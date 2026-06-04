RMR de Québec : les ventes à un sommet en mai grâce à la remontée de l’offre de propriétés

QUÉBEC, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mai 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En mai 2026, 964 ventes de propriétés résidentielles ont été enregistrées dans la région métropolitaine de Québec par l’entremise du système Centris, soit une augmentation de 5 % par rapport à mai 2025.

Par catégorie de propriétés, les plex ont connu une progression marquée de 15 % des ventes, tandis que les unifamiliales ont affiché une hausse de 6 %. Le marché des copropriétés est, pour sa part, demeuré stable en nombre de transactions.

Avec 2 240 inscriptions en vigueur, le nombre de propriétés à vendre a augmenté pour un troisième mois consécutif, confirmant la remontée graduelle de l’offre. La hausse observée en mai (+20 %) demeure toutefois insuffisante pour soulager la tension du marché, puisque l’inventaire s’avère de moitié inférieur à la moyenne historique pour un mois de mai.

Cette pénurie de propriétés disponibles continue de maintenir des conditions de marché extrêmement serrées, à l’avantage des vendeurs, et ce, dans toutes les catégories.

En mai, les copropriétés et les unifamiliales se sont vendues en 20 jours, en moyenne, contre 30 jours pour les plex, soit des délais plus rapides que ceux observés il y a un an. Par ailleurs, près d’une propriété sur trois s’est vendue à la suite d’une surenchère, témoignant de l’intensité de la compétition entre acheteurs.

En cohérence avec des conditions de marché toujours tendues, les prix des propriétés ont poursuivi leur progression : le prix médian des plex a augmenté de 13 %, celui des copropriétés de 6 % et celui des unifamiliales de 4 %.





« Jusqu’à maintenant, la région de Québec résiste bien à plusieurs vents contraires qui semblent perturber davantage l’économie de la province », remarque Hélène Bégin, économiste-experte à l’APCIQ. « Le taux de chômage d’avril a d’ailleurs grimpé à 6,2 % au Québec. Dans la RMR de Québec, le marché du travail reflète encore une situation de forte pénurie de main-d’œuvre avec un faible taux de chômage de 3,3 % en avril. Cela constitue un appui solide pour le marché immobilier résidentiel de Québec en dépit des nombreuses incertitudes qui persistent, notamment les tensions commerciales avec les États-Unis et la crise au Moyen-Orient. »

La vigueur du marché immobilier de Québec a d’ailleurs été exceptionnelle en mai alors qu’un nombre record de 964 transactions ont été conclues. Plus d’opportunités ont été saisies par les acheteurs grâce à l’augmentation de 20 % du nombre de propriétés à vendre en mai.

« Les ménages qui persévèrent dans leur magasinage ont ainsi plus de chance d’acquérir une propriété qui correspond à leurs besoins. Malgré l’amélioration de l’offre depuis trois mois, la concurrence demeure vive sur le marché et les délais de vente pour un mois de mai sont même au plus bas depuis une vingtaine d’années. La pression haussière sur les prix médians persiste et un sommet a été franchi le mois dernier dans la RMR de Québec : les plex à 575 000 $, les unifamiliales à 470 000 $ et les copropriétés à 330 000 $ », souligne Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l’APCIQ.





Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

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