Der Zoomex-Prognosemarkt startet offiziell: Mit Krypto an globalen Trend-Events teilnehmen

VICTORIA, Seychelles, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex, eine Handelsplattform für die nächste Generation globaler Trader, gibt heute den offiziellen Start des Zoomex-Prognosemarkts bekannt. Als bedeutendes Upgrade des Produktökosystems der Plattform bietet der Zoomex-Prognosemarkt den Nutzern eine einfache, intuitive und ansprechende Möglichkeit, an Prognosen rund um Kryptomärkte, Sportereignisse, Trendthemen und reale Geschehnisse teilzunehmen.

Über den Zoomex-Prognosemarkt können Nutzer einfach mit Krypto an Vorhersagen teilnehmen, basierend auf ihrer eigenen Einschätzung der wahrscheinlichen Ergebnisse beliebter Events. Ob es sich um die Kursentwicklung von Krypto-Vermögenswerten, Veränderungen der Marktstimmung oder große globale Sportereignisse wie die bevorstehende WM handelt – Nutzer können ihre Meinung äußern und sich mit der Marktstimmung und Trendprognosen hinter den großen globalen Events auseinandersetzen, und das über ein zugänglicheres und direkteres Erlebnis.

In traditionellen Handelsumgebungen stehen Nutzer oft vor komplexen Charts, Strategiemodellen und anspruchsvollen Trading-Tools. Prognosemärkte hingegen konzentrieren sich auf Event-Ergebnisse und verwandeln komplexe Marktanalysen in klare Fragen und Auswahlmöglichkeiten. Mit diesem Produkt möchte Zoomex es Nutzern ermöglichen, Märkte und Trends nicht nur zu beobachten, sondern aktiver teilzunehmen und durch ihr eigenes Urteil neue Chancen zu entdecken.

Während die Begeisterung rund um die WM und andere große internationale Sportereignisse weiter wächst, ist Sport zu einem der meistbeachteten Themen weltweit geworden. Von Spielergebnissen und Teamleistungen bis hin zur Marktstimmung und Community-Diskussionen – Sport erzeugt auf natürliche Weise hohes Engagement, Interaktion und soziale Reichweite. Der Zoomex-Prognosemarkt wird während des gesamten WM-Zyklus und anderer großer Sportevents fortlaufend neue Prognosethemen einführen, sodass Nutzer weltweit mit Krypto an Vorhersagen zu Trend-Events teilnehmen und gleichzeitig ein unterhaltsameres und interaktiveres Produkterlebnis genießen können.

Fernando, Marketing Director bei Zoomex, erklärte:

"Zoomex has always been committed to delivering a simpler, smoother, and more transparent trading experience for the next generation of global traders. We believe the future of trading should not be limited to a small group of professionals. Instead, it should enable more people to participate in future markets in a more intuitive way. Prediction Market is a natural extension of that vision. Users can simply rely on their own judgment of crypto markets, sports events, or global trends to participate in predictions with Crypto, express their views, and identify emerging opportunities."

Fernando fügte hinzu:

"From the stadium to the market, judgment, speed, and rules matter equally. Zoomex aims to create a smoother product experience that enables users to participate effortlessly in every opportunity worth paying attention to. The launch of Prediction Market represents an important step in combining crypto trading with global trends and the excitement of major sporting events. We hope users will not only trade on Zoomex, but also express their views on the events they care about, engage in discussions, and discover new opportunities."

Nach dem Start wird Zoomex seine Palette an Prognosethemen in den Bereichen Krypto-Vermögenswerte, Sportereignisse, Marktentwicklungen und reale Trends weiter ausbauen. Die Plattform wird außerdem zusätzliche Kampagnen und Belohnungsmechanismen rund um den Prognosemarkt einführen. Nutzer können weitere Belohnungsmöglichkeiten freischalten, indem sie an Vorhersagen teilnehmen, Kampagnenaufgaben erfüllen, Plattform-Ankündigungen verfolgen und sich aktiv in der Community engagieren.

Als globale Kryptowährungs-Handelsplattform bleibt Zoomex bestrebt, die Zugangsbarrieren zu den Märkten der Zukunft durch einfachere Produktwege, reibungslosere Handelserlebnisse und transparentere Regeln zu senken. Vom Markthandel über Event-Prognosen und Trendanalysen bis hin zum Sport-Engagement – Zoomex baut ein Krypto-Ökosystem auf, das schneller, interaktiver und stärker mit globalen Gesprächen verbunden ist.

Ab heute können Nutzer den Zoomex-Prognosemarkt aufrufen und mit Krypto an Vorhersagen zu Trend-Events teilnehmen, um neue Chancen in den Kryptomärkten, bei Sportereignissen und globalen Entwicklungen zu entdecken.

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Über Zoomex



Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 600 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

Mehr erfahren: Website | X | Telegram | Discord

Contact: Catherine Shi, catherine.shi@zoomex.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64a33840-1d91-4569-9e37-34bf0fce6797/de