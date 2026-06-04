Plus d’un million d’agriculteurs indiens se tournent vers l’agriculture naturelle : l’APCNF remporte le Food Planet Prize 2026

STOCKHOLM, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) s’est vu décerner le Food Planet Prize 2026 — la plus grande récompense environnementale au monde — pour son rôle de premier plan dans l’une des transitions vers l’agroécologie les plus ambitieuses jamais entreprises. Doté de 1,5 million de dollars, le prix a été remis le 2 juin à Båstad, en Suède.

La Curt Bergfors Foundation a annoncé que l’Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) était la lauréate du Food Planet Prize 2026, la plus grande distinction environnementale au monde. Les autres finalistes — Conscious Kitchen (États-Unis), NoPalm Ingredients (Pays-Bas) et Savanna Institute (États-Unis) — ont chacun reçu 150 000 dollars en reconnaissance de leur travail.

CE QUE FAIT L’APCNF ET POURQUOI SON ACTION COMPTE POUR LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Au cours des dix dernières années, 1,8 million d’agriculteurs du sud de l’Inde ont rejoint ce qui est aujourd’hui l’une des plus vastes transitions mondiales vers l’agriculture naturelle, et leur nombre continue d’augmenter. Lancé par le gouvernement de l’État de l’Andhra Pradesh, l’APCNF s’appuie sur des collectifs de femmes ainsi que sur un réseau de plus de 10 000 agriculteurs-formateurs pour aider les petites exploitations à abandonner les intrants de synthèse au profit de pratiques agricoles naturelles fondées à la fois sur la science des sols et les savoirs traditionnels. Parmi les méthodes adoptées dans plus de 8 000 villages figurent notamment les cultures de couverture maintenues toute l’année et les semis à sec réalisés avant la mousson.

CE QUE LE PRIX PERMETTRA DE RÉALISER

L’obtention de ce prix permettra à l’APCNF d’aller encore plus loin :

Créer davantage de sites de démonstration destinés aux visiteurs indiens et internationaux, afin de montrer concrètement ce qu’est l’agriculture naturelle gérée par les communautés.

Élaborer des guides pratiques adaptés pays par pays pour permettre une mise en œuvre à grande échelle et adaptée aux contextes locaux.

Développer de nouveaux partenariats de recherche afin de renforcer encore la base scientifique des résultats obtenus.

Mettre en place une formation au leadership en agriculture naturelle.

Renforcer l’accompagnement des « agriculteurs-scientifiques », c’est-à-dire des petits producteurs formés dans une académie spécialisée pour concevoir et documenter leurs propres expérimentations de terrain, reconnaissant ainsi les agriculteurs comme de véritables acteurs de la recherche agricole et les exploitations comme des lieux de recherche à part entière.





En décernant le Food Planet Prize 2026 à l’APCNF, la professeure Lindiwe Majele Sibanda, coprésidente du jury, a déclaré :

« L’APCNF démontre comment une agriculture respectueuse de la nature peut être mise en œuvre à l’échelle de communautés et de régions entières, offrant une voie de transformation reproductible pour des millions d’agriculteurs tout en améliorant simultanément les moyens de subsistance, la résilience et les résultats environnementaux.

En transformant les modes de production alimentaire, l’APCNF a obtenu des réductions mesurables de la dépendance aux intrants agricoles de synthèse et renforcé la résilience face aux chocs climatiques, aux sécheresses et à l’instabilité économique. En substance, l’APCNF montre comment l’avenir de l’agriculture peut être construit en travaillant avec la nature plutôt que contre elle. »

Vijay Kumar Thallam, vice-président exécutif de l’APCNF, a pour sa part souligné :

« L’APCNF est honorée de recevoir le Food Planet Prize 2026 au nom de 1,8 million de familles agricoles, de 700 000 familles de travailleurs agricoles et des 340 000 groupes féminins d’entraide qui portent cette transformation. Nous acceptons cette distinction au nom des agriculteurs de toute l’Inde qui montrent au monde une voie résiliente face au changement climatique et favorable à la nature, et nous remercions les scientifiques qui nous accompagnent. Nous adressons également nos remerciements particuliers à l’honorable ministre en chef Sri Nara Chandrababu Naidu, dont la vision a rendu cette initiative possible. Cette reconnaissance renforce notre détermination à étendre l’agriculture naturelle à l’ensemble des 6 millions d’agriculteurs de l’Andhra Pradesh. »

À PROPOS DU FOOD PLANET PRIZE

Le Food Planet Prize est décerné par la Curt Bergfors Foundation et constitue la plus importante récompense environnementale au monde. Il distingue des initiatives ayant le potentiel de transformer à grande échelle le système alimentaire mondial tout en réduisant son impact sur l’environnement.

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Anya Gerzhan, responsable communications : press@foodplanetprize.org | +46 73 360 71 93

Pour l’APCNF, veuillez contacter : commsteam@ryss.ap.gov.in

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