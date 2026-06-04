Communiqué de presse : Sanofi lance son plan mondial 2026 d’actionnariat salarié

Sanofi lance son plan mondial 2026 d’actionnariat salarié

Paris, le 4 juin 2026. Sanofi lance Action 2026, son plan mondial d’actionnariat salarié, qui sera ouvert le 9 juin 2026 à plus de 75 000 salariés dans 52 pays. Ce plan, qui entre dans sa douzième année d’existence, témoigne de la volonté renouvelée de Sanofi et de son Conseil d’administration d’associer les salariés à la croissance et aux résultats de l’entreprise. En 2025, plus de 31 000 collaborateurs de Sanofi – 44% des employés, ont choisi d’investir dans l’entreprise. Aujourd’hui, près de 90 000 salariés et anciens collaborateurs de l’entreprise sont actionnaires de Sanofi et détiennent environ 2,93 % de son capital.





« La participation croissante à notre Plan d'actionnariat salarié mondial parle d'elle-même : nos collaborateurs croient en la transformation de Sanofi et sont fiers d'en faire partie. Cette confiance est notre plus grand atout pour accélérer dans l’exécution de notre stratégie et maintenir notre succès dans le secteur biopharmaceutique.»

Belén Garijo, Directrice générale

Du 9 au 29 juin 2026, les actions seront proposées au prix de souscription de 59,87€, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne des vingt cours d’ouverture de l’action Sanofi du 6 mai au 2 juin 2026. Par ailleurs, pour cinq actions souscrites, les salariés auront la possibilité de recevoir une action gratuite (dans la limite de quatre actions gratuites par employé). Chaque salarié éligible pourra souscrire jusqu'à 1 500 actions Sanofi, dans la limite légale d'un montant maximum de souscription n'excédant pas 25 % de leur rémunération brute annuelle, déduction faite des versements volontaires déjà effectués au titre des dispositifs d'épargne salariale (PEE et/ou PEG et/ou PERCO — les versements volontaires dans le PERCOL distinct ne sont pas à déduire) au cours de l'année 2026.



Conditions détaillées

Une condition d’éligibilité de trois mois d’ancienneté à la date de clôture de la période de souscription sera appliquée. Les salariés éligibles pourront souscrire des actions à partir du 9 juin 2026 (inclus) jusqu’au 29 juin 2026 (inclus). L’émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé d’ici à la fin de juillet 2026. Le nombre d'actions offertes est limité à 9 816 701 actions.

Les actions nouvelles, y compris les actions abondées (ci-après les « Actions »), seront souscrites (ou livrées) soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise (« FCPE »), selon la réglementation et/ou la fiscalité applicables dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital.

Les Actions seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Sanofi et porteront jouissance courante.

Les droits de vote attachés aux actions souscrites seront exercés directement par les salariés.

Les souscripteurs à l’offre en France devront conserver les Actions ou les parts de FCPE correspondantes pendant une période d’environ cinq ans, soit jusqu’au 31 mai 2031, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3324-22 du Code du travail. Pour les actions souscrites hors de France, dans le cadre du Plan d’actionnariat Groupe international (« PAGI »), cette période pourrait être ramenée à trois ans, soit jusqu’au 31 mai 2029, en fonction des obligations légales et fiscales propres au pays du souscripteur.

L’admission des Actions aux négociations sur le marché d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120578) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Sanofi. L’offre d'actions Sanofi réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une dispense d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre, lorsqu’une telle procédure est requise.

Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées, les autorisations obtenues, et les procédures de consultation ou information des représentants du personnel effectuées.

Le présent communiqué n’est pas destiné aux pays dans lesquels un tel prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle dispense ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les procédures d’enregistrement, notification, consultation et/ou information requises n’auraient pas encore été effectuées ou les autorisations n'auraient pas été obtenues, pas plus qu’il ne doit être reproduit ou diffusé dans ces pays. Cela vaut en particulier pour le Japon, le Maroc et les Philippines, dans lesquels des formalités sont à ce jour toujours en cours auprès des autorités, mais pourrait également concerner d’autres pays.

Ce communiqué est établi conformément à l’exemption de publication du prospectus prévu aux paragraphes 4 (al. i)) et 5 (al. h)) de l’article premier du Règlement Prospectus (UE) 2017/1129. Il constitue le document requis pour répondre aux conditions d’exemption de publication d’un prospectus, telles que définies par le Règlement Prospectus.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en nous attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.



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