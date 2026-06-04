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Nyxoah Entre dans une Nouvelle Phase de Création de Valeur à Long Terme

Lancement du processus de transition vers un Chief Executive Officer basé aux États-Unis

Cette transition soutiendra l'accélération du lancement commercial de Genio aux États-Unis

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 4 juin 2026, 22h01 CET / 16h01 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale dédiée au développement de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), annonce aujourd'hui le lancement d'un processus de transition managériale visant à accélérer davantage la traction commerciale de la Société aux États-Unis.

Après sept années de succès à la tête de Nyxoah, Olivier Taelman, conjointement avec le Conseil d'Administration, a décidé que le moment était venu de transférer la direction de la Société à un Chief Executive Officer basé aux États-Unis, alors que la Société aborde sa prochaine phase de croissance et de création de valeur portée par le marché américain. Le Conseil d'Administration a officiellement lancé un processus de recherche en vue de nommer un nouveau Chief Executive Officer basé aux États-Unis, qui dirigera Nyxoah depuis un marché clé pour la croissance future de la Société.

M. Taelman restera pleinement engagé pendant la période de transition, continuant à diriger les opérations quotidiennes de la Société et à accompagner une intégration harmonieuse ainsi qu'une transition réussie vers le futur Chief Executive Officer.

"Diriger Nyxoah au cours des sept dernières années a été l'un des parcours les plus gratifiants de ma carrière professionnelle", a déclaré M. Taelman. "Avec une équipe d'exception, nous avons transformé Nyxoah, d'une société clinique en phase initiale, en une plateforme mondiale de technologie médicale commerciale, dotée de l'autorisation PMA de la FDA, ayant réalisé des IPO réussies sur Euronext Bruxelles et le Nasdaq, et menant un lancement commercial prometteur du système Genio® aux États-Unis."

Robert Taub, Président du Conseil d'Administration, a commenté : "Nous saluons la contribution remarquable d'Olivier Taelman. La conjonction de ressources financières renforcées, d'une dynamique commerciale en accélération aux États-Unis et d'une structure de direction centrée sur les États-Unis positionnera Nyxoah favorablement pour sa prochaine phase de croissance sur le marché de l'AOS, en forte expansion."

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l'extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d'informations, visitez http://www.nyxoah.com/.



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant la transition prévue de son Chief Executive Officer ; le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; ainsi que la stratégie de commercialisation et la croissance de la Société sur le marché américain. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l'issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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