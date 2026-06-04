Realkredit Danmark A/S publishes new Base Prospectus for mortgage covered bonds and mortgage bonds

 | Source: Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S

To
Nasdaq Copenhagen A/S
 Executive Management
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
www.rd.dk



Telephone +45 7012 5300







4 June 2026

Realkredit Danmark A/S publishes new Base Prospectus for mortgage covered bonds and mortgage bonds

Realkredit Danmark A/S hereby publishes a new Base Prospectus for mortgage covered bonds and mortgage bonds.

The base prospectus is available in electronic form on Realkredit Danmark's website at www.rd.dk/Investor

If you have any questions, please contact:


Hella Gebhardt Ronnebaek, Chief Analyst, HGEB@rd.dk
Mathias Kofoed Frandsen, Senior Corporate Governance Legal Advisor, MKMO@rd.dk

Attachments


Attachments

Prospectus announcement 4 June 2026 RD Baseprospectus June 2026 FINAL
GlobeNewswire

Recommended Reading

 