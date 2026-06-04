Aéroplan remporte la mise dans trois catégories principales aux prix Freddie 2026

MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme Aéroplan d’Air Canada a de nouveau été reconnu comme un programme de fidélité de premier plan en matière de voyages, en remportant la mise dans trois catégories principales lors de la 35e cérémonie annuelle des prix Freddie dans la région des Amériques : Programme de l’année, Meilleure capacité d’échange et Meilleure promotion pour sa campagne Accélérez votre parcours vers votre statut. Il s’agit de la quatrième année d’affilée qu’Aéroplan est reconnu aux Freddie Awards.





« Nous sommes incroyablement fiers d’être encore une fois récompensés aux prestigieux Freddie Awards, a déclaré Scott O’Leary, vice-président – Fidélité et Produits d’Air Canada. Les prix étant soumis au vote de nos membres, cette distinction a une signification toute particulière pour nous, d’autant plus qu’elle reflète la fidélité et les commentaires de ces derniers, qui continuent de nous guider. Elle témoigne également des efforts de notre équipe Aéroplan dévouée, dont le travail inlassable et l’engagement nous permettent de continuer à offrir un programme de premier ordre à nos membres. »

Les Freddie, qui sont soumis au vote de millions de voyageurs assidus dans le monde, sont la reconnaissance la plus respectée dans le secteur de la fidélisation des voyageurs. Fondés en 1988 par Randy Peterson du magazine InsideFlyer, les Freddie doivent leur nom au Britannique Sir Freddie Laker (page en anglais seulement), pionnier de l’aviation, et récompensent les programmes de fidélité dont le service à la clientèle, la valeur et l’innovation sont reconnus pour leur excellence. Les lauréats de cette année ont été annoncés le 29 mai 2026 dans le balado Miles to Go (en anglais seulement).

« Le programme Aéroplan d’Air Canada a été reconnu par les voyageurs assidus dans les catégories Meilleure promotion et Meilleure capacité d’échange, et a été nommé Programme de l’année dans les Amériques, a déclaré Gary Leff, co-organisateur des Freddie. De façon constante, Aéroplan propose des primes à un prix raisonnable. Aucun supplément carburant n’est ajouté aux primes aériennes d’Air Canada, et on peut facilement réserver celles-ci sur le site Web du programme. Son réseau compte le plus grand nombre de transporteurs partenaires pour échanger des points. Les membres Aéroplan sont clairement conscients de la valeur exceptionnelle que leur procure le programme. »

Cette reconnaissance reflète l’engagement d’Aéroplan à offrir aux membres une expérience inégalée dans l’industrie. Le prix du Programme de l’année témoigne de la convivialité des outils numériques du programme et de son vaste réseau mondial de partenaires. Le prix de la Meilleure capacité d’échange souligne une promesse fondamentale : donner aux membres un accès aux primes aériennes, notamment à toutes les places disponibles à bord des vols d’Air Canada, sans période d’interdiction ni supplément du transporteur. Enfin, le prix de la Meilleure promotion pour la campagne Accélérez votre parcours vers votre statut souligne l’engagement d’Aéroplan à offrir aux membres des moyens innovants et accessibles pour obtenir des primes et atteindre le statut Élite.

À propos d’Aéroplan

Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres actifs dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 50 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations partout dans le monde, sans période d’interdiction ni suppléments. Échangez des points contre des vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points ou contre des forfaits de Vacances Air Canada, accédez à plus de 9 000 partenaires hôteliers ou magasinez des produits de marques comme Amazon, Apple et Dyson via la eBoutique Aéroplan, à compter de 3 500 points par échange. Pour adhérer à Aéroplan et commencer à transformer vos achats courants en points échangeables contre des vols, des séjours hôteliers, des cadeaux et plus encore, rendez-vous au aircanada.com/aeroplan.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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