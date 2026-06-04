Aduro ernennt erfahrenen europäischen Industrieführer zur Leitung der Realisierung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot

LONDON, Ontario, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Ausgangsstoffe – wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle – in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute offiziell die Ernennung von Jan Lemmens zum Project Director für die First-of-a-Kind („FOAK“)-Industrieanlage des Unternehmens im Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen (Niederlande) bekannt.

Herr Lemmens wird die Projektentwicklung, die technische Planung und die Bauarbeiten für die FOAK-Anlage leiten und bringt dabei mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der europäischen Spezialwerkstoff-, Kunststoff- und chemischen Verarbeitungsindustrie mit. Diese Ernennung sorgt für eine engagierte Führungskraft vor Ort, während das FOAK-Programm in die Phasen technische Planung, Genehmigungsverfahren und Bauvorbereitung übergeht – ein Schritt, der den Fortschritt des Projekts widerspiegelt.

In dieser Funktion wird Herr Lemmens die Planung und Durchführung der Standortentwicklung für die FOAK-Anlage beaufsichtigen; dies umfasst Tiefbauarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Koordination von Auftragnehmern sowie die Vorbereitung des Standorts für den Bau und den späteren Betrieb. Er wird die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den Niederlanden und den kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische Planung, Betrieb und Logistik unterstützen, um die Umsetzung am Standort optimal auf die Prozessanforderungen, den Materialfluss und die Betriebsplanung abzustimmen. Zudem wird Herr Lemmens maßgeblich an der Entwicklung der lokalen Betriebsorganisation mitwirken; hierzu zählen die Personalrekrutierung, Arbeitssicherheit, Schulungsprogramme sowie die Vorbereitung auf die Inbetriebnahme – allesamt entscheidende Schritte für den Übergang von der Projektrealisierung zum industriellen Regelbetrieb.

Herr Lemmens bekleidete bereits leitende Führungspositionen in den Bereichen Betrieb und technische Planung in den Niederlanden und ganz Europa. Zu seinen früheren Stationen zählen die Positionen als Director of Operations und Plant Manager bei Sekisui S-Lec BV, als General Manager bei RPC BEBO NL, als Operations Director bei der Transilwrap Company – wo er die erste europäische Produktionsstätte des Unternehmens aufbaute – sowie als Group Engineering Manager bei Rexam, wo er bedeutende industrielle Investitionsprojekte im gesamten Vereinigten Königreich leitete.

In den letzten Jahren hat Herr Lemmens zahlreiche Industrieunternehmen durch Projektleitung und operative Beratung unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Fertigungskapazitäten, der technischen Umsetzung, der betrieblichen Optimierung, Sicherheitssystemen und der Entwicklung von Industriestandorten lag. Zu seiner Erfahrung zählt die Tätigkeit innerhalb des Industrie-Ökosystems Chemelot sowie die Koordination mit Auftragnehmern, Infrastrukturanbietern und industriellen Akteuren in komplexen Betriebsumgebungen.

„Dieses Projekt hat ein Stadium erreicht, in dem Erfahrung in der lokalen industriellen Umsetzung von entscheidender Bedeutung ist“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro. „Jan bringt praktische Erfahrung beim Bau und Betrieb von Industrieanlagen in dieser Region mit – gepaart mit einem ausgeprägten Verständnis für Sicherheit, Projektdisziplin und die Art und Weise, wie Projekte im Umfeld von Chemelot realisiert werden. Seine Ernennung stärkt die Fähigkeit von Aduro, die FOAK-Anlage – von der technischen Planung über das Genehmigungsverfahren bis hin zur Bauvorbereitung – mit jener Disziplin und Struktur voranzutreiben, die für ein ‚First-of-a-Kind‘-Projekt unerlässlich sind.“

„Die Technologie von Aduro tritt nun in eine wichtige Phase der industriellen Weiterentwicklung ein“, erklärt Jan Lemmens, Project Director bei Aduro. „Der Fokus liegt nun auf dem Aufbau der Projektorganisation und des Umsetzungsrahmens, die erforderlich sind, um die technische Planung, die Beschaffung von Ausrüstung, die Einbindung von Auftragnehmern und Lieferanten, die Genehmigungskoordination, die Bauplanung sowie die operative Betriebsbereitschaft voranzutreiben – während die FOAK-Anlage auf ihre Bauphase und die künftige Skalierung zusteuert. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dieses Projekt in einer so wichtigen Entwicklungsphase leiten zu dürfen.“

Die im Januar 2026 angekündigte FOAK-Anlage ist darauf ausgelegt, die Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen einzusetzen – mit einer anfänglichen Kapazität von rund 10.000 Tonnen pro Jahr. Der Standort ist so konzipiert, dass er eine schrittweise Erweiterung hin zu einem großtechnischen Betrieb ermöglicht. Er bietet einen modularen Entwicklungspfad, der darauf abzielt, Betriebserfahrung im industriellen Maßstab zu sammeln und gleichzeitig Kapazitäten für künftiges Wachstum vorzuhalten.

Das Projekt hat bereits mehrere Meilensteine erreicht, darunter die Standortwahl innerhalb des Industrieparks Chemelot sowie die Beauftragung von Ebert HERA B.V. mit der Leitung der Genehmigungsverfahren. Aduro hat zudem eine Absichtserklärung über den Abnahmevertrag für einen ersten Teil der Produktionsmenge der Anlage abgeschlossen – eine frühe kommerzielle Bestätigung, die die Prozessentwicklung mit einem definierten Absatzmarkt verbindet.

Dank seiner Lage inmitten eines der am stärksten integrierten Chemiecluster Europas ist das Projekt bestens positioniert, um von der vorhandenen Infrastruktur, dem Zugang zu Rohstoffen und der räumlichen Nähe zu Abnehmern von Kreislauf-Kohlenwasserstoffen zu profitieren. Das vernetzte Industrie-Ökosystem von Chemelot unterstützt die Entwicklung zirkulärer Wertschöpfungsketten durch gemeinsam genutzte Versorgungsstrukturen, Logistik und Materialströme und schafft so einen praktischen Weg zur Skalierung fortschrittlicher Recyclingtechnologien.

Die FOAK-Anlage soll eine skalierbare Grundlage für die Hydrochemolytic™-Technologie in Europa schaffen und damit zu den regionalen Bestrebungen beitragen, die Kapazitäten für das chemische Recycling auszubauen sowie zirkuläre Einsatzstoffe in bestehende petrochemische Systeme zu integrieren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu transformieren. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Entwicklung, Planung, Genehmigung, Errichtung, Inbetriebnahme und des Anlaufs der First-of-a-Kind („FOAK“-)Industrieanlage von Aduro am Standort Chemelot; der erwarteten Auslegungskapazität und der schrittweisen Erweiterung der Anlage; des Fortschritts bei den Genehmigungs- und Planungsaktivitäten; des Verlaufs kommerzieller Gespräche und der Vereinbarungen zur Produktabnahme; sowie der erwarteten Rolle des Projekts bei der Unterstützung des chemischen Recyclings und der Integration zirkulärer Rohstoffe in Europa.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der Projektentwicklung und -umsetzung, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Planungs- und Bautätigkeiten, der technologischen Skalierung, der Rohstoffversorgung, kommerziellen Vereinbarungen, der Finanzierung, den Marktbedingungen sowie weiteren Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens verfügbar, die unter www.sedarplus.ca sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingesehen werden können.

Den Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.





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