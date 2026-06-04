RMR de Montréal : la baisse graduelle des ventes se poursuit et la pression sur les prix s’atténue

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mai 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En mai 2026, 4 623 ventes résidentielles ont été conclues sur le territoire de la RMR de Montréal par l’entremise du système Centris, soit une diminution de 7 % par rapport à mai 2025. Depuis le début de l’année, l’activité se maintient autour de sa moyenne de dix ans.

Toutes les catégories de propriétés ont enregistré un recul des ventes. Pour chacune d’entre elles, le niveau est conforme à la moyenne des dix dernières années. En mai, les transactions de plex ont diminué de 5 %, celles des unifamiliales de 6 %, tandis que les copropriétés ont affiché une baisse plus marquée de 8 %.

L’offre de propriétés à vendre a poursuivi sa progression pour un dixième mois consécutif. Avec 21 073 inscriptions en vigueur, il s’agit d’une hausse de 14 % par rapport à mai 2025, portant l’inventaire à un niveau légèrement supérieur à la moyenne des 10 dernières années.

L’offre de copropriétés mises en vente a affiché la croissance la plus importante (+19 %) en mai, tandis que celle de l’unifamiliale et du plex a augmenté de 9 %.

Bien que le nombre d’inscriptions en vigueur soit en hausse dans la plupart des grands secteurs, seules l’île de Montréal et la Rive-Sud présentent des niveaux d’offre supérieurs à leurs moyennes historiques respectives. Cette situation s’explique notamment par le poids plus important du segment de la copropriété dans ces marchés.

Dans un contexte combinant une hausse de l’offre et un affaiblissement des ventes observées au cours des derniers mois, les conditions de marché poursuivent leur détente. Les vendeurs conservent néanmoins l’avantage dans la RMR de Montréal, à l’exception du marché des copropriétés dans certains quartiers centraux, désormais équilibrés, et de celui du centre-ville de Montréal, qui favorise nettement les acheteurs.

Dans l’ensemble de la région métropolitaine, les prix médians ont continué de progresser par rapport à mai 2025 : le prix médian des unifamiliales a augmenté de 3 %, celui des plex de 6 % et celui des copropriétés de 1 %.

Enfin, le nombre de jours moyen pour vendre une propriété s’est raccourci pour les unifamiliales (30 jours) et les plex (39 jours). À l’inverse, la détente du marché des copropriétés dans le grand Montréal s’est traduite par un allongement du délai de vente moyen qui atteint désormais 47 jours (+7 jours).



« Le marché immobilier résidentiel de la RMR de Montréal subit, depuis plusieurs mois, les contrecoups de la détérioration du marché du travail et du changement de cap de la démographie », soutient Charles Brant, directeur du Service d’analyse de marché à l’APCIQ.

« D’une part, le taux de chômage dans le Grand Montréal a fortement augmenté, passant de 6,3 % en janvier à 7,7 % en avril, soit le niveau le plus élevé depuis l’été 2016 (excluant la pandémie). Cela a probablement contribué à une plus grande prudence des acheteurs.

« D’autre part, la forte croissance de la population des dernières années a fait place à une légère baisse selon les données de Statistique Canada, notamment à Montréal, Toronto et Vancouver, en raison des restrictions relatives à l’immigration. Voilà un autre élément qui tempère la demande de propriétés », poursuit M. Brant.

« Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le marché de la revente de la RMR de Montréal émette quelques signaux de ralentissement, surtout que l’abordabilité demeure un enjeu supplémentaire. Moins de propriétés sont vendues malgré l’offre plus abondante qu’il y a quelques mois dans tous les segments de marché. L’inventaire de copropriétés disponibles augmente à un rythme particulièrement rapide, notamment sur l’île, la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, relâchant ainsi la pression sur les prix », ajoute Hélène Bégin, économiste experte à l’APCIQ.





Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

media@apciq.ca

Banque d’images (crédit APCIQ) disponible et sans frais.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91bc7c61-5600-4694-9523-ca71c3482c88/fr