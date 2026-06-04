Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Modalité de mise à disposition du programme de rachat CCI

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
Sociétés coopératives à capital variable régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération
Au capital de 30 982 912,20 €
Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson – BP 524 42007 SAINT-ETIENNE
380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE
CODE NAF : 6419 Z
Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)
Modalité de mise à disposition du programme de rachat CCI
Publié le 4 juin 2026
La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire annonce que le descriptif du programme de rachat des CCI est présent dans le rapport financier 2025.
Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 mars 2026.
Ce document est disponible sur le site du Crédit Agricole Loire Haute-Loire à l'adresse suivante :
https://www.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html
Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société :
94 rue Bergson BP 524 42 007 St Etienne.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier 2025 :
- Le rapport de durabilité
- Le rapport sur le Gouvernement d’entreprise,
- Le rapport de gestion,
- Les comptes consolidés,
- Les comptes individuels,
- L’attestation du responsable de l’information financière
Informations : www.ca-loirehauteloire.fr
Correspondant Communication Financière – Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)
Pièce jointe