Quadient reconnue dans le Voice of the Customer de Gartner® pour les applications de processus de rapprochement et de comptabilisation des encaissements

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a été reconnue dans le 2026 Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ pour les applications Invoice-to-Cash, en tant que Peer Community Contributor, pour sa solution Quadient Comptes Clients. La solution d’automatisation des comptes clients (accounts receivable – AR) de Quadient se distingue comme une solution digitale clé pour visualiser les flux de trésorerie en temps réel et simplifier la facturation ainsi que les processus de recouvrement.

« En matière de comptes clients, les attentes des clients sont très claires : ils souhaitent une solution capable d’accélérer les paiements, d’automatiser les tâches manuelles et de fournir des prévisions précises grâce à une visibilité en temps réel. C’est précisément ce que propose le logiciel d’automatisation des comptes clients de Quadient, basé sur l’intelligence artificielle », a déclaré Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l’activité Digital chez Quadient. « Nous continuons d’améliorer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients à travers les activités des équipes financières, en renforçant ces relations essentielles grâce à des solutions innovantes. Nous sommes fiers d’être reconnus par Gartner pour notre capacité d’innovation. »

Gartner Peer Insights est une plateforme publique qui propose des avis vérifiés et pertinents sur des logiciels et services d’entreprise, rédigés par des professionnels IT expérimentés. Le marché des applications I2C (Invoice-to-Cash) évalué par Gartner regroupe des solutions Cloud permettant aux directions financières de gérer automatiquement les encaissements et d’affecter les paiements clients aux factures, afin de rendre les processus I2C plus efficaces et performants. En assurant la gestion et le suivi des déductions, des litiges et du risque de crédit, en garantissant la bonne transmission des factures aux clients et en leur offrant des options de paiement, ces systèmes constituent des leviers essentiels de performance financière et d’aide à la décision dans un environnement économique dynamique et complexe. Le3 juin 2026, Quadient a obtenu une note de 4,2 sur 5, sur la base de 79 avis, dans la catégorie « Applications de gestion du cycle de facturation (en voie de transition vers les applications de gestion des comptes clients) ».

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation des Comptes Clients de Quadient, rendez-vous sur Quadient.com.

Gartner, « La voix du client pour les applications de gestion du cycle de facturation », contribution de la communauté de pairs, 31 décembre 2025. Gartner® et Peer Insights™ sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Les contenus de Gartner Peer Insights reflètent les opinions d’utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs propres expériences, et ne doivent pas être interprétés comme des faits établis ni comme représentant les opinions de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun éditeur, produit ou service mentionné dans ces contenus et ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De la gestion des communications clients et l’automatisation financière à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com.

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