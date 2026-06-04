Aduro nomme un haut responsable industriel européen pour diriger la mise en service de l’installation « FOAK » de Chemelot

LONDON, Ontario, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres utilisant la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXᵉ siècle, a annoncé officiellement aujourd’hui la nomination de Jan Lemmens au poste de directeur de projets pour l’installation industrielle de la Société de type « first-of-a-kind » (« FOAK ») dans le parc industriel de Chemelot, à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas.

M. Lemmens va diriger les activités de développement de projets, d’ingénierie et de construction de l’installation « FOAK », s’appuyant sur plus de trente ans d’expérience à des postes de direction dans les secteurs européens des matériaux de spécialité, des plastiques et de la transformation chimique. Cette nomination vient renforcer l’encadrement dédié sur le terrain alors que le programme « FOAK » entre dans sa phase d’ingénierie, d’obtention des permis et de préparation de la construction, ce qui témoigne de l’avancement du projet.

À ce poste, M. Lemmens va superviser la planification et l’exécution des activités d’aménagement du site de l’installation « FOAK », notamment les travaux de génie civil, l’obtention des permis, la coordination des sous-traitants et la préparation du site en vue de la construction et de l’exploitation. Il va assurer la coordination entre les activités du projet aux Pays-Bas et les équipes canadiennes d’Aduro chargées de l’ingénierie, des opérations et de la logistique, afin de garantir la cohérence entre la mise en œuvre sur site et les exigences des processus, le déplacement des matériaux et la planification opérationnelle. M. Lemmens va également apporter son aide pour diriger la mise en place de la structure opérationnelle locale, notamment en ce qui concerne le recrutement, la sécurité, la formation et les programmes de préparation à la mise en service nécessaires à la transition entre la phase d’exécution du projet et l’exploitation industrielle.

M. Lemmens a occupé des postes de direction à haute responsabilité dans les domaines de l’exploitation et de l’ingénierie aux Pays-Bas et en Europe, notamment ceux de directeur des opérations et de directeur d’usine chez Sekisui S-Lec BV, de directeur général chez RPC BEBO NL, de directeur des opérations chez Transilwrap Company, où il a mis en place le premier site de fabrication européen de l’entreprise. Il a également été directeur de l’ingénierie de groupe chez Rexam, où il a dirigé d’importants projets d’investissement industriel au Royaume-Uni.

Ces dernières années, M. Lemmens a accompagné de nombreuses entreprises industrielles en occupant des postes de directeur de projets et de conseiller opérationnel, notamment dans les domaines du développement de la production, de la mise en œuvre technique, de l’amélioration opérationnelle, des systèmes de sécurité et du développement de sites industriels. Il a déjà travaillé au sein de l’écosystème industriel de Chemelot et assuré la coordination avec les sous-traitants, les fournisseurs d’infrastructures et les acteurs industriels dans des environnements opérationnels complexes.

« Ce projet a atteint un stade où l’expérience locale en matière de mise en œuvre industrielle revêt une importance cruciale », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « Jan apporte une expérience concrète dans la construction et l’exploitation d’installations industrielles dans cette région, ainsi qu’une solide maîtrise des questions de sécurité, de rigueur dans la gestion des projets et de modalités de mise en œuvre des projets au sein de l’environnement Chemelot. Sa nomination renforce la capacité d’Aduro à progresser dans le projet de l’installation « FOAK » à travers les phases d’ingénierie, d’obtention des permis et de préparation de la construction, avec la rigueur et la structure requises pour un projet de type « first-of-a-kind ».

« La technologie d’Aduro entre dans une phase cruciale de son développement industriel », a souligné Jan Lemmens, directeur de projets chez Aduro. « La priorité est désormais la mise en place de l’organisation du projet et du cadre de mise en œuvre nécessaire pour faire avancer les travaux d’ingénierie, l’acquisition des équipements, la mobilisation des sous-traitants et des fournisseurs, la coordination des obtentions de permis, la planification de la construction et la préparation opérationnelle, alors que l’installation « FOAK » se dirige vers la phase de construction et son futur développement. Je suis ravi d’avoir été sollicité pour diriger ce projet à une étape aussi cruciale de son développement. »

L’ installation « FOAK » , annoncée en janvier 2026, est conçue pour mettre en œuvre la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») en vue du recyclage chimique des déchets plastiques, avec une capacité initiale d’environ 10 000 tonnes par an. Le site est conçu pour permettre un développement progressif vers des opérations à plus grande échelle, offrant ainsi une approche modulaire visant à acquérir une expérience opérationnelle à l’échelle industrielle tout en préservant la capacité nécessaire à une croissance future.

Le projet a déjà franchi plusieurs étapes clés, notamment le choix du site au sein du parc industriel de Chemelot et la désignation de Ebert HERA B.V pour diriger les démarches d’obtention des permis. Aduro a également obtenu une lettre d’intention d’achat portant sur une première partie de la production de l’installation, ce qui constitue une validation commerciale qui intervient très rapidement et qui relie le développement du procédé à un marché en aval bien défini.

Le projet, au cœur de l’un des pôles industriels chimiques les plus intégrés d’Europe, est idéalement situé pour tirer parti des infrastructures existantes, de l’accès aux matières premières et de la proximité des utilisateurs d’hydrocarbures circulaires situés en aval. L’écosystème industriel interconnecté de Chemelot favorise le développement de chaînes de valeur circulaires grâce au partage des services, de la logistique et des flux de matériaux, ouvrant ainsi la voie à la mise à l’échelle des technologies de recyclage de pointe.

L’installation « FOAK » a pour objectif de jeter les bases d’une technologie Hydrochemolytic™ évolutive en Europe, contribuant ainsi aux efforts de la région visant à développer les capacités de recyclage chimique et à intégrer des matières premières issues de l’économie circulaire dans les systèmes pétrochimiques existants.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, de manière non exhaustive, des déclarations concernant le développement, l’ingénierie, l’obtention des permis, la construction, la mise en service et le démarrage de l’installation industrielle de type « first-of-a-kind » (« FOAK ») d’Aduro à Chemelot, le potentiel prévu et l’extension progressive de l’installation, l’avancement des activités liées à l’obtention des permis et à l’ingénierie, l’avancement des négociations commerciales et des accords d’achat de produits ainsi que le rôle que ce projet est appelé à jouer dans la promotion du recyclage chimique et de l’intégration des matières premières circulaires en Europe.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations, notamment les risques liés au développement et à l’exécution des projets, à l’obtention des permis et aux autorisations réglementaires, aux activités d’ingénierie et de construction, au développement technologique, à l’approvisionnement en matières premières, aux accords commerciaux, au financement, aux conditions du marché et à d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société. Des données complémentaires sur ces risques et incertitudes sont disponibles dans les documents publics de la Société, accessibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca , ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission américaine www.sec.gov .

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige.





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