KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.6.2026 KELLO 16.30

Kalmarin päivitetty tiedonantopolitiikka on julkaistu

Kalmar Oyj:n hallitus on hyväksynyt Kalmarin päivitetyn tiedonantopolitiikan, joka dokumentoi yhtiön pääperiaatteet osakkeen arvoon vaikuttavan tiedon julkistamisesta sidosryhmille ja viestinnästä pääomamarkkinoiden kanssa.

Kalmarin uusi tiedonantopolitiikka astuu voimaan 5. kesäkuuta 2026, ja sitä on päivitetty vastaamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 muutoksia, joita sovelletaan kyseisestä päivästä alkaen.

Politiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja tämän tiedotteen liitteenä.

Kalmar Oyj



Liitteet:

Kalmarin tiedonantopolitiikka





Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

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