BHP annonce la conclusion d'accords de transport ferroviaire avec le CN et le CPKC pour acheminer la potasse de Jansen vers ses clients internationaux

SASKATOON, Saskatchewan, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BHP Canada Inc (une filiale entièrement possédée par BHP) a signé des accords de transport avec les deux compagnies ferroviaires nationales du Canada, le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC), marquant ainsi une étape importante dans le développement de la mine de potasse Jansen. Ces accords permettront d’acheminer la potasse de Jansen vers les terminaux Westshore à Vancouver, d’où elle sera exportée vers les marchés mondiaux.

Jansen bénéficiera d’un double accès ferroviaire via l’embranchement d’accès de Jansen, permettant une connexion aux lignes principales du CN et du CPKC. Ce modèle à double accès est conçu pour renforcer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et offrir une flexibilité dans la livraison des produits aux clients du monde entier. En reliant Jansen aux infrastructures portuaires de Vancouver, ces accords renforcent le rôle du Canada en tant que fournisseur mondial de premier plan de potasse.

En vertu de ces accords, CN et CPKC exploiteront tous deux des trains unitaires entre Jansen et les terminaux de Westshore. La durée initiale des contrats est d’environ quatre ans, afin de soutenir la production de la phase 1 de Jansen, et les dispositions futures seront adaptées à la prochaine phase du projet.

« Il s’agit d’une avancée excitante alors que nous préparons Jansen pour sa première production », a déclaré Karina Gistelinck, Présidente de la division Potasse chez BHP. « Le fait de garantir le transport ferroviaire avec CN et CPKC renforce la fiabilité de notre chaîne d’approvisionnement et nous assure d’être bien positionnés pour livrer la potasse de la Saskatchewan à nos clients internationaux. Ces partenariats avec le CN et le CPKC marquent le début de relations à long terme et nous sommes impatients de travailler ensemble pour acheminer la potasse canadienne vers les marchés du monde entier. »

« Le projet de la mine de potasse Jansen représente un investissement générationnel en Saskatchewan et une opportunité majeure pour l’économie d’exportation du Canada. CN est fier de s’associer à BHP dans le cadre de cette initiative importante et de contribuer au transport sûr et fiable du potasse de Jansen vers les marchés mondiaux. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec BHP à mesure que la production s’intensifie et que de nouvelles chaînes d’approvisionnement sont mises en place pour répondre aux besoins des clients du monde entier. » – Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et directrice commerciale, CN

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec BHP alors que l’entreprise se développe sur le marché de la potasse », a déclaré Keith Creel, Président et PDG de CPKC. « Forts de notre position de premier transporteur de potasse en Amérique du Nord, nous sommes impatients de fournir à BHP notre service de pointe, contribuant ainsi à stimuler l’innovation et la fiabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en potasse. »

À propos de BHP

BHP est une société mondiale spécialisée dans les ressources naturelles dont le siège opérationnel canadien est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, et le siège global de l’exploration à Toronto. BHP emploie environ 90 000 personnes à travers le monde, réparties au Canada, en Australie, en Asie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les Amériques. BHP produit des matières premières essentielles à la décarbonisation mondiale, au développement économique et à la sécurité alimentaire, notamment du cuivre, du minerai de fer et du charbon métallurgique, et développe actuellement la mine de potasse Jansen en Saskatchewan, au Canada.

Pour plus d’informations sur BHP, rendez-vous sur : bhp.com

À propos de CN

CN stimule l'économie en transportant chaque année en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de marchandises finies à travers l'Amérique du Nord pour le compte de ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 miles et à ses services de transport connexes, CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte américaine du golfe du Mexique, contribuant ainsi au commerce durable et à la prospérité des communautés dans lesquelles il opère depuis 1919.

À propos de CPKC

Avec son siège social mondial situé à Calgary, Alberta, Canada, CPKC est la première et unique compagnie ferroviaire transnationale à voie unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, offrant un accès inégalé aux principaux ports, de Vancouver au Canada atlantique, en passant par la côte du golfe du Mexique jusqu’à Lázaro Cárdenas, au Mexique. Avec un réseau d'environ 20 000 miles et d’environ 20 000 employés, CPKC offre à ses clients nord-américains un service ferroviaire et une couverture réseau inégalés vers les principaux marchés du continent. CPKC se développe aux côtés de ses clients en proposant une gamme de services de transport de marchandises, de solutions logistiques et d'expertise en chaîne d'approvisionnement. Rendez-vous sur cpkcr.com pour en savoir plus sur les avantages du transport ferroviaire avec CPKC.

Pour les demandes des médias, contactez:

Megan Hjulfors, BHP

Relations avec les médias

Tel (403) 605-2314

Email Megan.Hjufors@bhp.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f564f2d8-3fe3-45e0-b5e1-0e16f57e7759