Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 31 05 26

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 62 170 196,80 euros

Siège social : 78, quai Marcel Dassault

92210 SAINT-CLOUD

712 042 456 RCS Nanterre

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date



Nombre total d’actions composant le capital











Nombre total de droits de vote 31/05/2026 77 712 746



Nombre de droits de vote théoriques :

129 925 709







Nombre de droits de vote exerçables :

129 620 961





Pièce jointe