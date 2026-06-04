Lleida.net participe à Money20/20 Europe pour promouvoir l'identité numérique et les services de confiance

Madrid et Amsterdam, 4 juin.- Lleida.net (BME:LLN, EPA:ALLLN) a participé cette semaine à Amsterdam à Money20/20 Europe, l'un des événements les plus influents de l'écosystème fintech au niveau mondial, afin de renforcer la présence de la société en tant que marque de référence dans le secteur de l'identité numérique et des services de confiance.

La société a participé au sein du stand d'ICEX España Exportación e Inversiones, représentée par Houda Akansous et José Manuel Linares.

Lors de l'événement, Lleida.net a mis l'accent sur ses principaux axes d'innovation, parmi lesquels se distinguent ses solutions d'identité numérique et de portefeuilles numériques (wallets), éléments clés de la transformation des processus de vérification et d'onboarding, ainsi que la validation de certificats numériques et les signatures électroniques centralisées, en tant qu'outils facilitant des processus efficaces, évolutifs et conformes au règlement eIDAS. Ces solutions font partie du catalogue de services certifiés de Lleida.net, conçus pour offrir une sécurité juridique et technologique aux entreprises et aux administrations publiques dans les environnements numériques.

Le 16 avril dernier, le courrier électronique recommandé de Lleida.net a été explicitement reconnu par cinq Audiences Provinciales espagnoles comme un moyen valable, suffisant et juridiquement probant pour attester du respect de l'exigence procédurale MASC, prévue par la Loi Organique 1/2025 relative à l'efficacité du Service Public de la Justice.

Lleida.net est une entreprise technologique et un opérateur de télécommunications spécialisé dans les services de confiance numérique : communications recommandées, identité numérique, signature électronique et validation de données.

Ses solutions sont certifiées par les organismes de régulation européens (eIDAS) ainsi que par des organismes équivalents en Amérique latine, au Maroc et aux Émirats arabes unis, conformément aux normes internationales de sécurité les plus exigeantes.

Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification recommandée, de contractualisation électronique et de signature numérique. La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays et est cotée sur BME Growth (Madrid) et Euronext Growth (Paris), ainsi qu'à Francfort et Stuttgart.

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