D-BOX signe une première entente avec B&B Theatres pour une expérience cinématographique haut de gamme à Liberty Township

MONTRÉAL, 03 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) et B&B Theatres (« B&B »), l'un des plus grands circuits de cinémas familiaux aux États-Unis, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente visant à déployer l’expérience cinématographique haptique haut de gamme de D-BOX au B&B Liberty Township, en Ohio. B&B exploite ce cinéma depuis janvier 2026, après avoir repris les activités de l’ancien CMX Cinemas à Liberty Center.

Dans le cadre de l’investissement global de B&B à Liberty Township, D-BOX fera partie de l’offre de divertissement premium bonifiée du cinéma.

« Nous sommes fiers d’accueillir B&B Theatres en tant que partenaire exploitant D-BOX grâce à son investissement à Liberty Township », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction de D-BOX. « B&B jouit d’une solide réputation en matière d’expériences de divertissement de grande qualité, et sa décision d’investir dans un système D-BOX amélioré dans le cadre de la transformation globale du cinéma reflète la valeur continue que les formats premium apportent tant aux exploitants qu’aux spectateurs. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec D-BOX afin d’enrichir notre offre de formats premium. Partout au pays, les clients se tournent vers D-BOX pour une expérience cinéma haut de gamme, et nous avons hâte de l’offrir à Liberty Township », a déclaré Brock Bagby, président et chef du contenu, de la programmation et du développement de B&B Theatres.

La technologie D-BOX repose sur des effets de mouvement haptique synchronisés intégrés aux sièges de cinéma afin d’amplifier l’action à l’écran et d’offrir aux spectateurs une expérience immersive haut de gamme.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

À PROPOS DE B&B THEATRES

B&B Theatres est une entreprise familiale détenue et exploitée depuis 1924, année où Elmer Bills Sr. a ouvert une salle de cinéma à Salisbury, au Missouri, où la future Mme Bills accompagnait les films muets au piano. Au cours des 102 années d’existence de l’entreprise, et avec l’implication de quatre générations de la famille, elle a connu l’arrivée du son, de la couleur, du Technicolor, des sièges en gradins, des multiplexes, des fauteuils inclinables et du cinéma numérique. B&B Theatres est la 5e plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis et exploite environ 564 écrans répartis dans 57 établissements en Floride, en Géorgie, en Iowa, au Kansas, au Minnesota, au Missouri, au Mississippi, au Nebraska, en Caroline du Nord, au New Jersey, en Ohio, en Caroline du Sud, en Oklahoma, au Texas, en Virginie et dans l’État de Washington.

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, entre autres, des déclarations concernant les plans, activités, objectifs, opérations, stratégie, perspectives d’affaires, rendement financier et situation financière futurs de la Société, ou les hypothèses sous-jacentes à l’un ou l’autre de ce qui précède. Les énoncés prospectifs comprennent également le calendrier et la réussite de l’installation et de l’exploitation de la technologie D-BOX à B&B Liberty Township; l’évaluation de la technologie D-BOX dans le cadre de l’offre de formats haut de gamme de B&B; et les avantages attendus de l’entente. Dans le présent document, des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « fera », « vraisemblablement », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « estimer » et des mots similaires, ainsi que la forme négative de ceux-ci, servent à identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être lus comme des garanties de rendement ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indications exactes quant à savoir si, ni quand, un tel rendement futur sera atteint. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

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