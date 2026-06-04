ISN® célèbre son premier anniversaire et élargit son offre de formations dans le domaine de l'énergie grâce à un partenariat avec Safety Function

DALLAS, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé le premier anniversaire de son partenariat avec Safety Function , poursuivant ainsi l’élargissement de l’accès à des formations essentielles en matière de sécurité via le système de gestion de l’apprentissage (LMS) d’ISNetworld®. Ce partenariat exclusif permet aux clients entrepreneurs d’ISN d’accéder gratuitement à 10 cours de Safety Function axés sur les principes fondamentaux de la sécurité dans le secteur de l’énergie, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise à aider les organisations à améliorer la sécurité, la conformité et la gestion des risques sur tous les chantiers, dans le but de réduire les incidents graves et les accidents mortels sur le lieu de travail.

« La prévention des blessures graves et des accidents mortels nécessitera une communauté mondiale unie autour de données scientifiques solides et d’outils pratiques », a déclaré Matt Hallowell, PDG de Safety Function. « Ce partenariat élargit l’accès aux connaissances en matière de sécurité dans le secteur de l’énergie en mettant à la disposition des entrepreneurs de toutes tailles des formations de haute qualité. Nous sommes fiers de collaborer avec ISN pour rendre ces connaissances plus accessibles à l’ensemble du secteur. »

En simplifiant l’accès à des formations essentielles, ISN continue de donner aux entrepreneurs et aux clients donneurs d’ordre les moyens de donner la priorité à la sécurité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. Au cours de la dernière année, les entrepreneurs membres d’ISN ont attribué de manière proactive plus de 17 500 formations à leurs employés via l’outil LMS d’ISN et Empower®, l’application destinée aux travailleurs des entrepreneurs, soulignant ainsi une forte adoption et une attention croissante portée à la reconnaissance proactive des dangers.

Inclus dans la boîte à outils de sécurité réservée aux membres d’ISN, ces cours offrent un accès simplifié et à la demande à des ressources à fort impact, aidant les entrepreneurs à mieux identifier et contrôler les risques élevés au sein de leur main-d’œuvre. Les principes fondamentaux de sécurité liés à l’énergie, élargis par ISN, se reflètent également dans le dernier livre blanc d’ISN sur les blessures graves et les décès (SIF) , qui établit un lien entre les causes profondes des accidents SIF et les principales sources d’énergie ainsi que les risques liés aux hautes énergies.

Les cours disponibles et les avantages comprennent :

Des outils de reconnaissance des risques liés à l'énergie, tels que la roue de l'énergie, aidant les entrepreneurs à mieux identifier et comprendre les sources d'énergie à haut risque

Les risques liés aux hautes énergies et les contrôles directs, axés sur des stratégies pratiques d'atténuation des risques graves sur le lieu de travail

Évaluations des contrôles des risques liés à l'énergie (HECA ® ) fournissant des cadres structurés pour aider à évaluer et à améliorer les contrôles de sécurité

) fournissant des cadres structurés pour aider à évaluer et à améliorer les contrôles de sécurité Des cours multilingues en anglais, espagnol et français pour favoriser l'accessibilité de la main-d'œuvre mondiale

Un accès fluide via les outils LMS et Empower d'ISNetworld, sans frais supplémentaires pour les entrepreneurs



« Au cours de la dernière année, ce partenariat a permis à ISN de continuer à élargir l’accès de ses abonnés à des formations de sensibilisation aux risques, aidant ainsi les entrepreneurs à mieux gérer les risques sur le terrain », a déclaré Marie Anderson, directrice de la réussite client chez ISN. « Les données d’ISN montrent que les incidents graves sont souvent liés à des risques identifiables et à forte intensité ; proposer les formations de Safety Function via ISNetworld aide nos clients à se concentrer sur les risques les plus importants afin d’améliorer les performances en matière de sécurité dans l’ensemble de leurs opérations. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com .

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. Fort de 25 ans d'expérience, ISN met en relation 900 clients dans des secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres des conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .

À propos de Safety Function

Safety Function est une société de formation et de conseil spécialisée dans l'application de la science de la sécurité à la pratique. L'entreprise aide les organisations à traduire des principes de sécurité fondés sur des données probantes en systèmes opérationnels, en mettant l'accent sur la sécurité basée sur l'énergie et la prévention des blessures graves et des décès.

Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com