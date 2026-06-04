Notifications on transactions concluded by managers of the companies

Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment).
Vilija Milaseviciute
Economics and finance director
Phone: +370 441 55 102
Email: vilija.milaseviciute@vilvi.eu
Attachment
| Source: Vilkyskiu Pienine Vilkyskiu Pienine
Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment).
Vilija Milaseviciute
Economics and finance director
Phone: +370 441 55 102
Email: vilija.milaseviciute@vilvi.eu
Attachment
Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment). Vilija Milaseviciute Economics and finance directorPhone: +370 441 55 102 Email: vilija.milaseviciute@vilvi.eu ...Read More
Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment). Vilija Milaseviciute Economics and finance directorPhone: +370 441 55 102 Email: vilija.milaseviciute@vilvi.eu ...Read More