Le CN annonce un nouveau record mensuel pour les expéditions de propane à l’île Watson

MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que les envois d’exportations de propane de South Beamer, en Alberta, vers l’île Watson, en Colombie-Britannique, ont atteint un record mensuel historique pour ce corridor en mai, tout en restant dans les limites des ententes commerciales existantes.

Ce résultat représente une augmentation de 40 % du nombre de wagons complets par rapport à mai 2025 et surpasse le précédent record mensuel du CN datant d’août 2024, témoignant des améliorations opérationnelles continues dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Ce volume record du CN a été rendu possible grâce à l’optimisation de la longueur des trains, à l’amélioration de l’efficacité du réseau et à une solide exécution sur l’ensemble du corridor, permettant ainsi d’acheminer de plus grands volumes de marchandises de manière fiable vers la côte ouest.

L’accent mis par le CN sur la constance du service et l’utilisation optimale des actifs continue de créer des capacités supplémentaires, afin de soutenir les occasions de croissance de ses clients. Alors que la demande d’exportations de propane canadien demeure forte, le CN reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec Pembina et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin de fournir des solutions de transport sûres, efficaces et fiables.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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