Le secteur canadien des sentiers se réunit à Winnipeg pour tracer la voie vers l’avenir

WINNIPEG, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans deux semaines, les leaders du secteur des sentiers de partout au Canada se réuniront à Winnipeg pour une conversation nationale sur l’avenir des réseaux de sentiers du pays.

Le tout premier Sommet canadien sur les sentiers aura lieu à un moment crucial pour le secteur des sentiers canadien. Partout au Canada, les sentiers font face à des pressions croissantes venant des changements climatiques, des infrastructures vieillissantes, de la fréquentation accrue et du financement incertain; des enjeux qu’aucune organisation, communauté ou région ne peut résoudre seule.

Organisé par Sentier Transcanadien, le Sommet se déroulera du 16 au 19 juin 2026 au Delta Hotel au centre-ville de Winnipeg. Sous le thème « les sentiers pour un monde en changement », le Sommet rassemblera des gestionnaires de sentier, des spécialistes, des décisionnaires, des défenseurs et défenseures, des leaders de communautés et des bénévoles afin de partager des connaissances, de renforcer des partenariats et d’explorer des solutions pratiques pour bâtir des réseaux de sentiers plus résilients, plus inclusifs et plus durables.

« Les sentiers canadiens sont une infrastructure essentielle pour les communautés. Ils favorisent la santé et le bien-être, relient les gens à la nature et permettent aux communautés de se rassembler », explique Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Mais, partout au pays, les sentiers font aussi face à des pressions réelles et urgentes. Rassembler le secteur nous donne la chance d’échanger sur ce qui fonctionne, d’apprendre les uns des autres et de créer les partenariats nécessaires pour veiller à ce que les sentiers puissent continuer à desservir les gens et les communautés, et ce, pour des générations. »

Avec des personnes déléguées des partout au Canada, le Sommet sera un vrai rassemblement pancanadien. Plus de 75 conférenciers et conférencières de partout au pays animeront des conférences, des séances en sous-groupes, des excursions, des ateliers expérientiels et des séances de réseautage tous axés sur les enjeux et les possibilités qui façonnent l’avenir des sentiers.

La programmation du Sommet est organisée autour de trois volets : innover la gestion des sentiers, renforcer le secteur des sentiers et favoriser le bien-être des communautés. Les séances exploreront des sujets comme la résilience climatique, l’accessibilité, le tourisme de sentier, l’innovation numérique, l’intendance, la gestion de la fréquentation, la mobilisation communautaire et la planification inclusive.

Les conférenciers et conférencières principales seront :

Lisa Franks , six fois médaillée d’or aux Jeux paralympiques, ingénieure mécanique et défenseure des droits à l’accessibilité.

, six fois médaillée d’or aux Jeux paralympiques, ingénieure mécanique et défenseure des droits à l’accessibilité. Dre Melissa Lem , médecin de famille à Vancouver, cofondatrice de PaRX, le programme de prescription de la nature du Canada et leader à l’intersection de la nature, de la santé et du bien-être

, médecin de famille à Vancouver, cofondatrice de PaRX, le programme de prescription de la nature du Canada et leader à l’intersection de la nature, de la santé et du bien-être Ryan Shackleton, chef de la direction de Know History, la plus grande firme de recherche en histoire et en récits en Amérique du Nord.





En plus des conférences principales et des séances en sous-groupes, le Sommet offrira l’occasion de découvrir le réseau de sentiers, les espaces naturels et les attraits culturels de Winnipeg. La programmation inclut des sorties sur le terrain d’une journée, des ateliers expérientiels et une soirée à The Leaf, le spectaculaire jardin botanique de la ville au parc Assiniboine.

Le Sommet canadien sur les sentiers affiche presque complet. Toute personne intéressée à y assister est encouragée à s’inscrire dès que possible à sommetcanadiensurlessentier.ca

Know History est le commanditaire principal du Sommet canadien sur les sentiers 2026. En plus du soutien de Know History, les commanditaires Pionniers du Sommet incluent Esri Canada, Great Canadien Trails et le Gouvernement du Manitoba et Parcs Canada.

Des représentants et représentantes de Sentier Transcanadien sont disponibles pour des entrevues en anglais et en français. Les conférenciers et conférencières sont également disponibles pour des entrevues avant et pendant le Sommet.

Les médias qui souhaitent assister au Sommet peuvent communiquer leur intérêt à jfauteux@tctrail.ca.

Personne-ressource pour les médias

Justin Fauteux

Gestionnaire, Communications

Sentier Transcanadien

jfauteux@tctrail.ca

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sommet canadien sur les sentiers est organisé par Sentier Transcanadien, l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion.

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages au monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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