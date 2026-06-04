Über eine Million indische Landwirte stellen auf ökologischen Landbau um: APCNF gewinnt den Food Planet Prize 2026

STOCKHOLM, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) wurde mit dem Food Planet Prize 2026 – dem weltweit größten Umweltpreis – für seine führende Rolle bei einer der ambitioniertesten Umstellungen auf Agroökologie ausgezeichnet, die jemals unternommen wurde. Der mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierte Preis wurde am 2. Juni in Båstad (Schweden) verliehen.

Die Curt Bergfors Foundation hat Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) zum Gewinner des Food Planet Prize 2026 – des weltweit größten Umweltpreises – gekürt. Alle weiteren Finalisten – Conscious Kitchen (US), NoPalm Ingredients (NL) und Savanna Institute (USA) – erhielten jeweils 150.000 US-Dollar als Anerkennung für ihre Arbeit.

WAS APCNF TUT UND WARUM DAS FÜR DIE TRANSFORMATION DER ERNÄHRUNGSSYSTEME VON BEDEUTUNG IST

In den vergangenen zehn Jahren haben sich 1,8 Millionen Landwirte in Südindien einer Initiative angeschlossen, die mittlerweile eine der weltweit größten Umstellungen auf eine naturnahe Landwirtschaft darstellt – und die Zahlen steigen weiter an. Auf Initiative der Regierung von Andhra Pradesh arbeitet APCNF eng mit Frauenkollektiven sowie einem Netzwerk aus über 10.000 landwirtschaftlichen Multiplikatoren zusammen, um Kleinbauern dabei zu unterstützen, auf synthetische Betriebsmittel zu verzichten und stattdessen naturnahe Anbaumethoden anzuwenden, die auf bodenwissenschaftlichen Erkenntnissen und traditionellem Wissen basieren. Zu den Methoden, die in mehr als 8.000 Dörfern angewendet werden, gehören der ganzjährige Anbau von Deckfrüchten und die Aussaat vor der Monsunzeit.

WAS DER PREIS ERMÖGLICHEN WIRD

Der Gewinn des Preises wird es APCNF ermöglichen, noch weiter zu gehen:

Weitere Demonstrationsflächen für Besucher aus Indien und dem Ausland – um der Welt zu zeigen, wie eine gemeinschaftsbasierte, naturnahe Landwirtschaft in der Praxis aussieht;

Länderspezifische Handreichungen für eine großflächige, lokal angepasste Umsetzung;

Neue Forschungspartnerschaften, um die wissenschaftliche Evidenzbasis kontinuierlich zu erweitern;

Ein Führungskurs für den naturnahen Landbau;

Weitere Unterstützung für „Bauernwissenschaftler“ – Kleinbauern, die an einer Akademie darin geschult werden, eigene Feldversuche zu konzipieren und zu dokumentieren, wobei die Landwirte als legitime Führungspersönlichkeiten und ihre Höfe als Orte der landwirtschaftlichen Forschung betrachtet werden.





Anlässlich der Verleihung des Food Planet Prize 2026 an APCNF erklärte Professorin Lindiwe Majele Sibanda, Co-Vorsitzende der Jury des Food Planet Prize:

„APCNF zeigt, wie eine naturpositive Landwirtschaft in ganzen Gemeinschaften und Regionen umgesetzt werden kann – und bietet damit einen skalierbaren Weg für Millionen von Landwirten, der gleichzeitig ihre Lebensgrundlagen, ihre Widerstandsfähigkeit und die ökologischen Rahmenbedingungen verbessert.

Im Zuge der Transformation der Nahrungsmittelproduktion hat APCNF messbare Erfolge bei der Verringerung der Abhängigkeit von synthetischen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln erzielt und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaschocks, Dürren und wirtschaftlichen Schwankungen gestärkt. Im Kern beweist APCNF, dass die Zukunft der Landwirtschaft gestaltet werden kann, indem man mit der Natur arbeitet – und nicht gegen sie.“

Vijay Kumar Thallam, Executive Vice Chairman von APCNF:

„APCNF fühlt sich geehrt, den Food Planet Prize 2026 stellvertretend für 1,8 Millionen Bauernfamilien, 700.000 Familien von Landarbeitern sowie die 340.000 Selbsthilfegruppen von Frauen entgegenzunehmen, die diese Transformation vorantreiben. Wir nehmen diese Auszeichnung im Namen der Landwirte in ganz Indien an, die der Welt einen klimaresilienten und naturpositiven Weg aufzeigen – und wir danken den Forschenden. Ein besonderer Dank gilt dem ehrenwerten Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu, dessen Vision dies alles erst ermöglicht hat. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Entschluss, die naturnahe Landwirtschaft auf alle 6 Millionen Landwirte in Andhra Pradesh auszuweiten.“

ÜBER DEN FOOD PLANET PRIZE

Der Food Planet Prize wird von der Curt Bergfors Foundation verliehen und gilt als der weltweit größte Umweltpreis. Er würdigt Initiativen, die das Potenzial haben, eine weitreichende Transformation des globalen Ernährungssystems anzustoßen und dessen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Bei Pressenanfragen wenden Sie sich bitte an:

Anya Gerzhan, Communications Manager: press@foodplanetprize.org | +46 73 360 71 93

Für APCNF wenden Sie sich bitte an: commsteam@ryss.ap.gov.in

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