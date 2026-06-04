FORVIA : Assemblée générale mixte du 4 juin 2026

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Nanterre, France

Jeudi 04 juin 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 04 JUIN 2026

FORVIA nomme Pierre-André de Chalendar Président du Conseil d’administration

L’Assemblée générale mixte de FORVIA s’est tenue ce jour au siège du Groupe, sous la présidence de Michel de Rosen. L’ensemble des résolutions a été adopté.

À cette occasion, Pierre-André de Chalendar a été nommé administrateur pour une durée de quatre ans, en remplacement de Michel de Rosen, dont la démission en tant qu’administrateur a pris effet à l’issue de l’Assemblée. Le Conseil d’administration a ensuite élu Pierre-André de Chalendar en qualité de Président du Conseil.

En reconnaissance de son engagement et de sa contribution au Conseil et à la Société, le Conseil d’administration a également conféré à Michel de Rosen le titre et la fonction de Président d’honneur.

La retransmission intégrale de l’Assemblée générale, la présentation diffusée ainsi que les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site de FORVIA :

https://www.forvia.com/en/investors/individual-shareholders/general-shareholders-meeting



Michel de Rosen a déclaré :« Je remercie nos actionnaires d’avoir approuvé l’ensemble des résolutions présentées aujourd’hui. Alors que mon mandat de Président arrive à son terme, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces dix années – des années marquées par une transformation majeure et une ambition collective affirmée. Je quitte mes fonctions avec une pleine confiance dans l’avenir du Groupe. FORVIA est entre de très bonnes mains avec Martin Fischer en tant que Directeur général et Pierre-André de Chalendar en tant que nouveau Président. Ce sont deux dirigeants exceptionnels, dotés de l’expérience, de l’intégrité et du talent nécessaires pour faire progresser la Société. »

Pierre-André de Chalendar, Président du Conseil d’administration de la Société, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement les actionnaires pour la confiance qu’ils m’accordent en me nommant administrateur, ainsi que les membres du Conseil pour m’avoir élu Président. Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude à Michel de Rosen pour ses dix années de direction engagée et le travail remarquable qu’il a accompli en accompagnant la transformation de FORVIA. Il laisse derrière lui un Groupe solidement établi. J’aborde ces nouvelles responsabilités avec enthousiasme et détermination, à un moment charnière du développement du Groupe. L’industrie automobile traverse une phase de transformation passionnante et FORVIA en est un acteur clé. Aux côtés du Conseil d’administration, de Martin Fischer et de l’ensemble des équipes FORVIA, nous sommes déterminés à libérer tout le potentiel du Groupe. »

Prochains événements :

• 31 juillet 2026 : publication des résultats du S1 2026 (avant l’ouverture du marché)

• 02 novembre 2026 : publication du chiffre d’affaires du T3 2026 (avant l’ouverture du marché).

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

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Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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