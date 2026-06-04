Rogers classée comme fournisseur du meilleur réseau 5G+ au pays

TORONTO, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a une fois de plus été classée par umlaut comme l’entreprise offrant le meilleur réseau 5G+, le plus fiable.

« Nous mettons l’accent sur la meilleure expérience réseau possible pour notre clientèle ainsi que sur la plus grande couverture avec la Connexion satellite de Rogers, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie. Ce prix renforce notre position de leader en offrant aux Canadiennes et Canadiens le meilleur réseau 5G+, le plus fiable au pays. »

umlaut est le chef de file mondial de l’analyse comparative indépendante de la performance des réseaux. Le classement est fondé sur le certificat relatif aux données mobiles et le rapport d’audit d’umlaut, qui montrent que la clientèle du service sans-fil de Rogers profite de la meilleure performance réseau au pays.

En plus d’avoir obtenu les meilleurs résultats au test d’analyse comparative des réseaux sans-fil d’umlaut pour la huitième année consécutive, Rogers a enregistré la meilleure performance en matière d'appels, de données et de fiabilité pour les réseaux sans-fil. Rogers s’est classée première du classement de la fiabilité des réseaux sans-fil d’umlaut depuis son lancement en 2021.

« Nous nous engageons à offrir les meilleurs forfaits sans-fil et la meilleure valeur pour les Canadiennes et Canadiens, a déclaré Anne Martin-Vachon, présidente, Sans-fil. Nous offrons avec fierté le meilleur réseau 5G+ ainsi que des services qu’aucun autre fournisseur canadien n’offre, comme l’accès prioritaire au réseau et la couverture satellite à mobile. »

La 5G+ est la plus récente technologie 5G, qui est fournie via les fréquences de bande moyenne. La 5G+ de Rogers est propulsée par le spectre de 3 800 MHz et de 3 500 MHz, ce qui permet de proposer à la clientèle des vitesses plus rapides et une plus grande capacité. Ce spectre de bande moyenne complète le spectre 5G de bande basse de 600 MHz et permet à Rogers d’offrir une couverture 5G uniforme et fiable.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI). Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

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