Le Global 8000 de Bombardier, l’avion civil le plus rapide du monde, établit son premier record de vitesse entre Montréal, au Canada, et Nice, en France

Ce record de vitesse inaugural pour le nouvel avion Global 8000 (1) démontre sa capacité à relier des destinations partout dans le monde plus rapidement que tout autre avion d’affaires actuellement en service

démontre sa capacité à relier des destinations partout dans le monde plus rapidement que tout autre avion d’affaires actuellement en service Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, était à bord de l’avion au moment de l’établissement du record de vitesse, alors qu’il se rendait au Grand Prix de Monaco

Le Global 8000 de Bombardier est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale à l’avant-garde de l’industrie de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit seulement 2 691 pi(2), ce qui en fait l’avion d’affaires par excellence



MONTRÉAL, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que son avion d’affaires Global 8000 a établi son tout premier record de vitesse lors d’un vol reliant Montréal, au Canada, à Nice, en France. L’avion a réalisé le vol en un peu plus de six heures.

Affichant une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 NM(2), le Global 8000 est l’avion le plus rapide et le plus luxueux de l’industrie, transportant les passagers plus rapidement, plus loin et avec une efficacité sans précédent. Dans le cadre de cette mission particulière, l’appareil transportait des passagers au Grand Prix de Monaco.

« L’avion d’affaires Global 8000 de Bombardier est véritablement sans égal en matière de vitesse, de luxe et de performance – il impose la cadence dans la catégorie des très long-courriers », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « Grâce à cette nouvelle réussite, l’avion Global 8000 continue de démontrer ses qualités de pointe sur tous les plans, qu’il s’agisse de son vol en douceur emblématique ou de ses remarquables performances et capacités d’atterrissage. »

Offrant l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude(2), l’avion Global 8000 réduit au minimum le stress physiologique associé aux voyages en haute altitude, permettant aux passagers d’arriver à destination reposés et prêts à poursuivre leurs activités.

Outre ses capacités long-courriers, sa basse altitude en cabine et son vol en douceur exceptionnel, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, permet à ses clients de maîtriser jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

L’avion comprend quatre zones habitables distinctes et luxueuses, dont une cuisine pleine grandeur, offrant un niveau inégalé de confort et de commodité. Ses options de connectivité de pointe et ses sièges ergonomiques – notamment le célèbre fauteuil Nuage de Bombardier – en font un environnement idéal pour le travail comme pour la détente, permettant aux passagers d’arriver à destination revigorés et prêts à relever leurs objectifs professionnels.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

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Bombardier, Global, Global 8000 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Les vitesses et les distances sont citées selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records sont en attente d’examen par la FAI. Renseignements obtenus et vérifiés sur FAI.org.

(2) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6a88090-9456-439e-ba2d-29f8aca1dc2c/fr