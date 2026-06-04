Technip Energies annonce la fixation du prix de ses obligations d’un montant de 500 millions d’euros à échéance en 2033

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Technip Energies N.V. (Paris : TE) (ISIN : NL0014559478) (« Technip Energies »), annonce aujourd’hui avoir fixé le prix d'une émission d’obligations d’un montant principal total de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 4% et venant à échéance le 10 juin 2033 (les « Obligations »).

L’offre a été sursouscrite plus de cinq fois auprès d’une large base d’investisseurs européens.

Technip Energies a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des Obligations pour les besoins généraux de l’entreprise.

Le règlement-livraison de l’opération devrait intervenir le 10 juin 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles. À cette date, les Obligations devraient être admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Technip Energies est accompagnée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC Continental Europe agissant en tant que coordinateurs globaux et chefs de file conjoints ; BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Société Générale et Standard Chartered Bank AG agissant en tant que teneurs de livres actifs ; ainsi que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Crédit Industriel et Commercial S.A. et J.P. Morgan SE agissant en tant que teneurs de livre passifs.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

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