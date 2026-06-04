Saputo annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2026

MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a divulgué aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice financier clos le 31 mars 2026. À moins d’avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action, et sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Les résultats de la Division Produits laitiers (Argentine), qui étaient auparavant présentés dans le Secteur International, ont été classés comme des activités abandonnées. Les informations comparatives ont été présentées en conséquence tandis que les actifs et passifs ont été présentés comme étant détenus en vue de la vente.

À propos des résultats de l’exercice complet, Carl Colizza, président et chef de la direction, a déclaré : « Cette année marque une étape importante à l’égard de l’avancement de notre stratégie à long terme et du renforcement des assises de notre entreprise. À mesure que nous progressons dans la phase de réalisation de notre programme d’investissement lancé en 2021, nous constatons des avantages tangibles dans notre structure de coûts et les capacités de notre réseau, ainsi qu’une meilleure constance quant à notre performance globale. Nous avons également revu notre portefeuille afin de nous concentrer sur les occasions à rendement élevé, ce qui a permis à Saputo d’être plus concurrentielle dans des segments attrayants. Grâce à notre flexibilité financière et à un ensemble de priorités claires, notamment l’efficience opérationnelle, l’efficacité commerciale et l’investissement sélectif, nous sommes bien placés pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

M. Colizza a poursuivi : « Nous avons clôturé l’exercice sur une solide note, ce qui témoigne d’une exécution rigoureuse dans l’ensemble de l’entreprise. Le rendement du quatrième trimestre est en grande partie attribuable aux mesures que nous contrôlons, notamment des stratégies de prix efficaces, une combinaison de produits améliorée et une exécution rigoureuse par rapport à nos priorités opérationnelles. La trajectoire sous-jacente de nos activités continue de s’améliorer. Il est important de noter que la forte génération de flux de trésorerie au cours du trimestre souligne la résilience de notre modèle et notre capacité à financer à la fois les priorités à court terme et la croissance future. »



Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars

2026

20253

2026

20253 ACTIVITÉS POURSUIVIES 2 Produits 4 173 4 414 17 551 17 812 BAIIA ajusté1 386 367 1 659 1 503 Marge du BAIIA ajusté1 9,2 % 8,3 % 9,5 % 8,4 % Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies2 157 87 690 (147 ) Bénéfice net (perte nette) par action (BPA) lié(e) aux activités poursuivies2 De base 0,39 0,21 1,68 (0,35 ) Dilué 0,38 0,21 1,67 (0,35 ) Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1,2 169 145 751 635 BPA ajusté lié aux activités poursuivies1,2 De base 0,42 0,34 1,83 1,50 Dilué 0,41 0,34 1,82 1,50 Entrées de trésorerie nettes d'exploitation liées aux activités poursuivies2 510 340 1 508 1 194 Dépenses d’investissement2 127 136 339 386







Pour les quatrièmes trimestres

clos les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars

2026

20253 2026

20253 Produits 4 585 4 753 18 825 19 061 Activités abandonnées4 412 339 1 274 1 249 Activités poursuivies2 4 173 4 414 17 551 17 812 BAIIA ajusté 1 409 376 1 777 1 565 Activités abandonnées4 23 9 118 62 Activités poursuivies2 386 367 1 659 1 503 Bénéfice net (perte nette) 5 102 74 672 (176 ) Activités abandonnées4 (55 ) (13 ) (18 ) (29 ) Activités poursuivies2 157 87 690 (147 )





1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les activités poursuivies excluent la Division Produits laitiers (Argentine). 3 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées. 4 Se rapporte à la Division Produits laitiers (Argentine). Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés de la Compagnie pour un complément d'information. 5 Se rapporte au total des activités poursuivies et des activités abandonnées.



FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits se sont établis à 4,173 milliards de dollars, en baisse de 241 millions de dollars, ou 5,5 %, en raison de la baisse des prix du marché des produits laitiers aux États-Unis 3 . Toutefois, les produits du quatrième trimestre reflètent la hausse des volumes de ventes, surtout en Amérique du Nord, et l'augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, ce qui est conforme aux trimestres précédents.





. Toutefois, les produits du quatrième trimestre reflètent la hausse des volumes de ventes, surtout en Amérique du Nord, et l'augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, ce qui est conforme aux trimestres précédents. Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 386 millions de dollars, en hausse de 19 millions de dollars, ou 5,2 %, avec une marge du BAIIA ajusté 1 de 9,2 %, comparativement à 8,3 %. Les initiatives commerciales et l’exécution rigoureuse des commandes des clients ont soutenu l’augmentation des volumes de ventes; Une combinaison de produits avantageuse, sous l'effet de la croissance dans les catégories des produits à valeur ajoutée et des aliments laitiers, ainsi que dans les principaux produits de marque; Des améliorations opérationnelles et des gains d'efficience aux entrepôts, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours, et une gestion proactive des coûts ont contribué à la croissance des marges; Sur nos marchés nationaux, la hausse des prix de vente appliquée aux principales catégories de produits afin d’atténuer les pressions inflationnistes a préservé les marges; Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d'actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions ont été enregistrées au cours du trimestre.





s’est chiffré à 386 millions de dollars, en hausse de 19 millions de dollars, ou 5,2 %, avec une marge du BAIIA ajusté de 9,2 %, comparativement à 8,3 %. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies 4 a totalisé 157 millions de dollars, ou 0,39 $ par action (de base) et 0,38 $ par action (dilué), en hausse de 70 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par la hausse du BAIIA ajusté 1 , dont il est question ci-dessus, et la baisse des coûts de restructuration, en partie contrebalancées par le profit à la cession d'actifs inscrit au trimestre correspondant de l'exercice précédent et la charge d’impôt sur le résultat plus élevée. L’augmentation du BPA reflète également une réduction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation découlant des rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.





a totalisé 157 millions de dollars, ou 0,39 $ par action (de base) et 0,38 $ par action (dilué), en hausse de 70 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par la hausse du BAIIA ajusté , dont il est question ci-dessus, et la baisse des coûts de restructuration, en partie contrebalancées par le profit à la cession d'actifs inscrit au trimestre correspondant de l'exercice précédent et la charge d’impôt sur le résultat plus élevée. L’augmentation du BPA reflète également une réduction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation découlant des rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1, 4 a totalisé 169 millions de dollars, ou 0,42 $ par action1 (de base) et 0,41 $ par action1 (dilué), en hausse de 24 millions de dollars, ou 0,08 $ et 0,07 $ par action, respectivement. L'augmentation du BPA ajusté1 est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net, dont il est question ci-dessus, et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le bénéfice net6 a totalisé 102 millions de dollars, en hausse de 28 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net lié aux activités poursuivies4, dont il est question ci-dessus, contrebalancée en partie par l’augmentation de la perte nette liée aux activités abandonnées5. Se reporter à la rubrique « Résultats consolidés » ci-dessous pour plus d’information.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion. 4 Les activités poursuivies excluent la Division Produits laitiers (Argentine). 5 Se rapporte à la Division Produits laitiers (Argentine). Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés de la Compagnie pour un complément d'information. 6 Se rapporte au total des activités poursuivies et des activités abandonnées.



FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2026

Les produits se sont établis à 17,551 milliards de dollars, en baisse de 261 millions de dollars, ou 1,5 %, en raison de la baisse des prix du marché des produits laitiers aux États-Unis 3 . Toutefois, les produits pour l’exercice 2026 reflètent la hausse des volumes de ventes, surtout en Amérique du Nord, et l'augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers.



. Toutefois, les produits pour l’exercice 2026 reflètent la hausse des volumes de ventes, surtout en Amérique du Nord, et l'augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers. Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 1,659 milliard de dollars, en hausse de 156 millions de dollars, ou 10,4 %, avec une marge du BAIIA ajusté 1 de 9,5 %, comparativement à 8,4 %. Les résultats se sont améliorés dans tous nos secteurs au cours de l’exercice 2026. Les initiatives commerciales et l’exécution rigoureuse des commandes des clients ont soutenu l’augmentation des volumes de ventes et la combinaison de produits avantageuse, sous l'effet de la croissance dans les catégories des fromages et à valeur ajoutée, ainsi que dans les principaux produits de marque; Des améliorations opérationnelles, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récents investissements et la gestion proactive des coûts ont contribué à la croissance des marges; Sur nos marchés d’exportation, la relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats; Sur nos marchés nationaux, la hausse des prix de vente appliquée aux principales catégories de produits afin d’atténuer les pressions inflationnistes a préservé les marges; Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d'actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions ont été enregistrées au cours de l'exercice; Conjoncture défavorable du marché américain des produits laitiers3 par rapport à l'exercice précédent.





s’est chiffré à 1,659 milliard de dollars, en hausse de 156 millions de dollars, ou 10,4 %, avec une marge du BAIIA ajusté de 9,5 %, comparativement à 8,4 %. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées 1 a atteint 1,777 milliard de dollars, en hausse de 212 millions de dollars ou 13,5 %, et la marge du BAIIA ajusté 1 s’est établie à 9,4 %, en hausse par rapport à 8,2 %. La hausse s'explique par le BAIIA ajusté 1 lié aux activités poursuivies plus élevé, dont il est question ci-dessus, et l'augmentation du BAIIA ajusté 1 lié aux activités abandonnées, du fait surtout d'un alignement plus favorable entre l’inflation et la dévaluation du peso argentin, en particulier en ce qui a trait aux coûts moins élevés du lait.



a atteint 1,777 milliard de dollars, en hausse de 212 millions de dollars ou 13,5 %, et la marge du BAIIA ajusté s’est établie à 9,4 %, en hausse par rapport à 8,2 %. La hausse s'explique par le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies plus élevé, dont il est question ci-dessus, et l'augmentation du BAIIA ajusté lié aux activités abandonnées, du fait surtout d'un alignement plus favorable entre l’inflation et la dévaluation du peso argentin, en particulier en ce qui a trait aux coûts moins élevés du lait. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies 4 a totalisé 690 millions de dollars, ou 1,68 $ par action (de base) et 1,67 $ par action (dilué), en hausse de 837 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par l'absence de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles sans effet sur la trésorerie de 684 millions de dollars (674 millions de dollars après impôt) comptabilisée dans la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) au troisième trimestre de l’exercice précédent, par la hausse du BAIIA ajusté 1 , par la diminution des coûts de restructuration et par la baisse des amortissements, facteurs contrebalancés en partie par un profit à la cession d’actifs comptabilisé au cours de l’exercice précédent et par une augmentation de la charge d'impôt sur le résultat. La hausse du BPA tient compte également de la diminution du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation à la suite de rachats d'actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.





a totalisé 690 millions de dollars, ou 1,68 $ par action (de base) et 1,67 $ par action (dilué), en hausse de 837 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par l'absence de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles sans effet sur la trésorerie de 684 millions de dollars (674 millions de dollars après impôt) comptabilisée dans la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) au troisième trimestre de l’exercice précédent, par la hausse du BAIIA ajusté , par la diminution des coûts de restructuration et par la baisse des amortissements, facteurs contrebalancés en partie par un profit à la cession d’actifs comptabilisé au cours de l’exercice précédent et par une augmentation de la charge d'impôt sur le résultat. La hausse du BPA tient compte également de la diminution du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation à la suite de rachats d'actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies1, 4 a totalisé 751 millions de dollars, ou 1,83 $ par action1 (de base) et 1,82 $ par action1 (dilué), en hausse de 116 millions de dollars, ou 0,33 $ par action et 0,32 $ par action, respectivement. L'augmentation du BPA ajusté1 est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net, dont il est question ci-dessus, et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion. 4 Les activités poursuivies excluent la Division Produits laitiers (Argentine).

Le bénéfice net 6 a totalisé 672 millions de dollars, en hausse de 848 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par la hausse du bénéfice net lié aux activités poursuivies, dont il est question ci-dessus, et par la baisse de la perte nette liée aux activités abandonnées5. Se reporter à la rubrique « Résultats consolidés » ci-dessous pour plus d’information.





a totalisé 672 millions de dollars, en hausse de 848 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par la hausse du bénéfice net lié aux activités poursuivies, dont il est question ci-dessus, et par la baisse de la perte nette liée aux activités abandonnées5. Se reporter à la rubrique « Résultats consolidés » ci-dessous pour plus d’information. Les entrées de trésorerie nettes d’exploitation liées aux activités poursuivies 4 ont totalisé 1,508 milliard de dollars, en hausse de 314 millions de dollars, ou 26,3 %. La hausse est attribuable essentiellement à une utilisation moindre du fonds de roulement et à une augmentation du BAIIA ajusté 1 .



ont totalisé 1,508 milliard de dollars, en hausse de 314 millions de dollars, ou 26,3 %. La hausse est attribuable essentiellement à une utilisation moindre du fonds de roulement et à une augmentation du BAIIA ajusté . La Société a retourné du capital aux actionnaires au moyen du rachat d'environ 19,2 millions d'actions ordinaires, pour un prix total d'achat de 679 millions de dollars et du versement de dividendes totalisant 324 millions de dollars.





Les dépenses d'investissement4 ont totalisé 339 millions de dollars et le solde de la trésorerie d’exploitation a été affecté principalement à la réduction de la dette nette2.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion. 4 Les activités poursuivies excluent la Division Produits laitiers (Argentine). 5 Se rapporte à la Division Produits laitiers (Argentine). Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés de la Compagnie pour un complément d'information. 6 Se rapporte au total des activités poursuivies et des activités abandonnées.



ÉVÉNEMENTS CLÉS

Le 12 février 2026, la Société a conclu une entente définitive avec Gloria Foods, la société de portefeuille spécialisée dans les produits laitiers et alimentaires de Grupo Gloria, en vue de vendre une participation de 80 % dans sa Division Produits laitiers (Argentine). La clôture de la transaction devrait avoir lieu au premier semestre de l'exercice 2027, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires. À la clôture, la Société s'attend à recevoir un produit net d'environ 557 millions de dollars, déduction faite de l'impôt (400 millions de dollars américains). Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ». Par la suite de l’entente définitive, les résultats de la Division Produits laitiers (Argentine), qui étaient auparavant présentés dans le Secteur International, ont été classés comme des activités abandonnées. Les informations comparatives ont été présentées en conséquence tandis que les actifs et passifs ont été présentés comme étant détenus en vue de la vente.





En décembre 2025, nous avons fermé de façon permanente notre installation de Green Bay, au Wisconsin, dans le cadre des activités de consolidation liées à nos initiatives d’optimisation du réseau annoncées précédemment dans notre Secteur USA.



Le 19 novembre 2025, nous avons renouvelé notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 5 % de nos actions ordinaires émises et en circulation, laquelle offre se terminera au plus tard le 18 novembre 2026. Cette offre publique de rachat reflète notre engagement continu de retourner du capital à nos actionnaires, tout en conservant la souplesse nécessaire pour affecter du capital aux occasions de croissance.



Le 2 juillet 2025, la Société a émis, dans le cadre d’un placement privé, des billets à moyen terme non garantis de série 12 d’un montant en capital total de 400 millions de dollars échéant le 2 juillet 2030 et portant intérêt au taux annuel de 3,879 %. Le produit de ce placement a été affecté, le 14 juillet 2025, au remboursement anticipé du capital total de 350 millions de dollars des billets non garantis de premier rang de série 5 de la Société et le reste a été affecté aux besoins généraux de la Société.



En juin 2025, nous avons annoncé nos engagements environnementaux pour 2030, y compris des objectifs scientifiques validés par l'initiative Science Based Targets (« iSBT »). Le 7 août 2025, nous avons publié notre Feuille de route pour le climat, qui fournit des détails supplémentaires sur notre plan d’action pour atteindre nos objectifs scientifiques, et qui est disponible dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société à l’adresse www.saputo.com .





. Le 1er juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux américains en vertu desquels nous exerçons nos activités a pris effet. La nouvelle formule d’établissement du prix du lait a eu une incidence positive sur nos résultats, conformément à nos attentes.





Le conseil d’administration a approuvé un dividende de 0,20 $ l’action payable le 25 juin 2026 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2026.

LA PROMESSE SAPUTO

Le 4 juin 2026, nous avons publié notre Rapport de la promesse Saputo 2026, ce qui atteste de notre engagement envers la transparence et la reddition de comptes en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui influent sur nos activités.

Ce rapport offre un aperçu complet des progrès réalisés tout au long de l’exercice 2026 conformément à notre plan stratégique triennal. Il présente notre performance à l’égard des sept piliers de la promesse Saputo et comprend une évaluation détaillée de notre progression vers la réalisation de nos engagements environnementaux de 2030, y compris nos objectifs scientifiques validés par l'initiative Science Based-Targets (« iSBT »).

Il est possible d'obtenir le Rapport de la promesse Saputo 2026 dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société, au www.saputo.com .

Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2026, veuillez consulter les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 mars 2026. Ces documents sont disponibles sur SEDAR+ sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l’adresse suivante : www.saputo.com .

Webdiffusion et conférence téléphonique

Une webdiffusion et une conférence téléphonique auront lieu le vendredi 5 juin 2026 à 8 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion débutera par une courte présentation, suivie d’une période de questions. Les conférenciers seront Carl Colizza, président et chef de la direction, et Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire.

Pour participer :

Webdiffusion : Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien .

Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».





: Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce . Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Conférence téléphonique : 1-800-715-9871 ID de conférence : 5005277 Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est l’un des principaux producteurs de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Jusqu'à la réalisation de la cession annoncée précédemment, Saputo demeure le plus grand transformateur laitier en Argentine. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur www.saputo.com ou par l'entremise de Facebook , Instagram et LinkedIn .

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, nos énoncés à l'égard de la vente à réaliser d'une participation de 80 % dans notre Division Produits laitiers (Argentine), et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 4 juin 2026, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca .

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la disponibilité et les variations de prix du lait et des autres ingrédients laitiers, notre capacité à transférer les augmentations du coût des intrants, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d’approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix des produits laitiers dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux; les incertitudes économiques et géopolitiques; les changements apportés aux accords et politiques commerciaux internationaux, y compris ceux qui pourraient résulter des tarifs douaniers, des quotas, des barrières commerciales et d'autres restrictions similaires; l’évolution réelle ou perçue de la conjoncture économique ou de ralentissements économiques ou de récessions; l’évolution des tendances de consommation; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’environnement hautement concurrentiel dans notre secteur d’activité; le regroupement de la clientèle; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d’affaires; les changements apportés aux mesures de protection tarifaire des produits laitiers; l’interruption imprévue des activités; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; les menaces touchant la santé publique; l’incapacité de mettre en œuvre notre stratégie de croissance comme prévu ou d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l’incapacité d’effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; les variations des taux d’intérêt et l’accès aux marchés des capitaux et du crédit; et tout retard ou échec de la clôture de la vente à réaliser d'une participation de 80 % dans la Division Produits laitiers (Argentine) ou l'incapacité de la Société à réaliser les avantages attendus de cette vente. Il pourrait y avoir d'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle, ou que nous jugeons négligeables, qui pourraient néanmoins nuire à nos activités, à notre situation financière, à notre situation de trésorerie, à nos résultats ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités; les politiques en matière de commerce international; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité; nos coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en œuvre réussie de notre stratégie de croissance; notre capacité à mettre en œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre dépendance à l'égard de tierces parties; notre capacité à réaliser des gains d’efficience et l’optimisation des coûts découlant des initiatives stratégiques; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits d'exploitation dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; les niveaux de l’offre et de la demande sur le marché pour nos produits; nos coûts liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. Nos objectifs et nos aspirations en matière de performance financière reposent sur des hypothèses qui portent entre autres sur ce qui suit : l'absence de détérioration importante de la conjoncture macroéconomique; les tarifs douaniers, les quotas, les barrières commerciales et autres restrictions similaires; notre capacité d'atténuer la pression de l'inflation sur les coûts; les marchés des ingrédients, les prix des marchandises, les taux de change; la conjoncture du marché de la main-d’œuvre; l'incidence de l'élasticité des prix; notre aptitude à accroître la capacité de production et la productivité de nos installations; l'efficacité de notre réseau et les initiatives d'optimisation des coûts; et la croissance de la demande visant nos produits. Notre capacité à réaliser nos engagements et à atteindre nos cibles et nos buts en matière d’environnement (collectivement, nos « cibles environnementales ») dépend, entre autres, du développement, de l'efficacité et du coût des solutions pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière; de la capacité de la Société et de notre secteur d'activité à élaborer des modèles incitatifs durables pour réduire les émissions; de la disponibilité et notre capacité à accéder aux technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos cibles environnementales moyennant des coûts raisonnables et soutenables; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité, à des coûts soutenables, des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; de la réglementation environnementale et de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs et de nos efforts de promotion du développement durable.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

ANALYSE PAR SECTEUR D'EXPLOITATION

SECTEUR CANADA

(en millions de dollars CAD)

Pour les quatrièmes trimestres

clos les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars 2026

2025 2026 2025 Produits 1 313 1 258 5 423 5 164 BAIIA ajusté 159 157 697 647 Marge du BAIIA ajusté 12,1 % 12,5 % 12,9 % 12,5 % Amortissements 29 30 115 118



Produits

Les produits du quatrième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 1,313 milliard de dollars, en hausse de 55 millions de dollars, ou 4,4 %, comparativement à 1,258 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont augmenté en raison de la hausse des volumes de ventes dans nos segments de détail, des services alimentaires et industriel. L'accroissement des volumes de ventes de nos catégories à valeur ajoutée a permis de générer une combinaison de produits favorable. L'augmentation des volumes de ventes de beurre de même que la croissance des volumes des boissons à valeur ajoutée et des produits de culture bactérienne, du fait de la demande élevée des consommateurs pour des produits à haute teneur en protéines, ont eu une incidence favorable sur les produits.

La hausse des produits s’explique également par l’augmentation des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse des coûts de la matière première, le lait.

Au cours de l'exercice 2026, les produits ont totalisé 5,423 milliards de dollars, en hausse de 259 millions de dollars, ou 5,0 %, comparativement à 5,164 milliards de dollars pour l'exercice précédent.

Les produits ont augmenté en raison de la hausse des volumes de ventes dans nos segments de détail, des services alimentaires et industriel. Nous avons tiré parti de l'accroissement des volumes de ventes de nos catégories du fromage, du lait et des aliments laitiers, de même que d’une combinaison de produits favorable. L'augmentation des volumes de ventes de beurre de même que la croissance des volumes de boissons à valeur ajoutée et des produits de culture bactérienne, du fait de la demande élevée des consommateurs pour des produits à haute teneur en protéines, ont eu une incidence favorable sur les produits. Les volumes de fromages ont augmenté en raison de la hausse dans les catégories des fromages de consommation courante et des fromages de spécialité. Dans notre catégorie des fromages de consommation courante, Armstrong est devenu le chef de file national des volumes de la catégorie, ce qui témoigne du fort dynamisme de la marque et de l’exécution commerciale efficace.

La hausse des produits s’explique également par l’augmentation des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse des coûts de la matière première, le lait.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 159 millions de dollars, en hausse de 2 millions de dollars, ou 1,3 %, comparativement à 157 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 12,1 %, en baisse par rapport à 12,5 %.

Le Secteur Canada a continué de dégager des résultats solides.

La hausse des volumes de ventes, la combinaison de produits favorable et la hausse des prix, comme il est décrit ci-dessus, ont eu une incidence positive sur les résultats.

La croissance du BAIIA ajusté est attribuable aux gains d’efficacité en matière de fabrication découlant de nos dépenses d'investissement dans l'automatisation et l'efficience de nos capacités de production.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrées au cours du trimestre. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Le BAIIA ajusté de l’exercice 2026 a totalisé 697 millions de dollars, en hausse de 50 millions de dollars, ou 7,7 %, comparativement à 647 millions de dollars pour l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 12,9 %, en hausse par rapport à 12,5 %.

Les résultats du Secteur Canada ont de nouveau été supérieurs à ceux des années précédentes, demeurant plus élevés que les niveaux historiques.

Les initiatives commerciales et l'exécution rigoureuse des commandes des clients ont contribué à la hausse des volumes de ventes et à la combinaison de produits favorable. De plus, la hausse des prix, comme il est décrit ci-dessus, a eu une incidence positive sur les résultats.

La croissance du BAIIA ajusté est attribuable aux gains d’efficacité en matière de fabrication découlant de nos dépenses d'investissement dans l'automatisation et l'efficience de nos capacités de production.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés au cours de l'exercice. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Autres éléments

Les amortissements du quatrième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 29 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1 million de dollars comparativement à ceux de 30 millions de dollars du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l'exercice 2026, les amortissements ont totalisé 115 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 3 millions de dollars comparativement à ceux de 118 millions de dollars pour l’exercice précédent.

SECTEUR USA

(en millions de dollars CAD)

Pour les quatrièmes trimestres

clos les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars 2026

2025 2026 2025 Produits 1 868 2 140 8 291 8 755 BAIIA ajusté 149 148 672 615 Marge du BAIIA ajusté 8,0 % 6,9 % 8,1 % 7,0 % Amortissements 66 75 272 275



Produits

Les produits du quatrième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 1,868 milliard de dollars, en baisse de 272 millions de dollars, ou 12,7 %, comparativement à 2,140 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont subi l’incidence négative de la baisse des prix du marché des produits laitiers3 aux États-Unis, principalement attribuable à la diminution du prix moyen du bloc et du beurre2. Toutefois, la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et les prix plus élevés sur les marchés des ingrédients laitiers ont eu un effet positif sur les produits.

Les produits ont bénéficié de la hausse des volumes de ventes de fromage, d’aliments laitiers et d’ingrédients laitiers à valeur ajoutée, ainsi que de la combinaison de produits avantageuse. Au sein de ces catégories, la croissance des fromages à effilocher, du fromage d’exportation et de la crème a contribué de façon importante à l’augmentation des volumes.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

Les produits de l’exercice 2026 ont totalisé 8,291 milliards de dollars, en baisse de 464 millions de dollars, ou 5,3 %, comparativement à 8,755 milliards de dollars pour l’exercice précédent.

Les produits ont subi l'incidence négative de la baisse des prix du marché des produits laitiers aux États-Unis3, principalement attribuable à la diminution des prix moyens du beurre et du bloc2. Toutefois, la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et les prix plus élevés sur les marchés des ingrédients laitiers ont eu un effet positif sur les produits.

Les produits ont profité de la hausse des volumes de ventes dans les segments de détail et des services alimentaires et d’une combinaison de produits favorable. La croissance des volumes a été soutenue par la demande plus forte de plusieurs de nos plus importants clients, ce qui reflète la solidité de nos relations commerciales, la pertinence continuelle de notre offre et notre capacité à répondre à leurs besoins en constante évolution. Dans le segment de détail, la croissance est essentiellement attribuable à l'augmentation des volumes de ventes d'aliments laitiers et de fromages à effilocher, tandis que dans le segment des services alimentaires, la croissance a été soutenue par l'augmentation des volumes de ventes à des clients et de l'accroissement des exportations de fromage. Les volumes de ventes dans le segment industriel ont également augmenté, stimulés par la demande pour nos ingrédients à valeur ajoutée.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion.



BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 149 millions de dollars, en hausse de 1 million de dollars, ou 0,7 %, comparativement à 148 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,0 %, en hausse par rapport à 6,9 %.

La hausse des volumes de ventes et la combinaison de produits favorable, stimulées par nos initiatives commerciales, ont eu une incidence positive sur les résultats.

L’augmentation du BAIIA ajusté reflète les améliorations opérationnelles continues au cours de l’exercice 2026, y compris les gains d’efficience réalisés grâce à notre nouvelle installation d’entreposage consolidée dans le Midwest. Toutefois, les prix élevés du transport et du carburant ont entraîné une augmentation des frais de logistique.

La variation des conditions du marché des produits laitiers3 aux États-Unis n’a pas contribué de façon importante aux résultats, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés au cours du trimestre. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

Le BAIIA ajusté de l’exercice 2026 a totalisé 672 millions de dollars, en hausse de 57 millions de dollars, ou 9,3 %, comparativement à 615 millions de dollars pour l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,1 %, en hausse par rapport à 7,0 %.

La hausse des volumes de ventes et la combinaison de produits favorable, stimulées par nos initiatives commerciales, ont eu une incidence positive sur les résultats.

Le BAIIA ajusté a augmenté, ce qui reflète les améliorations opérationnelles, attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récentes dépenses d’investissement. Ces gains d'efficience découlent d'une réduction des coûts de chevauchement dans nos installations réalisée lors de la mise en œuvre des projets d'optimisation du réseau annoncés précédemment. À la clôture du troisième trimestre de l'exercice 2026, nous avons fermé de manière permanente notre installation de Green Bay, au Wisconsin, et avons complété le transfert de la production à notre installation de Franklin, au Wisconsin. En outre, l’exécution rigoureuse des commandes et la gestion proactive des coûts soutiennent l'amélioration des marges. Nos résultats ont également tiré profit de l'exécution continue de notre stratégie visant les ingrédients, qui comprend des investissements afin d'augmenter la capacité et d'améliorer notre réseau de production, ce qui nous a permis de répondre à la demande pour des ingrédients laitiers à valeur ajoutée et à marge plus élevée.

Notre nouvelle installation d’entreposage consolidée dans le Midwest a été mise en service au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Elle est conçue pour simplifier notre réseau d'approvisionnement et réaliser des améliorations d'échelle et de performance opérationnelle durables. Au cours de l'exercice 2026, nous avons engagé des coûts de mise en œuvre transitoires dans le cadre de cette initiative. Toutefois, les gains d'efficience obtenus au second semestre de l'exercice ont commencé à contrer l'incidence de ces coûts de mise en oeuvre.

Les conditions du marché des produits laitiers3 aux États-Unis ont été défavorables par rapport à l'exercice précédent. Cette situation découle des fluctuations défavorables des prix des produits laitiers sur le marché aux États-Unis3 au cours de l'exercice par rapport aux prix sur le marché au cours de l'exercice précédent. La nouvelle formule d’établissement du prix du lait, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2025, a eu une incidence positive sur nos résultats, conformément à nos attentes.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés au cours de l'exercice. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

Autres éléments

Les amortissements du quatrième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 66 millions de dollars, en baisse de 9 millions de dollars comparativement à 75 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2026, les amortissements ont totalisé 272 millions de dollars, en baisse de 3 millions de dollars comparativement à 275 millions de dollars pour l'exercice précédent.

Ces variations sont essentiellement attribuables à l’incidence nette de la mise en service et de la mise hors service d’actifs dans le cadre de nos projets d’immobilisations stratégiques.

Les coûts de restructuration du quatrième trimestre de l’exercice 2026 et de l’exercice 2026 comprenaient un profit à la cession d’actifs de 4 millions de dollars au titre de la vente d'une installation fermée dans la foulée des initiatives de consolidation dans notre Secteur USA annoncées précédemment.

Les coûts de restructuration du quatrième trimestre de l’exercice 2025 et de l’exercice 2025 ont totalisé 3 millions de dollars et 4 millions de dollars, respectivement, et se composaient principalement d’indemnités de départ engagées relativement à l’optimisation des frais de vente et frais généraux et d’administration.

SECTEURS INTERNATIONAL ET EUROPE

Les résultats de la Division Produits laitiers (Argentine) ont été classés comme des activités abandonnées et sont donc exclus des activités poursuivies et des résultats du Secteur International. Les chiffres comparatifs ont été présentés de nouveau afin de refléter ce classement. Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés pour un complément d’information.

(en millions de dollars CAD)

Pour les quatrièmes trimestres

clos les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars 2026

20252 2026 20252 Produits Secteur International 702 681 2 570 2 706 Produits Secteur Europe 290 335 1 267 1 187 Produits Secteur International et Secteur

Europe1 992 1 016 3 837 3 893 BAIIA ajusté Secteur International 41 38 162 135 Marge du BAIIA ajusté Secteur International 5,8 % 5,6 % 6,3 % 5,0 % BAIIA ajusté Secteur Europe 37 24 128 106 Marge du BAIIA ajusté Secteur Europe 12,8 % 7,2 % 10,1 % 8,9 % BAIIA ajusté Secteur International et Secteur 78 290 Europe1 62 241 Marge du BAIIA ajusté Secteur International et Secteur Europe1 7,9 % 6,1 % 7,6 % 6,2 % Amortissements Secteur International 27 25 104 99 Amortissements Secteur Europe 27 30 107 113 Amortissements Secteur International et Secteur Europe1 54 55 211 212





1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



SECTEUR INTERNATIONAL

Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie).

Produits

Les produits du quatrième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 702 millions de dollars, en hausse de 21 millions de dollars, ou 3,1 %, comparativement à 681 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les prix plus élevés sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers pour nos produits dans nos marchés d'exportation ont eu une incidence favorable, soutenus par une croissance des ingrédients à valeur ajoutée.

L'augmentation des volumes de ventes sur nos marchés nationaux a été contrebalancée par la baisse des volumes de ventes à l’exportation. Le profit sur les volumes de ventes sur nos marchés nationaux a été contrebalancé par la composition des produits défavorable.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Pour l’exercice 2026, les produits ont totalisé 2,570 milliards de dollars, en baisse de 136 millions de dollars, ou 5,0 %, comparativement à 2,706 milliards de dollars pour l'exercice précédent.

Les volumes de ventes ont reculé, en raison principalement de la vente de nos deux installations de transformation de lait frais et des activités de King Island Dairy. Les volumes de ventes à l’exportation ont reculé, en phase avec notre stratégie d'optimisation de combinaison de produits.

Les prix plus élevés sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers pour nos produits dans nos marchés d'exportation ont eu une incidence favorable, soutenus par une croissance des ingrédients à valeur ajoutée.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 41 millions de dollars, en hausse de 3 millions de dollars, ou 7,9 %, comparativement à 38 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 5,8 %, en hausse par rapport à 5,6 %.

L'incidence favorable de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers a été contrebalancée en partie par les coûts du lait plus élevés.

La disponibilité moindre du lait a eu une incidence sur l’efficience et l’absorption des frais fixes. Cette incidence a été atténuée par la stratégie d’optimisation de notre combinaison de produits.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés au cours du trimestre. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Pour l’exercice 2026, le BAIIA ajusté a totalisé 162 millions de dollars, en hausse de 27 millions de dollars, ou 20,0 %, comparativement à 135 millions de dollars pour l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 6,3 %, en hausse par rapport à 5,0 %.

L'incidence favorable de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers a été contrebalancée en partie par les coûts du lait plus élevés au 1er juillet 2025.

La disponibilité moindre du lait, en raison surtout de la sécheresse qui sévit dans les principales régions productrices de lait, a eu une incidence négative sur l’efficience et l’absorption des coûts fixes. Cette incidence a été atténuée par la stratégie d’optimisation de notre combinaison de produits.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés au cours de l'exercice. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Autres éléments

Les amortissements du quatrième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 27 millions de dollars, en hausse de 2 millions de dollars comparativement à 25 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les amortissements de l’exercice 2026 ont totalisé 104 millions de dollars, en hausse de 5 millions de dollars comparativement à 99 millions de dollars pour l'exercice précédent.

Il n'y a pas eu de coûts de restructuration au cours de l'exercice 2026. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, les coûts de restructuration ont totalisé 2 millions de dollars et se rapportent à des indemnités de départ liées à l'optimisation des frais de vente et des frais généraux et d’administration. Pour l'exercice 2025, les coûts de restructuration se sont élevés à 6 millions de dollars et se rapportent à des indemnités de départ et à des coûts de fermeture d'usines engagés principalement en lien avec la vente de l'installation King Island Dairy ainsi qu'à l'optimisation des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, nous avons comptabilisé un profit à la cession d’actifs de 24 millions de dollars résultant de la vente d'un terrain appartenant à la Division Produits laitiers (Australie). Il n’y a eu aucun profit à la cession d’actifs au cours de l’exercice 2026.

SECTEUR EUROPE

Produits

Les produits du quatrième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 290 millions de dollars, en baisse de 45 millions de dollars, ou 13,4 %, comparativement à 335 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont diminué en raison de la baisse des volumes de ventes de fromage en vrac, du fait de la réduction de l’approvisionnement en lait, ainsi que de la baisse des volumes de ventes d’ingrédients laitiers, ce qui reflète la modification apportée à notre stratégie en matière d’ingrédients. Les volumes de ventes dans les catégories autres que les fromages du segment de détail ont été contrebalancés en partie par la hausse des volumes de ventes de fromages de marque.

La hausse des prix de vente, mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes, a été contrée en partie par la baisse des produits.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Les produits de l’exercice 2026 ont totalisé 1,267 milliard de dollars, en hausse de 80 millions de dollars, ou 6,7 %, comparativement à 1,187 milliard de dollars pour l’exercice précédent.

Les produits ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse du coût du lait et des autres intrants.

Les volumes de ventes dans les catégories autres que les fromages du segment de détail ont diminué. Les volumes de ventes de fromage en vrac ont augmenté, en raison de la hausse de l’approvisionnement en lait. Les volumes de ventes d’ingrédients laitiers ont également augmenté à des prix de vente plus élevés. Les dépenses supplémentaires en publicité et en promotions ont soutenu la croissance des volumes de ventes de fromages de marque. Ces variations des volumes de ventes dans l'ensemble des catégories de produits et des segments de marché ont eu une incidence négligeable sur les produits.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 37 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars, ou 54,2 %, comparativement à 24 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 12,8 %, en hausse par rapport à 7,2 %.

L’amélioration de la performance s’explique principalement par une combinaison de produits favorable, qui s'explique par une diminution des volumes de ventes de fromage en vrac et une augmentation des volumes de ventes de fromages de marque. Le regroupement des activités d’emballage de fromage à Nuneaton et la transition en faveur de notre stratégie d’ingrédients, qui ont eu lieu au deuxième trimestre de l’exercice, ont permis de réaliser des gains d’efficience opérationnelle et des économies de coûts.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés pour soutenir les initiatives commerciales. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Pour l’exercice 2026, le BAIIA ajusté a totalisé 128 millions de dollars, en hausse de 22 millions de dollars, ou 20,8 %, comparativement à 106 millions de dollars pour l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 10,1 %, en hausse par rapport à 8,9 %.

L’amélioration de la performance s’explique principalement par la relation plus favorable entre les prix de vente et les coûts des intrants, qui a soutenu le recouvrement global de la marge, facteur compensé en partie par les incidences négatives attribuables aux charges opérationnelles élevées et à une combinaison de produits défavorable.

Les résultats du Secteur ont subi l'incidence d'une interruption pour entretien planifiée au cours du deuxième trimestre, ce qui a réduit la production de manière provisoire, des coûts liés à la mise en service et à la mise hors service d’actifs dans le cadre de la transition en faveur de la stratégie d'ingrédients et de la relocalisation des activités d’emballage de fromage à Nuneaton. Ces initiatives ont commencé à générer des gains d’efficience opérationnelle et des économies de coûts au second semestre de l'exercice.

Des hausses salariales et de la rémunération continues, y compris une augmentation de la rémunération à base d’actions, ainsi que des investissements stratégiques planifiés en publicité et en promotions, ont été enregistrés pour soutenir les initiatives commerciales. Ces hausses de coûts ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Autres éléments

Les amortissements du quatrième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 27 millions de dollars, en baisse de 3 millions de dollars comparativement à 30 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les amortissements de l'exercice 2026 ont totalisé 107 millions de dollars, en baisse de 6 millions de dollars comparativement à 113 millions de dollars pour l’exercice précédent. L’amortissement moins élevé est attribuable à la mise hors service d'actifs dans le cadre de nos projets d'immobilisations stratégiques.

Il n'y a eu aucun coût de restructuration au quatrième trimestre de l’exercice 2026. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, les coûts de restructuration comptabilisés ont totalisé 68 millions de dollars et comprenaient une dépréciation des actifs sans effet sur la trésorerie de 63 millions de dollars se rapportant principalement aux immobilisations corporelles dans le cadre de notre décision d’arrêter la fabrication de certains produits à base d’ingrédients laitiers fonctionnels dans notre Division Produits laitiers (Royaume-Uni) d’ici le milieu de l’exercice 2026. Les coûts de restructuration du quatrième trimestre de l’exercice 2025 et de l’exercice 2025 comprennent également des indemnités de départ et des coûts de fermeture d’installations totalisant 5 millions de dollars et 7 millions de dollars, respectivement, engagés relativement à l’optimisation des frais de vente et des frais généraux et d'administration et à la relocalisation des activités d’emballage de fromage d’un emplacement à un autre dans notre Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Au cours de l'exercice 2026, les coûts de restructuration se sont chiffrés à 6 millions de dollars et ils tenaient compte des indemnités de départ et de l’optimisation des frais de vente et des frais généraux et d’administration. Au cours de l'exercice 2025, les coûts de restructuration se sont établis à 70 millions de dollars.

Pour l’exercice 2025, une charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles sans effet sur la trésorerie de 684 millions de dollars (674 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée relativement à la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) du Secteur Europe.

Dans le cadre de la réalisation de notre test de dépréciation annuel du goodwill au 31 décembre 2024, les estimations des flux de trésorerie actualisés futurs pour l'unité génératrice de trésorerie de la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) (l'UGT Royaume-Uni) ont été réduites en raison principalement de la conjoncture du marché difficile au Royaume-Uni, y compris l'inflation et les taux d'intérêt élevés. Se reporter à la note 9 des états financiers consolidés pour obtenir de plus amples renseignements.

PERSPECTIVES POUR L’EF27

L'incertitude macroéconomique et géopolitique, y compris les pressions inflationnistes, la confiance inégale des consommateurs, l'incertitude entourant les tarifs et les conflits géopolitiques en cours, en particulier au Moyen-Orient, qui continuent d'influer sur le coût des intrants, les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la demande du marché final dans toutes les régions continuent d'influer sur le contexte d'exploitation.





Des volumes plus élevés et une combinaison de produits améliorée sont attendus dans certaines catégories, soutenus par une stratégie commerciale renouvelée, qui s’appuie de plus en plus sur une croissance mesurée, axée sur les catégories et qui donne la priorité aux rendements, à la qualité de la clientèle et à la force de la marque à long terme plutôt qu'à l’expansion indifférenciée des volumes. Cette approche prend appui sur des capacités commerciales accrues, une gouvernance des prix et des investissements ciblés, ce qui permet à Saputo de composer avec l’incertitude du marché tout en poursuivant une croissance durable et rentable.





La demande de produits laitiers riches en protéines et à valeur ajoutée profite toujours d'un excellent dynamisme, malgré l’évolution des tendances de consommation et la variabilité dans l'ensemble des marchés, ce qui justifie l’importance de la diversification des portefeuilles et des segments de marché.





Les gains d’efficience opérationnelle devraient continuer de s’améliorer à mesure que les récentes dépenses d’investissement au profit de la productivité, de l’absorption des coûts et de l’optimisation du réseau sont rentabilisées, sans négliger les efforts déployés par Saputo pour exercer ses activités comme fabricant à faible coût de produits laitiers de haute qualité, grâce à des investissements continus dans la technologie et l’automatisation, et à une rigueur en matière de coûts.





Les marchés américains des produits laitiers et les prix internationaux devraient être influencés par des différences temporelles entre les coûts des intrants et les mécanismes d’établissement des prix, les cycles de réalisation des stocks et les conditions de l’offre et de la demande sur le marché.





Les dépenses d'investissement devraient augmenter par rapport à l’exercice 2026, ce qui reflète les investissements réfléchis dans des projets à rendement élevé axés sur les secteurs laitiers en croissance rapide, l’optimisation de la capacité et l’efficience opérationnelle; le calendrier et les rendements dépendront de l’exécution et de la mise en œuvre progressive des projets.





Les frais de vente et les frais généraux et d'administration devraient refléter la hausse des coûts de la main-d’œuvre et l’augmentation prévue des dépenses en publicité et en promotions pour soutenir nos marques et nos initiatives commerciales et de croissance. Ces augmentations devraient être partiellement compensées par l’optimisation des coûts d’administration en cours, la simplification structurelle et les initiatives d’efficience.





Saputo maintient une approche disciplinée en matière de répartition du capital, et met l’accent sur le réinvestissement des flux de trésorerie dans des initiatives de croissance interne, des dépenses d'investissement et des fusions et acquisitions avisées qui cadrent avec ses priorités stratégiques. Les décisions relatives au déploiement du capital sont guidées par la génération de flux de trésorerie, ce qui permet d’investir avec circonspection dans la croissance tout en préservant la solidité du bilan et la capacité de retourner le capital aux actionnaires au fil du temps.





Dans l’ensemble, les perspectives de Saputo reflètent une approche rigoureuse axée sur l’efficience opérationnelle, une stratégie commerciale plus ciblée et mieux intégrée et des investissements continus pour saisir les occasions à long terme dans le secteur laitier. En raffermissant sa position en matière de coûts, en soutenant ses marques de premier plan et l’innovation à valeur ajoutée, et en élargissant son portefeuille dans l’ensemble des produits et des segments de marché, la Société est d’avis qu’elle est bien placée pour composer avec l’incertitude du marché tout en créant une valeur durable pour les parties prenantes.

Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

Les résultats de la Division Produits laitiers (Argentine) ont été classés comme des activités abandonnées et sont donc exclus des activités poursuivies et des résultats du Secteur International. Les chiffres comparatifs ont été présentés de nouveau de manière à refléter ce classement. Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés pour un complément d'information.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action et les ratios)

Exercices 20262

20252 T4 T3

T2

T1 T4 T3 T2 T1 ACTIVITÉS POURSUIVIES 3 Produits 4 173 4 590 4 432 4 356 4 414 4 648 4 406 4 344 BAIIA ajusté1 386 466 410 397 367 419 370 347 Marge du BAIIA ajusté1 9,2 % 10,2 % 9,3 % 9,1 % 8,3 % 9,0 % 8,4 % 8,0 % Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies



157



209



167



157



87



(496



)



137



125 Bénéfice (perte) par action (BPA) lié(e) aux activités poursuivies De base 0,39 0,51 0,41 0,38 0,21 (1,17 ) 0,32 0,30 Dilué(e) 0,38 0,51 0,40 0,38 0,21 (1,17 ) 0,32 0,30 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 169 224 182 176 145 193 157 140 BPA ajusté lié aux activités poursuivies1 De base 0,42 0,55 0,44 0,42 0,34 0,46 0,37 0,33 Dilué 0,41 0,54 0,44 0,42 0,34 0,46 0,37 0,33 ACTIVITÉS POURSUIVIES ET ABANDONNÉES Bénéfice net (perte nette)4 102 220 185 165 74 (518 ) 126 142 BPA De base 0,25 0,54 0,45 0,40 0,18 (1,22 ) 0,30 0,33 Dilué 0,25 0,53 0,45 0,40 0,18 (1,22 ) 0,30 0,33





1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées. 3 Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 4 Se rapporte au total des activités poursuivies et des activités abandonnées.

Information financière trimestrielle par secteur

Exercices 20262 20252 T4 T3

T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits Canada 1 313 1 416 1 373 1 321 1 258 1 359 1 294 1 253 USA 1 868 2 142 2 153 2 128 2 140 2 305 2 225 2 085 International 702 696 582 590 681 673 610 742 Europe 290 336 324 317 335 311 277 264 Total 4 173 4 590 4 432 4 356 4 414 4 648 4 406 4 344





Exercices 20262 20252 T4 T3

T2 T1 T4 T3 T2 T1 BAIIA ajusté Canada 159 189 179 170 157 175 162 153 USA 149 185 167 171 148 160 145 162 International 41 56 39 26 38 53 35 9 Europe 37 36 25 30 24 31 28 23 Total1 386 466 410 397 367 419 370 347





1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l’aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent communiqué renvoie également à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, lesquelles sont décrites dans la présente section.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d’apprécier et d’évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu’elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l’analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR, permettent aux investisseurs d’évaluer les résultats d’exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d’exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est improbable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d’autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et leur classement sont décrits dans la présente section.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s’entend d’une mesure financière présentée sous la forme d’un ratio, d’une fraction ou d’un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes.

Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas.

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est défini comme le bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : les coûts de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises (le profit) la perte à la cession d'actifs et la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. Nous sommes d’avis que le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies fournit de l’information utile aux investisseurs, puisque cette mesure financière donne des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l’incidence d’éléments non liés à l’exploitation ou hors trésorerie. De plus, étant donné notre historique en matière d’acquisition d’entreprises, nous estimons que le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est utile pour les investisseurs, puisque cette mesure les aide à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le bénéfice net ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Cette mesure n’a aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable, du bénéfice net et du bénéfice net ajusté.





Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars

2026

20253 2026

20253 20243

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies 157 87 690 (147 ) 152 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises1 16 15 60 60 60 Charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles2



—



—



—



674 265 (Profit) à la cession d'actifs2 — (17 ) — (17 ) — Coûts de restructuration2 (4 ) 60 1 65 19 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 169 145 751 635 496





1 L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises est inclus dans le poste « Amortissements » des états consolidés du résultat net. 2 Éléments présentés dans les états consolidés du résultat net. Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 3 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.



BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué liés aux activités poursuivies

Le BPA ajusté de base lié aux activités poursuivies (bénéfice net ajusté par action ordinaire de base lié aux activités poursuivies) et le BPA ajusté dilué lié aux activités poursuivies (bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué lié aux activités poursuivies) sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base lié aux activités poursuivies et le BPA ajusté dilué lié aux activités poursuivies comme étant le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, se reporter à l’analyse qui figure plus haut dans la section portant sur le bénéfice net ajusté.

Nous utilisons le BPA ajusté de base lié aux activités poursuivies et le BPA ajusté dilué lié aux activités poursuivies, et sommes d’avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l’incidence des coûts de restructuration, de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises (du profit) de la perte à la cession d’actifs et de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles. Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances liées à la performance de l’entreprise. Le BPA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction.

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées

Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées s'entend du BAIIA ajusté consolidé décrit ci-après, majoré du BAIIA ajusté lié aux activités abandonnées, qui comprend la Division Produits laitiers (Argentine), comme il est présenté à la note 6 des états financiers consolidés. Un rapprochement du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées avec la mesure financière la plus directement comparable utilisée par la Société, soit le bénéfice net (la perte nette), est présenté ci-dessous à la section BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté.

Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées fournit aux investisseurs de l'information utile sur la performance opérationnelle et financière de la Société avant la décision d'abandonner la Division Produits laitiers (Argentine). Le fait d'inclure les activités abandonnées dans le BAIIA ajusté est utile à des fins de comparaison, car elle permet aux investisseurs d'évaluer les tendances en matière de performance opérationnelle sans la variation qui pourrait découler de l'exclusion de la Division Produits laitiers (Argentine) qui faisait partie des activités de la Société pour l'exercice. Cette transparence est importante, car elle aide les utilisateurs des états financiers à se rendre compte de l'incidence de l'ensemble des activités de la Société, y compris celles qui ne font plus partie des activités en cours, afin d'évaluer la performance historique de la Société. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

TOTAL DES MESURES SECTORIELLES

Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés de Saputo, mais non dans ses états financiers de base. Le BAIIA ajusté consolidé et le BAIIA ajusté consolidé lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées sont un total des mesures sectorielles.

Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté de nos quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Le BAIIA ajusté consolidé lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées inclut le BAIIA ajusté consolidé et le BAIIA ajusté lié aux activités abandonnées, qui comprend la Division Produits laitiers (Argentine). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires et le segment industriel.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) lié aux activités poursuivies avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : l’impôt sur le résultat, les charges financières, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements. Le bénéfice net (la perte nette) lié(e) aux activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements est une mesure qui est présentée dans les états consolidés du résultat net. La marge du BAIIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.

Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l’évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l’affectation des ressources. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et aux activités abandonnées sur une base consolidée.

Exercices 20262 20252 Activités poursuivies1

Activités poursuivies1 T4 T3

T2 T1 T4 T3 T2 T1 Bénéfice net (perte nette) 157 209

167 157 87 (496 ) 137 125 Impôt sur le résultat 52 72

58 51 30 47 43 42 Charges financières 32 33

34 37 35 30 35 37 Coûts de restructuration (4 ) —

— 6 79 — 7 — (Profit) à la cession d’actifs — —

— — (24 ) — — — Charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles1



— —



—



—



— 684



—



— Amortissements 149 152

151 146 160 154 148 143 BAIIA ajusté 386 466 410 397 367 419 370 347 Produits 4 173 4 590

4 432 4 356 4 414 4 648 4 406 4 344 Marge du BAIIA ajusté

9,2 % 10,2

%

9,3 %

9,1 % 8,3 %

9,0

%

8,4 % 8,0 %





1 Éléments présentés dans les états consolidés du résultat net. Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.





Pour les exercices clos les 31 mars

2026

20252 20242 Activités abandonnées3

Activités poursuivies et abandonnées

Activités poursuivies1 Activités abandonnées3 Activités poursuivies et abandonnées Activités poursuivies1 Bénéfice net (perte nette) (18 ) 672 (147 ) (29 ) (176 ) 152 Impôt sur le résultat 93 326 162 (5 ) 157 123 Charges financières 26 162 137 59 196 149 (Profit lié) perte liée à l’hyperinflation (2 ) (2 ) — 12 12 — Coûts de restructuration — 2 86 1 87 25 (Profit) à la cession d’actifs — — (24 ) — (24 ) Charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles



—



—



684



—



684



265 Amortissements 19 617 605 24 629 576 BAIIA ajusté 118 1 777 1 503 62 1 565 1 290 Produits 1 274 18 825 17 812 1 249 19 061 16 350 Marge du BAIIA ajusté

9,3 % 9,4 % 8,4 % 5,0 % 8,2 % 7,9 %





1 Éléments présentés dans les états consolidés du résultat net. Les activités poursuivies ne tiennent pas compte de la Division Produits laitiers (Argentine). 2 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées. 3 Se rapporte à la Division Produits laitiers (Argentine). Se reporter à la note 6 des états financiers consolidés de la Compagnie pour un complément d'information.



Les produits, le BAIIA ajusté et les amortissements de la colonne Sous-total du Secteur International et du Secteur Europe représentent le total des mesures sectorielles, tel que rapproché au total des mesures consolidées dans les tableaux ci-dessous.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026

International et Europe

Canada

USA

International

Europe

Sous-total

Consolidé

Produits 1 313 1 868 702 290 992 4 173 BAIIA ajusté 159 149 41 37 78 386 Amortissements 29 66 27 27 54 149





Pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 20251 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 1 258 2 140 681 335 1 016 4 414 BAIIA ajusté 157 148 38 24 62 367 Amortissements 30 75 25 30 55 160





1 Les informations comparatives ont été présentées de nouveau afin de refléter les activités abandonnées.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2026

International et Europe

Canada

USA

International

Europe

Sous-total

Consolidé

Produits 5 423 8 291 2 570 1 267 3 837 17 551 BAIIA ajusté 697 672 162 128 290 1 659 Amortissements 115 272 104 107 211 598





Pour l'exercice clos le 31 mars 20251 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 5 164 8 755 2 706 1 187 3 893 17 812 BAIIA ajusté 647 615 135 106 241 1 503 Amortissements 118 275 99 113 212 605



