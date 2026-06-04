SCOR: Résultats de l’offre de rachat en numéraire d’obligations subordonnés

Communiqué de presse

4 juin 2026 - N° 12

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L’ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Résultats de l’offre de rachat en numéraire d’obligations

subordonnés

SCOR SE (la « Société ») annonce les résultats de l’offre de rachat en numéraire (l’ « Offre de Rachat ») portant sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 250 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047 (ISIN : FR0012770063) émises le 5 juin 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 5 juin 2027 (les « Obligations 2047 ») et sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 500 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048 (ISIN : FR0013179314) émises le 27 mai 2016, avec une première date de remboursement anticipé le 27 mai 2028 (les « Obligations 2048 » et, ensemble avec les Obligations 2047, les « Obligations Existantes »).

L’Offre de Rachat était plafonnée à un montant d’acceptation nominal maximum correspondant au montant nominal de l’émission des nouvelles obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis à taux variable à émettre par la Société le 5 juin 2026 et venant à échéance le 5 juin 2056 (ayant fait l’objet communiqué de presse publié le 27 mai 2026) (les « Nouvelles Obligations »).

L’Offre de Rachat a expiré à 16h00 (heure de Paris) le 3 juin 2026 et la date de règlement de l’Offre de Rachat est prévue le 8 juin 2026.

Le montant nominal total d’Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par la Société est de 378 100 000 euros et se réparti comme suit :

montant nominal total des Obligations 2047 racheté : 126 500 000 euros ;

montant nominal total des Obligations 2048 racheté : 251 600 000 euros ;

montant nominal total des Obligations 2047 restant en circulation : 123 500 000 euros ; et

montant nominal total des Obligations 2048 restant en circulation : 248 400 000 euros.

Les Obligations Existantes rachetées conformément à l’Offre de Rachat seront annulées par la Société.

L’Offre de Rachat et l’émission envisagée des Nouvelles Obligations s’inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par la Société de sa structure de financement.

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