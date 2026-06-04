Le Marché de Prédictions Zoomex est officiellement lancé : participez aux événements tendance mondiaux avec la crypto

VICTORIA, Seychelles, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex, une plateforme de trading conçue pour la nouvelle génération de traders mondiaux, annonce aujourd’hui le lancement officiel du Marché de Prédictions Zoomex . En tant que mise à niveau majeure de l’écosystème produit de la plateforme, le Marché de Prédictions Zoomex offre aux utilisateurs un moyen simple, intuitif et engageant de participer à des prédictions autour des marchés crypto, des événements sportifs, des sujets tendance et des événements du monde réel.

Via le Marché de Prédictions Zoomex , les utilisateurs peuvent facilement participer à des prédictions en crypto, en se fondant sur leur propre analyse des issues probables des événements populaires. Qu’il s’agisse de l’évolution du cours des actifs crypto, des changements de sentiment du marché ou de grands événements sportifs mondiaux comme la prochaine Coupe du Monde, les utilisateurs peuvent exprimer leur opinion et interagir avec le sentiment de marché et les prévisions de tendances derrière les grands événements mondiaux, à travers une expérience plus accessible et directe.

Dans les environnements de trading traditionnels, les utilisateurs font souvent face à des graphiques complexes, des modèles stratégiques et des outils de trading sophistiqués. Les marchés de prédictions, en revanche, se concentrent sur les résultats des événements et transforment l’analyse de marché complexe en questions et choix clairs. Grâce à ce produit, Zoomex entend permettre aux utilisateurs non seulement d’observer les marchés et les tendances, mais aussi de participer plus activement et de découvrir de nouvelles opportunités grâce à leur propre jugement.

Alors que l’enthousiasme continue de monter autour de la Coupe du Monde et d’autres grands événements sportifs internationaux, le sport est devenu l’un des sujets les plus suivis à travers le monde. Des résultats de matchs à la performance des équipes, en passant par le sentiment du marché et les discussions communautaires, le sport génère naturellement un fort engagement, une interaction soutenue et une large portée sociale. Le Marché de Prédictions Zoomex continuera d’introduire de nouveaux thèmes de prédiction tout au long du cycle de la Coupe du Monde et d’autres grands événements sportifs, permettant aux utilisateurs du monde entier de participer à des prédictions sur les événements tendance avec la crypto tout en profitant d’une expérience produit plus divertissante et interactive.

Fernando, Directeur Marketing de Zoomex, a déclaré :

"Zoomex has always been committed to delivering a simpler, smoother, and more transparent trading experience for the next generation of global traders. We believe the future of trading should not be limited to a small group of professionals. Instead, it should enable more people to participate in future markets in a more intuitive way. Prediction Market is a natural extension of that vision. Users can simply rely on their own judgment of crypto markets, sports events, or global trends to participate in predictions with Crypto, express their views, and identify emerging opportunities."

Fernando a ajouté :

"From the stadium to the market, judgment, speed, and rules matter equally. Zoomex aims to create a smoother product experience that enables users to participate effortlessly in every opportunity worth paying attention to. The launch of Prediction Market represents an important step in combining crypto trading with global trends and the excitement of major sporting events. We hope users will not only trade on Zoomex, but also express their views on the events they care about, engage in discussions, and discover new opportunities."

Après le lancement, Zoomex continuera d’élargir sa gamme de thèmes de prédiction couvrant les actifs crypto, les événements sportifs, les évolutions du marché et les tendances du monde réel. La plateforme introduira également des campagnes et des mécanismes de récompenses supplémentaires liés au Marché de Prédictions. Les utilisateurs pourront débloquer davantage d’opportunités de récompenses en participant aux prédictions, en accomplissant des missions de campagne, en suivant les annonces de la plateforme et en restant engagés avec les mises à jour communautaires.

En tant que plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies, Zoomex reste engagé à réduire les barrières d’accès aux marchés du futur grâce à des parcours produit plus simples, des expériences de trading plus fluides et des règles plus transparentes. Du trading de marché aux prédictions d’événements, de l’analyse des tendances à l’engagement sportif, Zoomex construit un écosystème crypto plus rapide, plus interactif et plus connecté aux conversations mondiales.

Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder au Marché de Prédictions Zoomex et utiliser la crypto pour participer à des prédictions sur les événements tendance, découvrant de nouvelles opportunités à travers les marchés crypto, les événements sportifs et les évolutions mondiales.

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À propos de Zoomex



Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 600 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Contact: Catherine Shi, catherine.shi@zoomex.com

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