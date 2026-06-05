Bitget lance le Mois de la lutte contre la fraude alors que les pertes associées atteignent 442 milliards de dollars

VICTORIA, Seychelles, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé le Mois de la lutte contre la fraude 2026, sa campagne mondiale annuelle de sécurité qui se déroule tout au long du mois de juin sous le thème « Plus d’actifs, plus de protection : assurez votre sécurité à l’ère des investissements multi-actifs ». Cette initiative renforce l’engagement de Bitget en faveur de la protection des utilisateurs, alors que la finance numérique entre dans une nouvelle phase où les cryptomonnaies, les actions tokenisées, les actifs réels, les produits liés à l’IA et des environnements de trading multi-actifs plus larges coexistent au sein d’un même écosystème de trading.

Selon Interpol, les arnaques financières liées aux marchés multi-actifs ont entraîné plus de 442 milliards de dollars de pertes à l’échelle mondiale en 2025, reflétant une forte augmentation des fraudes visant les utilisateurs d’actifs numériques. Alors que les produits financiers tokenisés continuent de s’imposer dans les environnements de trading traditionnels, de nouvelles vulnérabilités apparaissent dans les portefeuilles crypto, et les systèmes de phishing, les fausses applications, les escroqueries générées par l’IA et les techniques de manipulation d’identité ciblent les utilisateurs intervenant sur plusieurs classes d’actifs.

Le Mois de la lutte contre la fraude 2026 s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Bitget en matière de protection des utilisateurs, tandis que la plateforme continue d’élargir l’accès aux cryptomonnaies, aux actions tokenisées, aux matières premières, au marché des changes, aux ETF et aux métaux précieux suivant son modèle de bourse universelle. Cette campagne repose sur l’idée qu’un accès financier élargi doit s’accompagner d’outils de sensibilisation plus efficaces, car les comportements de trading alternent de plus en plus entre la finance traditionnelle et les environnements natifs de la cryptomonnaie au sein d’une même plateforme.

« Le système financier est de plus en plus interconnecté, et les utilisateurs passent des cryptomonnaies aux actifs tokenisés, aux matières premières et aux marchés financiers traditionnels au cours d’un même cycle de trading », constate Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’expansion de l’accès aux marchés s’accompagne d’une évolution tout aussi rapide des techniques d’escroquerie. La sécurité aujourd’hui ne repose plus uniquement sur l’infrastructure des plateformes. Elle dépend également fortement de la capacité à aider les utilisateurs à mieux identifier les risques dans un contexte où l’activité financière s’oriente de plus en plus vers une approche multi-actifs. »

Tout au long du mois de juin, Bitget publiera une série d’articles et de vidéos consacrés à la sécurité, qui aborderont les moyens d’attaque courants, notamment l’usurpation de SMS, les fausses applications, les systèmes de phishing, les contrats intelligents malveillants et les stratagèmes liés aux tokens à haut risque. Cette série examinera également les nouvelles formes de fraude liées à l’intelligence artificielle et aux actifs réels tokenisés, deux secteurs qui attirent à la fois l’attention des institutions et les activités frauduleuses avec l’accélération de leur adoption. La phase finale de la campagne comprendra la publication de rapports sur la lutte contre la fraude, axés sur le trading multi-actifs et les risques financiers liés à l’IA, rédigés en collaboration avec des agences de sécurité on-chain, des institutions spécialisées dans les actifs réels et des partenaires du secteur de l’IA. Bitget organisera également des discussions en direct sur X, qui réuniront des chercheurs en sécurité, des contributeurs de l’écosystème et des membres de la communauté afin d’échanger sur les nouvelles tendances en matière de fraude et les stratégies d’atténuation des risques dans le domaine de la finance numérique.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de l’expansion continue des mesures de sécurité de la plateforme Bitget, notamment la preuve des réserves, le Fonds de protection et des initiatives plus larges de sensibilisation des utilisateurs visant à renforcer la sécurité des comptes et la prise de conscience des risques. Avec la convergence croissante des actifs numériques et des marchés financiers traditionnels, les plateformes sont confrontées à des attentes de plus en plus élevées : elles doivent concilier un accès élargi au marché avec des mesures de protection renforcées pour les utilisateurs évoluant dans des environnements financiers plus complexes.

Pour en savoir plus, consultez le site Anti-Scam Hub de Bitget ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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