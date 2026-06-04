Bitget lance Stocks 2.0, permettant l’association entre les actions tokenisées et la liquidité réelle du marché américain





VICTORIA, Seychelles, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé le lancement de Bitget Stocks 2.0. Cette version améliorée du produit au comptant d’actions tokenisées est conçue pour renforcer la liquidité, la transparence des actifs et l’efficacité du capital dans le cadre du trading de titres tokenisés.

Le produit est publié par Reality, une plateforme d’émission d’actifs réels (RWA) agréée, qui bénéficie du soutien stratégique, de l’accès au trading et de la sécurité des actifs de Bitget au sein de son écosystème.

Cette mise à niveau s’articule autour de trois améliorations du produit : une liquidité boursière accrue, une réplication économique de l’actif sous-jacent et une utilisation plus importante des tokens d’actions en terme de marge, de stratégie et de rendement au sein de l’écosystème de Bitget. Stock 2.0 est conçu pour relier le trading d’actions tokenisées à la liquidité réelle des marchés boursiers provenant de sources mondiales. Cette caractéristique offre aux utilisateurs une expérience de trading au comptant sur actions avec des carnets de commandes plus fournis, moins de frictions de trading et une exécution plus rapide, le tout directement depuis l’application Bitget.

Le produit prend également en charge la réplication d’actifs pour les tokens d’actions éligibles. Il permet également la négociation directe de stablecoins utilisant l’USDT. Les dividendes en espèces sont également convertis en USDT et crédités sur les comptes des utilisateurs. Les dividendes en actions sont pris en compte dans les soldes des utilisateurs, tandis que les opérations sur titres telles que les fractionnements et les regroupements d’actions sont répercutées sur les tokens afin de maintenir l’exposition économique en adéquation avec l’action sous-jacente.

Stock 2.0 élargit également le rôle des actions tokenisées au sein de l’écosystème de Bitget. Les tokens d’actions éligibles peuvent être utilisés dans le cadre de systèmes de compte et de marge unifiés, et peuvent être connectés à des outils pris en charge tels que le spot grid, le futures grid, le copy trading et certains produits de rendement. Les utilisateurs disposent ainsi de moyens supplémentaires pour gérer leur capital tout en conservant une exposition aux actifs en actions à l’échelle mondiale.

« La tokenisation des actions permet d’établir un lien entre le monde crypto et les marchés mondiaux », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « D’ici 2030, plus de 10 % des actifs financiers mondiaux pourraient être tokenisés, et cette évolution sera alimentée par des plateformes fondées sur l’accessibilité, la profondeur et la conformité. À ce jour, nous avons déjà mis en place les éléments nécessaires à cet avenir. »

Par rapport aux produits d’actifs réels (RWA) existants sur d’autres plateformes, les frais de Bitget sont les plus compétitifs du marché. Le taux de base est de 0,1 %, et les frais Maker/Taker sont identiques à ceux du programme VIP, soit des frais fixes de 0,05 % avec les offres BGB et des coûts de transaction nuls, ce qui en fait la solution la plus rentable pour négocier des actions.

Ce lancement s’appuie sur l’avance que Bitget a pris dans le domaine du trading d’actions tokenisées, qu’il s’agisse d’actions et d’ETF tokenisés, de contrats à terme sur actions ou de pré-IPO.

Bitget figure parmi les premières grandes bourses de cryptomonnaies à prendre en charge les actions tokenisées. En janvier 2026, le volume cumulé des transactions au comptant sur actions tokenisées de la plateforme avait dépassé le milliard de dollars, et représentait environ 89 % du volume des transactions sur actions tokenisées émises par Ondo en décembre 2025. Le volume cumulé de ses contrats à terme sur actions a également franchi la barre des 10 milliards de dollars, faisant de Bitget un pionnier du modèle de bourse universelle.

Le premier lot de Bitget Stocks 2.0 comprend 36 nouveaux actifs liés à des actions cotées, couvrant des actions et des ETF de premier plan tels qu’Apple, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet, NVIDIA, Microsoft et QQQ. La disponibilité est soumise à la juridiction de l’utilisateur et aux conditions d’éligibilité applicables.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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