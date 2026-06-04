Le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté de près de 2millions en 2025, porté par la forte performance des marchés boursiers

Le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté de près de 2 millions en 2025, porté par la forte performance des marchés boursiers

Les États-Unis comptent 736 000 nouveaux millionnaires ( plus que tout autre march é) soit 8,7 millions de millionnaires au total ;

Le segment des particuliers ultrafortunés connait la croissance la plus rapide pour la deuxi è me ann é e cons é cutive avec +9,4 % ;

La majorité des particuliers fortunés (88 %) travaille avec plusieurs soci é t é s de gestion de patrimoine, spécifiquement pour acc é der à de meilleures opportunit é s d ’ investissement alternatif ;

Trois conseillers sur quatre souhaitent que l’IA automatise les tâches routinières afin qu’ils puissent se concentrer sur la relation client.

Paris, le 4 juin 2026 – La 30e édition du World Wealth Report 2026 du Capgemini Research Institute, publiée aujourd’hui, met en évidence une augmentation de 8,7 % du patrimoine des particuliers fortunés1 (HNWI) au niveau mondial en 2025, atteignant un niveau record de 98 300 milliards de dollars américains, soit la plus forte hausse annuelle depuis 2018. La solide performance des marchés actions et le ralentissement de l’inflation ont favorisé la création de richesse des particuliers fortunés en 2025 : on compte désormais deux millions de millionnaires supplémentaires, soit en tout 25,3 millions d’individus.

Parmi l’ensemble des segments de patrimoine, les particuliers ultrafortunés (UHNWI) sont ceux qui ont capté la plus grande part des gains, du fait de leur exposition à une gamme plus large d’actifs cotés et à certains actifs privés fortement performants. En 2025, les particuliers ultrafortunés restent le segment de patrimoine à la croissance la plus rapide pour la deuxième année consécutive : leur nombre s’élevait à environ 250 000 individus dans le monde, soit une augmentation de 9,4 % sur un an. Le patrimoine des particuliers ultrafortunés à travers le monde a progressé de 9,7 % sur un an, soit plus rapidement que le segment des particuliers fortunés dans son ensemble. Le patrimoine reste fortement concentré : celui des 1 % des particuliers fortunés les plus riches représente 34,8 % de celui des particuliers fortunés.

La performance des marchés actions entraîne un accroissement du patrimoine des particuliers fortunés dans le monde

Les marchés actions, portés par des succès d’entreprises liés à l’IA, ont constitué le principal moteur de la création de patrimoine des particuliers fortunés dans cinq des six grandes régions en 2025 :

L’Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance régionale de patrimoine (10,5 %) et en nombre de particuliers fortunés (9,4 %), la demande en semi-conducteurs ayant soutenu les marchés actions asiatiques. Le Japon et la Chine figurent parmi les plus fortes performances, avec respectivement 436 000 et 154 000 nouveaux millionnaires. L’Inde et l’Australie sont également en croissance, avec respectivement 11 300 et 18 100 particuliers fortunés supplémentaires.

a enregistré la plus forte croissance régionale de patrimoine (10,5 %) et en nombre de particuliers fortunés (9,4 %), la demande en semi-conducteurs ayant soutenu les marchés actions asiatiques. Le Japon et la Chine figurent parmi les plus fortes performances, avec respectivement 436 000 et 154 000 nouveaux millionnaires. L’Inde et l’Australie sont également en croissance, avec respectivement 11 300 et 18 100 particuliers fortunés supplémentaires. En Amérique du Nord , le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 9,1 %, portée par les États-Unis, qui comprend 736 000 nouveaux millionnaires, plus que tout autre pays au monde : le nombre de particuliers fortunés y progresse de 9,2 % pour atteindre 8,7 millions. Au Canada, le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 6,7 %, avec 30 000 nouveaux millionnaires.

, le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 9,1 %, portée par les États-Unis, qui comprend 736 000 nouveaux millionnaires, plus que tout autre pays au monde : le nombre de particuliers fortunés y progresse de 9,2 % pour atteindre 8,7 millions. Au Canada, le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 6,7 %, avec 30 000 nouveaux millionnaires. En Europe, le nombre de particuliers fortunés a progressé de 6,5 % en 2025 après un recul en 2024, la région bénéficiant de la stabilisation des marchés actions et du ralentissement de l’inflation. Le Luxembourg se distingue avec une hausse de 13,5 % du nombre de particuliers fortunés, contre 11,1 % pour l’Allemagne, 2,7 % pour la France et 2,6 % pour le Royaume-Uni.

le nombre de particuliers fortunés a progressé de 6,5 % en 2025 après un recul en 2024, la région bénéficiant de la stabilisation des marchés actions et du ralentissement de l’inflation. Le Luxembourg se distingue avec une hausse de 13,5 % du nombre de particuliers fortunés, contre 11,1 % pour l’Allemagne, 2,7 % pour la France et 2,6 % pour le Royaume-Uni. En Afrique et Amérique latine , le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 4,1 % et 0,3 % respectivement. En Afrique, la dynamique est soutenue par la hausse des prix des métaux précieux, le Maroc enregistrant la croissance la plus rapide (+16,8 %). En Amérique latine, l’incertitude commerciale continue de freiner la croissance des patrimoines malgré une reprise modérée de l’investissement, mais le Mexique se distingue, le patrimoine des particuliers fortunés étant en croissance de 5,4 %, et leur nombre, de 1,8 %.

, le nombre de particuliers fortunés a augmenté de 4,1 % et 0,3 % respectivement. En Afrique, la dynamique est soutenue par la hausse des prix des métaux précieux, le Maroc enregistrant la croissance la plus rapide (+16,8 %). En Amérique latine, l’incertitude commerciale continue de freiner la croissance des patrimoines malgré une reprise modérée de l’investissement, mais le Mexique se distingue, le patrimoine des particuliers fortunés étant en croissance de 5,4 %, et leur nombre, de 1,8 %. Au Moyen-Orient, la population de particuliers fortunés a diminué de 1,4 %, en raison de la baisse des prix du pétrole, des conflits régionaux et des tensions sur le marché du travail qui ont affecté l’activité dans plusieurs économies du Golfe.

La croissance tirée par la technologie influence l’allocation des portefeuilles des particuliers fortunés

Les actions représentent désormais 25 % des portefeuilles des particuliers fortunés en janvier 2026, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à l’an dernier. Cette hausse est principalement liée aux solides résultats des entreprises et aux gains importants dans le secteur technologique. La part des obligations a également progressé pour atteindre 20 %, en hausse de deux points, les marchés obligataires ayant enregistré leurs meilleures performances depuis 2020. Dans le même temps, les investissements alternatifs2 ne représentent plus que 12 % des portefeuilles, reflétant la surperformance relative des actions cotées. Néanmoins, l’intérêt des investisseurs pour les investissements alternatifs reste élevé : deux particuliers fortunés sur trois (68 %) ont l’intention d’augmenter leur exposition au capital-investissement.

« Depuis 30 ans que nous observons les particuliers fortunés dans le monde, 2025 représente un moment exceptionnel en termes de nombre et de patrimoine qu’ils contrôlent. Les particuliers fortunés ont désormais accès à davantage de classes d’actifs sur les différents marchés, ainsi qu’à un plus large choix de conseillers et d’expertises. Pour le secteur, il s’agit d’un point d’inflexion clair : entre 2022 et 2025, les concurrents des acteurs traditionnels ont capté environ 1 500 milliards de dollars de nouveaux actifs, déclare Kartik Ramakrishnan, CEO de l’activité Services financiers de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. Les clients, y compris les jeunes particuliers fortunés bénéficiant de transferts de patrimoine, ont de fortes attentes : un accès élargi aux produits, une plus grande personnalisation et des conseils réellement alignés sur leur mode de vie. Les acteurs capables de répondre à ces attentes à grande échelle, grâce à des analyses et des capacités alimentées par l’IA, seront les grands gagnants dans la prochaine ère de la gestion de patrimoine. »

L’intelligence augmentée peut offrir une expérience personnalisée aux clients à grande échelle

Alors que le nombre de particuliers fortunés a augmenté, la concurrence pour capter leurs actifs en gestion s’est intensifiée. Les relations exclusives avec un seul acteur sont deux fois moins nombreuses qu’il y a six ans : quand 39 % des particuliers fortunés entretenaient une relation avec une seule société en 2019, ce chiffre est tombé à 19 % en 2025. L’une des principales raisons expliquant ce phénomène est l’accès aux produits : 88 % déclarent collaborer avec plusieurs acteurs spécifiquement pour accéder à de meilleures opportunités d’investissement alternatif. Les acteurs technologiques de la gestion de patrimoine ou WealthTechs, les single-family offices, dédiés à la gestion du patrimoine financier d'une seule famille, et les plateformes de gestion de patrimoine en ligne ou robo-advisory gagnent du terrain face aux acteurs traditionnels, attirant des clients qui se disent insatisfaits de l’étendue des produits, de la qualité du conseil, ou des deux.

Seuls 17 % des particuliers fortunés décrivent leur expérience en matière de conseil comme fluide et personnalisée, tandis que 42 % doivent répéter leurs objectifs et préférences à plusieurs reprises auprès de la même société. Pour répondre à ces défis, les sociétés de gestion de patrimoine doivent intégrer l’intelligence augmentée (où la technologie renforce le conseil humain sans le remplacer), afin de combler l’écart croissant entre les attentes des particuliers fortunés et l’expérience offerte par les modèles opérationnels traditionnels.

Les défis vont au-delà de la technologie. Presque toutes les entreprises (97 %) segmentent encore leurs clients principalement en fonction des actifs sous gestion, sans capter les nuances des comportements qui définissent réellement la relation client à tenir avec les particuliers fortunés. Le modèle opérationnel traditionnel est à nouveau en cause : plus de la moitié (60 %) des dirigeants de la gestion de patrimoine reconnaissent que leur organisation ne dispose pas d’une vision client unifiée, ce qui se traduit par des processus fragmentés et des efforts redondants.

Si l’élargissement des produits et services favorise la fidélité, la création de valeur mesurable nécessite une coordination et une gestion efficaces tout au long du parcours client. Alors que les conseillers consacrent 41 % de leur temps à des tâches opérationnelles, trois quarts (76 %) d’entre eux souhaitent que des systèmes pilotés par l’IA automatisent les tâches routinières et 61 % demandent un accès à un écosystème intégré de spécialistes afin de répondre efficacement aux besoins financiers et non financiers. Lorsque l’expérience client est réussie, 53 % des particuliers fortunés recommandent leur gestionnaire de fortune à d’autres et 47 % y concentrent leurs actifs, influençant directement la part de portefeuille.

Méthodologie du rapport

Le World Wealth Report 2026 de Capgemini s’appuie sur trois principales sources de données : l’enquête mondiale 2026 sur les particuliers fortunés, l’enquête mondiale 2026 auprès des dirigeants de la gestion de patrimoine et l’enquête mondiale 2026 auprès des responsables de la relation client. Ces études ont interrogé 6 510 particuliers fortunés dans 27 marchés, 144 dirigeants dans 24 marchés et 1 317 responsables de la relation client dans 24 marchés. Les participants ont été interrogés sur leurs préférences d’investissement et priorités, leurs attentes en matière d’expérience client, leurs relations de conseil, ainsi que sur l’adoption de l’IA et des outils numériques dans la gestion de patrimoine. Les répondants représentent les principaux marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

Make it real* | www.capgemini.com

* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

A propos du Capgemini Research Institute

Le Capgemini Research Institute est un centre de réflexion interne consacré aux enjeux liés au digital, à l’innovation et aux technologies, et notamment ceux impactant les banques, les sociétés de gestion de patrimoine, les acteurs des paiements ainsi que les assureurs. L’Institut publie chaque année ses Financial Services World Reports, fondés sur des enquêtes menées auprès des clients, des entretiens avec des cadres dirigeants (CxO), ainsi que sur des partenariats avec des entreprises technologiques et le monde universitaire, afin d’identifier les tendances émergentes et d’explorer la manière dont l’IA, le cloud, la data et la digitalisation génèrent des transformations majeures pour les entreprises. S’appuyant sur des bases de données mondiales établies sur plusieurs années, nos experts sectoriels proposent des analyses de tendances, des recommandations opérationnelles et des solutions innovantes pour aider les institutions financières à relever les défis d’une économie mondiale en constante évolution.







1 Les particuliers fortunés (HNWI en anglais, pour « high net worth individuals ») sont la clientèle qui possède au moins un million de dollars US d’actifs investissables, hors résidence principale, objets de collection, consommables et biens de consommation durables. Ceux-ci sont répartis en trois catégories : les ultrafortunés (30 millions de dollars et plus), les « mid-tier millionaires » (entre 5 et 30 millions de dollars) et les « millionaires next door » (entre 1 et 5 millions de dollars).

2 Les investissements alternatifs incluent les matières premières, les devises, le capital-investissement, les fonds spéculatifs, les produits structurés et les actifs numériques.





Pièces jointes