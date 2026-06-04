|To
Nasdaq Copenhagen A/S
|Executive Management
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
www.rd.dk
Telephone +45 7012 5300
4 June 2026
Realkredit Danmark A/S publishes new Base Prospectus for mortgage covered bonds and mortgage bonds
Realkredit Danmark A/S hereby publishes a new Base Prospectus for mortgage covered bonds and mortgage bonds.
The base prospectus is available in electronic form on Realkredit Danmark's website at www.rd.dk/Investor
If you have any questions, please contact:
Hella Gebhardt Ronnebaek, Chief Analyst, HGEB@rd.dk
Mathias Kofoed Frandsen, Senior Corporate Governance Legal Advisor, MKMO@rd.dk
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