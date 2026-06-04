Marie Brizard Wine & Spirits Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale du 25 juin 2026

Charenton-le-Pont, le 4 juin 2026

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale du 25 juin 2026

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce la mise à disposition ce jour des documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 25 juin 2026, qui se tiendra à 10h00 dans les locaux : Le Tripot Régnier, situés 10-12, rue Mathurin Régnier – PARIS 15ème.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation à ladite assemblée a été publié au BALO n°60 du 20 mai 2026.

Un avis de convocation rectificatif à l’avis de réunion sera publié au BALO du 10 juin 2026.

Les documents préparatoires et informations prévus par l'article R. 22-10-23 du code de commerce sont disponibles à compter de ce jour sur le site Internet de la Société (Assemblée générale - MBWS)

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif pourra, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège social de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.





Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale de la Société qui est régulièrement mise à jour de toutes les informations nécessaires pour garantir leurs droits.









Contact Relations Investisseurs et Actionnaires



Groupe MBWS



Emilie Drexler



relations.actionnaires@mbws.com



Tél : +33 1 43 91 62 40







Contact Presse



Image Sept



Clémence Vermersch - Laurent Poinsot



cvermersch@image7.fr – lpoinsot@image7.fr



Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

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