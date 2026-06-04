ALSTOM S.A : Assemblée générale annuelle mixte du 9 juillet 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

4 juin 2026 – Les actionnaires de la Société ALSTOM sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte du 9 juillet 2026 (l’« Assemblée ») qui se tiendra à 14 heures, au 28 avenue George V (« Châteauform’ Le 28 George V ») 75008 Paris.

L’Assemblée sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site de la Société (www.alstom.com). Cette retransmission sera également disponible sur ce même site, en différé, dans les délais prévus par la réglementation applicable.

L’avis préalable de réunion à l'Assemblée, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 1er juin 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°65.

L'avis de convocation sera publié le 22 juin 2026 au BALO et dans un journal d’annonces légales.

Ces avis, la brochure de convocation ainsi que les documents et informations visés aux articles R. 22-10-23 et R. 225-83 du code de commerce sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.alstom.com).

Les actionnaires sont également invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet de la Société (www.alstom.com).

A propos d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération.



Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.



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