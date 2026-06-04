Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Modalité de mise à disposition du programme de rachat CCI

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Sociétés coopératives à capital variable régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération

Au capital de 30 982 912,20 €

Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson – BP 524 42007 SAINT-ETIENNE

380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE

CODE NAF : 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)

Modalité de mise à disposition du programme de rachat CCI

Publié le 4 juin 2026

La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire annonce que le descriptif du programme de rachat des CCI est présent dans le rapport financier 2025.

Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 mars 2026.

Ce document est disponible sur le site du Crédit Agricole Loire Haute-Loire à l'adresse suivante :

https://www.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html

Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société :

94 rue Bergson BP 524 42 007 St Etienne.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier 2025 :

- Le rapport de durabilité

- Le rapport sur le Gouvernement d’entreprise,

- Le rapport de gestion,

- Les comptes consolidés,

- Les comptes individuels,

- L’attestation du responsable de l’information financière

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

Pièce jointe