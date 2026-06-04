PyroGenèse annonce la clôture d’un placement privé de 2 millions de dollars

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MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse inc. (« PyroGenèse » ou la « Société ») (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), chef de file dans les procédés à très haute température et l’innovation en ingénierie, ainsi que fournisseur de technologies plasma pour les industries lourdes et la défense, annonce aujourd’hui avoir complété son placement privé sans l’entremise d’un courtier précédemment annoncé (le « placement privé concomitant »), réalisé parallèlement à un placement par prise ferme (le « placement par prise ferme »). Le placement par prise ferme a été clôturé précédemment le 3 juin 2026.

Le placement privé concomitant a été souscrit exclusivement et intégralement par M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de la Société, pour un total de 5 882 352 unités au prix de 0,34 $ par unité (le « prix d’émission »), générant un produit brut de 2 000 000 $ pour la Société. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription émis dans le cadre du placement privé concomitant permet à M. Pascali d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,42 $. Les bons de souscription qui seront émis à M. Pascali dans le cadre du placement privé concomitant expirent 24 mois après la date de clôture du placement. Toutes les unités acquises dans le cadre du placement privé concomitant seront assujetties à une période de détention de quatre (4) mois conformément aux lois canadiennes applicables en valeurs mobilières.

Ensemble, le placement privé concomitant et le placement par prise ferme représentent un financement total d’environ 6,2 millions de dollars.

Le placement par prise ferme, clôturé précédemment, a permis l’émission de 12 514 875 unités de la Société (les « unités ») pour un produit brut total de 4 255 057,50 $, au prix de 0,34 $ par unité (le « prix d’émission »), incluant l’exercice intégral de l’option du placeur pour compte. Le placement a été dirigé par Research Capital Corporation, agissant à titre d’unique preneur ferme et seul teneur de livres (le « preneur ferme »).

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription émis dans le cadre du placement par prise ferme permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,42 $ en tout temps jusqu’au 3 juin 2029.

La Société entend utiliser le produit net du placement par prise ferme et du placement privé concomitant pour son fonds de roulement ainsi que pour l’avancement de ses contrats et de son carnet de commandes.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des titres ne pourra être effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aux États-Unis d’Amérique. Les titres offerts dans le cadre du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain. En conséquence, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, ni à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou bénéfice (au sens du Règlement S pris en application de la Loi de 1933), à moins d’être inscrits conformément à la Loi de 1933 et aux lois étatiques applicables en valeurs mobilières, ou qu’une dispense d’inscription soit disponible.

À propos de PyroGenèse inc.

PyroGenèse met à profit 35 années de leadership dans les technologies plasma afin d’offrir des solutions d’ingénierie avancées aux défis liés à l’énergie, à la propulsion, à la destruction, au chauffage de procédés, aux émissions et au développement de matériaux dans les secteurs des industries lourdes et de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, du domaine militaire et des gouvernements. À partir de son siège social de Montréal et de ses installations manufacturières locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse favorisent l’innovation et la commercialisation des technologies de transition énergétique et de très haute température. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et la Société maintient sa certification ISO depuis 1997. Les actions de PyroGenèse sont négociées à la Bourse de Toronto (PYR), sur l’OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Énoncés prospectifs et mise en garde

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables en valeurs mobilières, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant la clôture anticipée du placement et du placement privé concomitant ainsi que l’utilisation du produit qui en découle. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes tels que « prévoit », « cible », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention », « suppose », « anticipe », « n’anticipe pas », « croit », ou par des variantes de ces termes et expressions, ou encore par des déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles de », « pourront », « seront pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». De plus, toute déclaration portant sur des attentes, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs constitue un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques ni des garanties de rendement futur, mais représentent plutôt les croyances, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements futurs et le rendement opérationnel.

Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables par PyroGenèse à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, risques et changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon importante de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner des résultats réels différents, possiblement de manière significative, de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs figurent notamment les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de PyroGenèse ainsi que dans les autres documents périodiques déposés ou pouvant être déposés ultérieurement auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation similaires, lesquels sont disponibles sous le profil de PyroGenèse sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Ces facteurs ne visent pas à constituer une liste exhaustive des éléments pouvant avoir une incidence sur PyroGenèse. Toutefois, ils doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, lesquels ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenèse ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois applicables en valeurs mobilières. Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni l’OTCQX Best Market n’assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec ir@PyroGenesis.com ou visiter www.PyroGenesis.com.