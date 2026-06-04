Croesus nomme Patrick Chamberland au poste de vice-président et chef de la direction financière

MONTRÉAL, 04 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Croesus, leader en technologie de la gestion de patrimoine, est heureuse d’annoncer la nomination de Patrick Chamberland au poste de vice-président et chef de la direction financière.

Patrick se joint à Croesus fort d’un bagage en finance, en gestion des investissements et en entrepreneuriat. Durant sa carrière, il a tenu des rôles stratégiques de premier plan auprès d’entreprises reconnues comme Rodeo FX, Walter Gestion Capital et Cook it, où il a participé à l’élaboration de la stratégie financière et de la croissance opérationnelle et pris part à des projets de transformation organisationnelle. Il a également été en poste auprès d’institutions comme la Caisse de dépôt et placement du Québec et Trans-Canada Capital.

Son expérience acquise tant dans le monde des entreprises que dans le secteur institutionnel viendra soutenir la croissance des opérations de Croesus et accélérer la mise en place de sa vision à long terme de la technologie en gestion de patrimoine. Patrick sera responsable des analyses et de la planification financière, des projets stratégiques, de l’efficacité organisationnelle et des services administratifs tout en soutenant la stratégie de croissance continue et les objectifs opérationnels de Croesus.

Sa nomination intervient à un moment où Croesus est sur une lancée remarquable, marquée par la croissance continue de l’entreprise, les investissements constants en innovation et la reconnaissance grandissante de l’industrie de la gestion de patrimoine.

Parallèlement, la compagnie à récemment été reconnue pour son innovation et son leadership dans le domaine de la technologie en gestion de patrimoine, ce qui renforce son engagement à soutenir les entreprises qui veulent moderniser leurs opérations et offrir une expérience client fluide et centrée sur l’humain.

« Patrick combine de façon unique la rigueur financière, la réflexion stratégique et le point de vue entrepreneurial », mentionne Vincent Fraser, chef de la direction de Croesus. « Son expérience à soutenir les organisations à forte croissance et à naviguer dans des environnements d’affaires complexes sera un atout indéniable alors que Croesus continue d’accélérer sa croissance et poursuit ses investissements dans le futur de la technologie en gestion de patrimoine ».

Tout au long de sa carrière, Patrick a développé une expertise en finance, en stratégie des investissements, en gestion du risque et en matière de transformation opérationnelle. « Croesus s’est forgé une solide réputation dans l’industrie de la gestion de patrimoine pour son sens de l’innovation et son souci du client. J’ai très hâte de prendre part à la croissance continue de l’entreprise pour soutenir sa vision d’envergure pour le futur. »

Pendant que les entreprises en gestion de patrimoine modernisent leurs opérations et redessinent l’engagement client, Croesus continue de fournir des solutions intégrées, intelligentes et évolutives qui simplifient la complexité, améliorent l’efficacité et solidifient les relations avec les clients.

À propos de Croesus



Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille, des rapports vidéo basés sur l’IA ainsi que des interfaces de programmation d’applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d’accroître leur productivité, d’améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d’offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d’avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 250 employés de ses bureaux de Montréal et Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l’industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

Contact

Frédéric Le Bouar

Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires

Croesus



communications@croesus.com

1-855-243-6101

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43ac1ea7-07a8-42a6-aca8-820df905e664/fr