationnel ajusté (3,8 ) $ (12,0 ) $ (18,4 ) $ (21,1 ) $ Amortissement 1,1 1,4 2,2 2,6 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (2,7 ) $ (10,6 ) $ (16,2 ) $ (18,5 ) $





Rapprochement du résultat net lié aux activités poursuivies - Deuxième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 2026 27 avril 2025 26 avril 2026 27 avril 2025 (en millions de dollars, sauf les données par action) Retraité Retraité Résultat net 4,3 $ 15,4 $ 4,1 $ 20,2 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 14,0 1,0 17,5 4,6 Impôt sur frais de restructuration et autres coûts (3,6 ) (0,3 ) (4,5 ) (1,2 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 1,8 1,2 4,1 2,2 Impôt sur amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (0,5 ) (0,3 ) (1,1 ) (0,6 ) Dépréciation d'actifs — — 3,5 — Impôt sur dépréciation d'actifs — — (0,9 ) — Résultat net ajusté 16,0 $ 17,0 $ 22,7 $ 25,2 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,05 $ 0,18 $ 0,05 $ 0,24 $ Résultat net ajusté par action 0,19 $ 0,20 $ 0,27 $ 0,30 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 83,6 83,6 83,6 83,9

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.

Rapprochement de l'endettement net Au 26 avril 2026 Au 26 octobre 2025 (pour les activités poursuivies, en millions de dollars, sauf les ratios) Retraité Dette à long terme 105,8 $ 417,6 $ Portion courante de la dette à long terme 250,5 253,2 Obligations locatives 74,2 91,1 Portion courante des obligations locatives 14,4 25,5 Trésorerie (8,8 ) (47,0 ) Endettement net 436,1 $ 740,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) 203,9 $ 211,9 $ Ratio d'endettement net 2,14 x 3,49 x

Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 20 juillet 2026 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 29 juin 2026.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 4 juin 2026 à 8 h 00. Les numéros de téléphone sont le 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Nora Labbe, Conseillère, communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 514 451-8434.

Profil

Fondée il y a 50 ans et forte d'environ 4 200 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc .

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques, l’effet de changements au sein des participants dans la distribution de journaux et d’imprimés publicitaires et les perturbations dans leurs activités découlant principalement de conflits de travail, y compris chez Postes Canada, l’effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression des circulaires papier ou d'imprimés publicitaires, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l’incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l’adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbations opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l’apparition d’une maladie, d’un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle mondiale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l’énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et des cessions d'entreprise et d'intégrer les acquisitions adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en lien avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l’effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d’autorités fiscales ou des modifications dans les taux d’impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d’intérêts entre l’actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 26 octobre 2025 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 3 juin 2026. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 3 juin 2026. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

Pour renseignements :

Médias



Nora Labbe

Conseillère, Communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 514 451-8434

nora.labbe@tc.tc

www.tc.tc Communauté financière



Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

www.tc.tc





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT

Non audités

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 27 avril 26 avril 27 avril 2026 2025 2026 2025 Retraité Retraité Revenus 269,2 $ 283,3 $ 532,7 $ 541,0 $ Charges opérationnelles 223,8 237,1 454,2 454,5 Frais de restructuration et autres coûts 14,0 1,0 17,5 4,6 Dépréciation d'actifs — — 3,5 — Résultat opérationnel avant amortissement 31,4 45,2 57,5 81,9 Amortissement 17,3 18,1 35,2 36,0 Résultat opérationnel 14,1 27,1 22,3 45,9 Frais financiers nets 9,9 7,7 19,2 17,4 Résultat avant impôts sur le résultat 4,2 19,4 3,1 28,5 (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat (0,1 ) 4,0 (1,0 ) 8,3 Résultat net lié aux activités poursuivies 4,3 15,4 4,1 20,2 Résultat net lié aux activités abandonnées 221,9 20,1 252,0 72,0 Résultat net 226,2 35,5 256,1 92,2 Participation ne donnant pas le contrôle 0,1 0,2 0,3 0,3 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 226,1 $ 35,3 $ 255,8 $ 91,9 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué Activités poursuivies 0,05 $ 0,18 $ 0,05 $ 0,24 $ Activités abandonnées 2,65 0,24 3,01 0,86 2,70 $ 0,42 $ 3,06 $ 1,10 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 83,6 83,6 83,6 83,9





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Non audités

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos le Six mois clos le 26 avril 27 avril 26 avril 27 avril 2026 2025 2026 2025 Retraité Retraité Résultat net 226,2 $ 35,5 $ 256,1 $ 92,2 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change 1,7 8,5 7,7 (1,5 ) Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt 0,2 (1,9 ) 0,8 (0,5 ) Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de la période considérée (0,9 ) 2,6 (0,5 ) 4,6 Impôts sur le résultat y afférents 0,3 2,5 2,1 0,7 0,7 6,7 5,9 1,9 Écarts de conversion cumulés Pertes nettes de change latentes sur la conversion des états financiers des établissements étrangers (4,8 ) (54,9 ) (35,8 ) (0,8 ) Pertes nettes de change latentes sur la conversion des états financiers étrangers renversées au résultat net au cours de la période considérée (84,8 ) — (84,8 ) (8,2 ) Gains nets (pertes nettes) sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers 4,0 19,3 12,3 (5,1 ) Gains net sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers renversées au résultat net au cours de la période considérée 20,1 — 20,1 — (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat y afférents (1,5 ) (1,0 ) (0,9 ) 0,5 (64,0 ) (34,6 ) (87,3 ) (14,6 ) Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies 0,9 (1,5 ) (0,9 ) (0,9 ) Impôts (recouvrement d'impôts) sur le résultat y afférents 0,2 (0,3 ) (0,3 ) (0,2 ) 0,7 (1,2 ) (0,6 ) (0,7 ) Autres éléments du résultat global (62,6 ) (29,1 ) (82,0 ) (13,4 ) Résultat global 163,6 $ 6,4 $ 174,1 $ 78,8 $ Résultat global lié aux activités poursuivies 7,4 $ 17,3 $ 9,4 $ 18,9 $ Résultat global lié aux activités abandonnées 156,2 (10,9 ) 164,7 59,9





ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Non audités

(en millions de dollars canadiens) Cumul Résultats des autres Participation Total des Capital Surplus non éléments du ne donnant capitaux social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 26 octobre 2025 - Tel que publié 611,4 $ 0,9 $ 1 258,3 $ 42,3 $ 1 912,9 $ 5,9 $ 1 918,8 $ Retraitement — — (8,7 ) — (8,7 ) — (8,7 ) Solde au 26 octobre 2025 - Retraité 611,4 0,9 1 249,6 42,3 1 904,2 5,9 1 910,1 Résultat net — — 255,8 — 255,8 0,3 256,1 Autres éléments du résultat global — — — (82,0 ) (82,0 ) — (82,0 ) Sortie de la participation ne donnant pas le contrôle — — — — — (6,2 ) (6,2 ) Reclassement des autres éléments du résultat global — — 9,5 (9,5 ) — — — Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Réduction du capital déclaré (518,8 ) — — — (518,8 ) — (518,8 ) Dividendes — — (1 172,4 ) — (1 172,4 ) — (1 172,4 ) Solde au 26 avril 2026 92,6 $ 0,9 $ 342,5 $ (49,2 ) $ 386,8 $ — $ 386,8 $ Solde au 27 octobre 2024 - Tel que publié 619,2 $ 0,9 $ 1 237,5 $ 51,7 $ 1 909,3 $ 5,5 $ 1 914,8 $ Retraitement — — (8,3 ) — (8,3 ) — (8,3 ) Solde au 27 octobre 2024 - Retraité 619,2 0,9 1 229,2 51,7 1 901,0 5,5 1 906,5 Résultat net - retraité — — 91,9 — 91,9 0,3 92,2 Autres éléments du résultat global — — — (13,4 ) (13,4 ) — (13,4 ) Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions et impôts y afférents (7,8 ) — 8,8 — 1,0 — 1,0 Dividendes — — (121,3 ) — (121,3 ) — (121,3 ) Solde au 27 avril 2025 - Retraité 611,4 $ 0,9 $ 1 208,6 $ 38,3 $ 1 859,2 $ 5,8 $ 1 865,0 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Non audités

(en millions de dollars canadiens)

Au Au 26 avril 26 octobre 2026 2025 Retraité Actifs courants Trésorerie 8,8 $ 47,0 $ Débiteurs 242,8 468,1 Impôts sur le résultat à recevoir 12,7 7,2 Stocks 110,6 372,7 Frais payés d'avance et autres actifs courants 18,9 25,0 Actifs détenus en vue de la vente 12,0 12,0 405,8 932,0 Immobilisations corporelles 135,6 725,5 Actifs au titre de droits d'utilisation 75,3 98,5 Immobilisations incorporelles 124,1 328,0 Goodwill 401,6 1 179,5 Impôts différés 43,7 47,3 Autres éléments d'actif 15,8 30,0 1 201,9 $ 3 340,8 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 214,3 $ 433,9 $ Provisions 18,0 1,3 Impôts sur le résultat à payer 2,8 3,5 Revenus reportés et dépôts 14,2 14,5 Portion courante de la dette à long terme 250,5 253,2 Portion courante des obligations locatives 14,4 25,5 514,2 731,9 Dette à long terme 105,8 417,6 Obligations locatives 74,2 91,1 Impôts différés 35,9 69,1 Autres éléments du passif 85,0 121,0 815,1 1 430,7 Capitaux propres Capital social 92,6 611,4 Surplus d'apport 0,9 0,9 Résultats non distribués 342,5 1 249,6 Cumul des autres éléments du résultat global (49,2 ) 42,3 Attribuables aux actionnaires de la Société 386,8 1 904,2 Participation ne donnant pas le contrôle — 5,9 386,8 1 910,1 1 201,9 $ 3 340,8 $



