Novacium, LN Innov' et Groupe Zekat présenteront une solution européenne intégrée de groupe motopropulseur pour drones à Eurosatory 2026

HPQ détient une participation de 36,8 % dans Novacium SAS ainsi qu’une licence nord-américaine exclusive sur les technologies de Novacium pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.



MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société technologique spécialisée dans les matériaux avancés et les procédés de nouvelle génération, annonce aujourd’hui que son partenaire technologique français, Novacium SAS (« Novacium »), présentera un nouveau groupe motopropulseur pour drones (« GMP ») lors d’Eurosatory 2026 aux côtés de ses partenaires LN Innov' et Groupe Zekat.

Les trois entreprises exposeront ensemble sur un kiosque commun afin de présenter une solution européenne complète de groupe motopropulseur pour drones. La plateforme GMP Souverain combine les technologies avancées de batteries de Novacium, les moteurs de propulsion électrique haute performance de LN Innov' ainsi que les contrôleurs électroniques de vitesse intelligents (CEV) du Groupe Zekat.

L’initiative a été pilotée par LN Innov', qui a réuni les partenaires de cet écosystème industriel et agit à titre d’intégrateur du groupe motopropulseur. Le composant batterie du système repose sur les technologies de batteries lithium-ion enrichies au silicium développées par Novacium, lesquelles visent à offrir une densité énergétique supérieure tout en demeurant compatibles avec les infrastructures existantes de fabrication de batteries.





Conçu et fabriqué en France, ce groupe motopropulseur intégré pour drones combine des technologies critiques de propulsion développées par des partenaires européens de confiance, offrant ainsi une alternative aux chaînes d’approvisionnement internationales fragmentées. Cette solution vise à répondre aux besoins croissants en matière de souveraineté technologique, de sécurité des chaînes d’approvisionnement et de performance opérationnelle.

« Eurosatory représente une occasion unique pour Novacium de présenter ses technologies directement à des organisations opérant dans certains des environnements les plus exigeants. À mesure que les systèmes de drones prennent une importance croissante dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des applications industrielles, les utilisateurs recherchent des solutions qui combinent performance, fiabilité et résilience des chaînes d’approvisionnement », a déclaré le Dr Jed Kraiem, Directeur opérationnel de Novacium. « Notre participation nous permet de mettre en valeur le Groupe motopropulseur pour drones développé en collaboration avec LN Innov' et Groupe Zekat, tout en échangeant directement avec des clients potentiels, des partenaires industriels et des intervenants institutionnels. Au-delà de l’accroissement de la visibilité de nos technologies, Eurosatory nous procure des informations précieuses sur l’évolution des besoins opérationnels et contribue à orienter les prochaines étapes de nos efforts de développement et de commercialisation. »

« Eurosatory réunit un grand nombre d’organisations qui contribuent à façonner l’avenir des secteurs de la défense, de la sécurité et des systèmes autonomes », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium inc. « Grâce à notre investissement stratégique dans Novacium et à nos droits exclusifs de licence pour l’Amérique du Nord, HPQ considère cette initiative comme une occasion d’accroître la visibilité de ces technologies, d’établir des liens avec de potentiels partenaires commerciaux et de mieux comprendre l’évolution des besoins du marché. Ces discussions pourraient contribuer à orienter de futures opportunités de commercialisation associées à nos droits exclusifs au Canada, aux États-Unis et au Mexique. »





La présentation conjointe à Eurosatory 2026 constitue une importante vitrine commerciale pour les partenaires, qui cherchent à positionner un écosystème de propulsion développé en Europe au sein des marchés mondiaux du drone en forte croissance.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3 et Gen4) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s’agit d’une société d’ingénierie et de R&D dédiée aux matériaux pour l’énergie, spécialisée dans le silicium et l’hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d’anode à base de silicium permettant d’augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d’hydrogène, avec le développement d’un système autonome de production d’hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d’aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com

À propos de LN Innov’

LN Innov’ est une entreprise technologique française spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique haute performance pour drones et plateformes sans pilote. La société développe des moteurs de nouvelle génération et des solutions de propulsion intégrées offrant des rapports puissance-poids, une efficacité énergétique et une fiabilité parmi les meilleurs de l’industrie. Dans le cadre de sa stratégie de groupe motopropulseur, LN Innov’ met en place un écosystème complet intégrant les batteries, l’électronique de puissance, les moteurs ainsi que les technologies d’optimisation de la propulsion.

À propos du Groupe Zekat

Le Groupe Zekat est un groupe industriel français spécialisé dans la conception, l’industrialisation et la fabrication de systèmes mécatroniques. Sa division Mécatronique développe et fabrique des cartes électroniques de contrôle et de puissance, des équipements électroniques embarqués ainsi que des systèmes électrotechniques. Le Groupe accompagne ses clients à toutes les étapes, de l’ingénierie à la production, jusqu’au soutien en service d’équipements critiques.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d’approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d’exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

Des photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles au :

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