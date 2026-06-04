CCC et Evacusled fournissent à l’armée américaine de l’équipement d’évacuation d’urgence canadien breveté

OTTAWA, Ontario, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est heureuse d’annoncer avoir obtenu un contrat de 5 ans du Département de la Guerre des États-Unis (U.S. DoW) pour fournir des dispositifs d’évacuation d’urgence Evacusled™ brevetés à la Direction du soutien aux troupes de la Defense Logistics Agency (DLA Troop Support). Cet équipement sera utilisé pour évacuer en toute sécurité le personnel militaire américain.

Basée à Toronto, en Ontario, Evacusled est spécialisée dans des solutions innovantes de transport d’urgence centrées sur le patient, notamment pour le secteur militaire. Conçus et fabriqués au Canada, les équipements brevetés d’Evacusled permettent à un seul intervenant de déplacer les patients en toute sécurité dans des situations difficiles, réduisant ainsi les risques de blessures tant pour les patients que pour les personnels de santé. Utilisés dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les ambulances, les aéronefs et les environnements tactiques, les produits d’Evacusled mettent l’accent sur la durabilité, la rapidité et la facilité d’utilisation. L’entreprise est reconnue pour ses conceptions pratiques et conviviales ainsi que pour son engagement à améliorer les résultats lors des opérations de sauvetage en situation d’urgence.

Grâce à son service gratuit de maitre d’œuvre du U.S. DoW, CCC permet aux entreprises canadiennes comme Evacusled de proposer leurs solutions à l’armée américaine. Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation unique de contrats gouvernement à gouvernement (GÀG) pour les acquisitions militaires, fondée sur l’Accord de partage de la production de défense (APPD). Dans ce cadre, CCC est l’autorité contractante désignée pour les achats du U.S. DoW au Canada d’une valeur de 350 000 $ US ou plus.

Chaque année, l’armée américaine achète par l’intermédiaire de CCC une grande variété de biens et services canadiens — des systèmes nautiques et des pièces d’aéronefs à l’équipement de déneigement et aux instruments chirurgicaux. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’équipe de CCC.

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À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la guerre pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.