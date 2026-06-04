Volatus Aérospatiale nomme Catherine Loubier à son conseil d’administration

TORONTO, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), une entreprise mondiale du secteur de l’aérospatiale et de la défense ayant son siège social au Canada, a annoncé aujourd’hui la nomination de Catherine Loubier à son conseil d’administration.

Mme Loubier est nommée à titre de représentante d’Investissement Québec, succédant ainsi à Omar Mourad au sein du conseil.

Mme Loubier apporte une vaste expérience en politiques publiques, en affaires internationales, en gouvernance, en infrastructures, en technologies et en relations Canada–États-Unis. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment à titre de conseillère principale auprès du 22e premier ministre du Canada, dans des fonctions supérieures en communications au sein du gouvernement du Canada, ainsi qu’au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi à Paris.

Mme Loubier a également occupé les fonctions de déléguée générale du Québec à New York, où elle a dirigé des initiatives stratégiques visant à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Québec et les États-Unis, tout en soutenant d’importants projets d’investissement et d’infrastructures transfrontaliers.

« Nous sommes heureux d’accueillir Catherine au sein du conseil d’administration », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus. « Son expérience à la rencontre des secteurs gouvernemental, des affaires internationales, des infrastructures, des technologies et des relations canado-américaines apportera une perspective précieuse à Volatus alors que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’autonomie et de l’aviation avancée. Nous nous réjouissons de bénéficier de son expertise et de son leadership. »

Après avoir contribué à la transition gouvernementale du Québec en 2018 et occupé le poste de directrice adjointe de cabinet, Catherine a été nommée déléguée générale du Québec à New York en 2019, devenant ainsi la plus haute représentante de la province aux États-Unis. Dans ce rôle, elle a fait progresser d’importantes priorités politiques et économiques, notamment en contribuant à la conclusion d’une entente historique de 34 milliards de dollars américains entre Hydro-Québec et l’État de New York dans le domaine de l’énergie propre.

Auparavant, elle a passé une décennie à Ottawa dans des fonctions fédérales de haut niveau, où elle a appuyé des ministres et participé à d’importants dossiers et engagements internationaux. Catherine demeure très active dans les domaines de la gouvernance et des politiques publiques grâce à ses mandats au sein de conseils d’administration. Elle siège aux conseils d’administration de NanoXplore, de Quantum eMotion et de Concordia University. Elle a également contribué aux travaux d’organisations telles que le Canadian American Business Council et le Montreal Council on Foreign Relations

« Volatus a bâti une plateforme unique à l’intersection de l’aérospatiale, de la technologie et de l’innovation », a déclaré Mme Loubier. « Je suis honorée de me joindre au conseil d’administration et je me réjouis à l’idée de collaborer avec mes collègues administrateurs et l’équipe de direction afin de soutenir la croissance continue de la Société et l’atteinte de ses objectifs stratégiques à long terme. »

La Société tient à exprimer sa sincère reconnaissance à Omar Mourad pour son engagement et sa contribution durant son mandat à titre d’administrateur, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

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